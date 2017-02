Das Schlussviertel! Thomas stellt Mavs kalt

© getty 1/20 THREE POINT CONTEST: Eric Gordon (Houston Rockets, 38,6 Prozent von der Dreierlinie): Der Gunner der Rockets führte teilweise die Liga in verwandelten Dreiern an. Sicher ein würdiger Teilnehmer /de/sport/diashows/1702/nba/all-star-teilnehmer-dunk-dreier-contest-skills-challenge/thompson-embiid-davis-thomas-wall-jordan-gordon-irving.html

Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers, 39,5 Prozent): Kyrie hat die wenigsten Long Balls der Kandidaten versenkt, aber auch er kann jederzeit heiß laufen

Kyle Lowry (Toronto Raptors, 42,7 Prozent): Vielleicht flog er ein wenig unter dem Radar, aber der Dreier von Lowry ist in diesem Jahr Money

Wesley Matthews (Dallas Mavericks, 38,1 Prozent): Was wären die Mavs ohne Matthews? Neben starker D ist sein Dreier tödlich

CJ McCollum (Portland Trail Blazers, 42,3 Prozent): Auch ihn sollte niemand am Perimeter frei stehen lassen

Klay Thompson (Golden State Warriors, 40,3 Prozent): Der Titelverteidiger! Seine Qualitäten sollten hinlänglich bekannt sein

Kemba Walker (Charlotte Hornets, 40,2 Prozent): Herz und Seele der Hornets und ein Killer von draußen, wenn auch wohl eher ein Außenseiter

Nick Young (Los Angeles Lakers, 42,4 Prozent): Er bringt den Swag als letzter Teilnehmer. Zuletz brachte er sich selbst ins Spiel und tatsächlich ist er nun dabei

SLAM DUNK CONTEST: DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers): Big Men beim Dunk Contest? Meist nicht so prall, aber wir lassen uns von DeAndre6000 gerne angenehm überraschen

Aaron Gordon (Orlando Magic): Der Sieger der Herzen ist auch wieder dabei - und das ist auch gut so. Kann der Magic-Spieler seinen Favoritenstatus bestätigen?

Glenn Robinson III (Indiana Pacers): Auch dabei ist ein Highflyer aus Indiana ist dabei. Krachende Jams vorprogammiert

Derrick Jones Jr. (Phoenix Suns): Derrick Who? Wir klären auf. Undrafted, 3 Spiele für die Phoenix Suns, dazwischen in der D-League bei den Northern Arizona Suns. Ein Field Goal reicht für die Teilnahme am Contest

SKILLS CHALLENGE: Devin Booker (Phoenix Suns): Den Skill "Ball in den Korb" beherrscht der Youngster recht gut, doch was hat er sonst so auf dem Kasten?

DeMarcus Cousins (Sacramento Kings): Boooogie! Skills Challenge ist Entertainment. Wir erwarten Großes.

Anthony Davis (New Orleans Pelicans): Und der nächste Big Man. AD scheint es kaum erwarten zu können

Joel Embiid (Philadelphia 76ers): "Skills Challenge? Ich wär zwar lieber beim großen Spiel dabei gewesen, aber was soll der Geiz."

Gordon Hayward (Utah Jazz): Die Mischung muss stimmen. Unter lauter Guards und Bigs darf auch Hayward sein Talent unter Beweis stellen

Kristaps Porzigins (New York Knicks): Die Liga will es wissen. Was können Giraffen (bzw. Einhörner) so mit dem Spalding anstellen?

Isaiah Thomas (Boston Celtics): Bei einem solchen Event darf natürlich auch Bostons Zauberzwerg nicht fehlen