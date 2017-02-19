Sonntag, 19.02.2017
Team West - Team East -:-
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© gettyAnthony Davis stellte einen neuen All-Star-Game-Rekord auf
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Die Reaktionen:
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Der SPOX-Spielfilm:
Vor dem Tip-Off: XX
1. Viertel: XX
2. Viertel: XX
3. Viertel: XX
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4. Viertel: XX
Team West vs. Team East: Hier geht's zum BOXSCORE
Der Star des Spiels: XX
Die Slam-Dunk-Champions im Überblick
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1984 in Denver: Larry Nance (Phoenix Suns)
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1985 in Indianapolis: Dominique Wilkins (Atlanta Hawks)
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1986 in Dallas: Spud Webb (Atlanta Hawks)
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1987 in Seattle, 1988 in Chicago: Michael Jordan (Chicago Bulls)
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1989 in Houston: Kenny Walker (New York Knicks)
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1990 in Miami: Dominique Wilkins (Atlanta Hawks)
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1991 in Charlotte: Dee Brown (Boston Celtics)
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1992 in Orlando: Cedric Ceballos (Phoenix Suns)
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1993 in Salt Lake City, 1995 in Phoenix: Harold Miner (Miami Heat)
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1994 in Minneapolis: Isaiah Rider (Minnesota Timberwolves)
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1996 in San Antonio: Brent Barry (L.A. Clippers)
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1997 in Cleveland: Kobe Bryant (L.A. Lakers)
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1998 ließ die NBA den Contest wegen mangelnden Spielerinteresses ausfallen, 1999 fiel das ganze All-Star Weekend wegen des Lockouts aus
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2000 in Oakland: Vince Carter (Toronto Raptors)
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2001 in Washington: Desmond Mason (Seattle SuperSonics)
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2002 in Philadelphia, 2003 in Atlanta: Jason Richardson (Golden State Warriors)
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2004 in Los Angeles: Fred Jones (Indiana Pacers)
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2005 in Denver: Josh Smith (Atlanta Hawks)
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2006 in Houston: Nate Robinson (New York Knicks)
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2007 in Las Vegas: Gerald Green (Boston Celtics)
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2008 in New Orleans: Dwight Howard (Orlando Magic)
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2009 in Phoenix, 2010 in Dallas: Nate Robinson (New York Knicks)
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2011 in Los Angeles: Blake Griffin (L.A. Clippers)
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2012 in Orlando: Jeremy Evans (Utah Jazz)
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2013 in Houston: Terrence Ross (Toronto Raptors)
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2014 in New Orleans: John Wall (Washington Wizards)
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2015 in New York City und 2016 in Toronto: Zach LaVine (Minnesota Timberwolves)
/de/sport/diashows/nba-all-star-weekend-slam-dunk-contest/alle-slam-dunk-champions-michael-jordan-dominique-wilkins-vince-carter-josh-smith-spud-webb-nate-robinson-dwight-howard-blake-griffin,seite=27.html
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2017 in New Orleans: Glenn Robinson III (Indiana Pacers)
/de/sport/diashows/nba-all-star-weekend-slam-dunk-contest/alle-slam-dunk-champions-michael-jordan-dominique-wilkins-vince-carter-josh-smith-spud-webb-nate-robinson-dwight-howard-blake-griffin,seite=28.html
Die Szene des Spiels: XX
Das fiel auf:
- XX
Jan Dafeld
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