1984 in Denver: Larry Nance (Phoenix Suns)

1985 in Indianapolis: Dominique Wilkins (Atlanta Hawks)

1986 in Dallas: Spud Webb (Atlanta Hawks)

1987 in Seattle, 1988 in Chicago: Michael Jordan (Chicago Bulls)

1989 in Houston: Kenny Walker (New York Knicks)

1990 in Miami: Dominique Wilkins (Atlanta Hawks)

1991 in Charlotte: Dee Brown (Boston Celtics)

1992 in Orlando: Cedric Ceballos (Phoenix Suns)

1993 in Salt Lake City, 1995 in Phoenix: Harold Miner (Miami Heat)

1994 in Minneapolis: Isaiah Rider (Minnesota Timberwolves)

1996 in San Antonio: Brent Barry (L.A. Clippers)

1997 in Cleveland: Kobe Bryant (L.A. Lakers)

2000 in Oakland: Vince Carter (Toronto Raptors)

2001 in Washington: Desmond Mason (Seattle SuperSonics)

2002 in Philadelphia, 2003 in Atlanta: Jason Richardson (Golden State Warriors)

2004 in Los Angeles: Fred Jones (Indiana Pacers)

2005 in Denver: Josh Smith (Atlanta Hawks)

2006 in Houston: Nate Robinson (New York Knicks)

2007 in Las Vegas: Gerald Green (Boston Celtics)

2008 in New Orleans: Dwight Howard (Orlando Magic)

2009 in Phoenix, 2010 in Dallas: Nate Robinson (New York Knicks)

