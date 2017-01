Curry: "Slump? Wirklich lustig"

Mittwoch, 11.01.2017

"Ja, ich höre, dass davon geredet wird, dass ich in einem 'Slump' bin", so Curry gegenüber ESPN. "Ich messe mich selbst an den höchsten Standards. Natürlich lege ich im Moment nicht die Zahlen aus dem Vorjahr auf, aber ich mache mir da keine Sorgen, da es ein neues Jahr ist."

In der bisherigen Saison legt Curry 24,8 Zähler im Schnitt auf. Seine Dreierquote von 40,1 Prozent ist jedoch so niedrig wie nie zuvor. "Bei jedem Wurf, den ich nehme, glaube ich, dass ich ihn treffen kann. Das wird sich dann im Laufe der Saison auch zeigen", ist sich Curry sicher.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

In dieser Saison riss unter anderem die Serie von 157 Spielen mit mindestens einem verwandelten Dreier pro Spiel, als er gegen die Lakers satte zehn Versuche von Downtown daneben setzte und ohne Treffer blieb.

Dennoch kann der Point Guard über die Kritik und dem ihm angedichteten Slump nur lachen: "Es ist wirklich lustig. Wenn das ein Slump ist, nehme ich diese Statistiken jederzeit."

Stephen Curry im Steckbrief