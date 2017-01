Neuer Vertrag für Randle

Dienstag, 31.01.2017

Point Guard Chasson Randle hat nach zwei Zehntagesverträgen nun einen richtigen NBA-Kontrakt in der Tasche.

Die 76ers haben den All-Time Leading Scorer der Stanford Cardinals für den Rest der Saison und zwei weitere Jahre verpflichtet. Allerdings ist der Vertrag nur bis zum Sommer garantiert.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der im Oktober noch von den New Yorks Knicks aufgrund einer Verletzung gewaivte Point Guard hatte in 19 Spielen in der D-League für die Westchester Knicks im Schnitt 20,7 Punkte aufgelegt.

Alle Spieler von A-Z