Medien: Hawks denken an Millsap-Trade

Montag, 02.01.2017

So berichtet ESPN, dass die Hawks Angst haben, Millsap ohen Gegenwert im Sommer zu verlieren. Gleiches gilt für die werdenden Free Agents Kyle Korver und Thabo Sefolosha. ESPN bezieht sich dabei wie so oft auf liganahe Quellen.

Chris Haynes berichtete am Sonntag bereits, dass Millsap seine Spieleroption in Höhe von 21,5 Millionen Dollar für das kommende Jahr nicht ziehen wird. Da der Forward aber bereits in seiner elften Saison ist, kann der im Sommer 32-Jährige einen Vertrag bis zu 35 Millionen pro Jahr unterschreiben. Die Hawks werden dies Millsap aber wohl nicht zahlen.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

In der Organisation will man sich deswegen Angebote für Millsap, Korver und Sefolosha anhören. Ob jedoch wirklich ein Trade zustande kommt, ist ungewiss. Angeblich sollen einige Teams von den hohen Forderungen der Hawks abgeschreckt worden sein.

Bereits im letzten Sommer stand laut ESPN ein Trade von Millsap kurz bevor. Die Denver Nuggets zeigten großes Interesse, doch Atlanta behielt den Forward doch lieber, da Center Al Horford bei den Boston Celtics unterschrieb. In der Gegenwart sollen weiter die Toronto Raptors ein heißer Trade-Partner sein, da diese händeringend einen neuen Power Forward suchen.

Paul Millsap im Steckbrief