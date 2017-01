Gasol: "Werde meine Spieleroption ziehen"

Sonntag, 29.01.2017

Auf Nachfrage von Jabari Young von San Antonio Express-News erklärte Gasol, dass es beschlossene Sache sei, dass der Big Man auch in der nächsten Spielzeit wieder nach San Antonio zurückkehren wird.

"Meine Intention ist, hier so lange zu bleiben wie ich kann", erklärte Gasol, der vor der nächsten Saison 37 Jahre alt wird. "Es war eine gute Entscheidung [nach San Antonio zu kommen]. Ich bin hier her gekommen, um die Chance auf einen Titel zu haben. Wir sind gerade in einer guten Position. Das war meine Priorität und ist es immer noch."

Gasols Spielzeit ging bei den Spurs deutlich zurück. Seiner Produktivität hat dies aber nicht geschadet. In gut 26 Minuten legt der Spanier im Moment 11,7 Punkte und knapp 8 Rebounds pro Spiel auf. Für die kommende Saison kann er seine Spieleroption in Höhe von 16,2 Millionen Dollar ziehen.

