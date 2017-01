Hornacek poltert wegen schlechter Defense

Dienstag, 03.01.2017

"Ich muss jemanden finden, der Defense spielen kann", so Hornacek nach der fünften Pleite in Serie: "Man kann das Spiel nicht beginnen und erstmal drei Dreier zulassen. Wir müssen in der Verteidigung mehr Stolz entwickeln."

Hornacek gab Hinweise, dass die Coaches versuchen würden, defensive Verbesserungen vorzunehmen, es aber mit dem Personal nicht wirklich möglich sei. Zudem deutete er Veränderungen an.

"Ich denke nicht, dass unsere Jungs es nicht versuchen. Vielleicht sind sie einfach nicht in der Lage, Defense zu spielen. Und das müssen wir herausfinden. Wir müssen irgendwie die Aufstellung verändern."

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die Kritik scheint gerechtfertigt. Über die letzten fünf Spiele ließen die Knicks 113 Punkte pro Partie zu und liegen in dieser Kategorie ligaweit auf Rang 25.

Alles zu den Knicks