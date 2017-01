Wall und Harden sind Spieler der Woche

Dienstag, 03.01.2017

Wall führte seine Washington Wizards zu drei Heimsiegen in Folge. Dabei legte er im Schnitt 24,3 Punkte, 13 Assists (Bestwert in der Liga), 5,3 Rebounds und 2,7 Steals auf. Das Highlight der Woche waren dabei seine 36 Punkte, 11 Rebounds und 9 Dimes im knappen 111:105-Erfolg über die Indiana Pacers am 28. Dezember.

James Harden gewann mit den Houston Rockets sogar noch ein Spiel mehr. Dabei legte der Superstar der Texaner im Schnitt fast ein Triple Double auf. 37,3 zähler, 9,8 Bretter und 12,5 Vorlagen im Schnitt konnte Harden für sich verbuchen. In der Partie gegen die New York Knicks wurden der Beard der erste Spieler, der in einem Spiel mindestes 50 Punkte, 15 Reobunds und 15 Assists auflegte.

