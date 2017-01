KD: "Stellt euch MJ heute vor!"

Donnerstag, 26.01.2017

Steve Kerr sei sehr beeindruckt davon, wie populär Curry bei den Fans ist - auch im Vergleich zu Michael Jordan. "Die Menge der Fans ist in etwa die gleiche. Was den Unterschied macht, sind die Kinder - sie fühlen sich praktisch von Steph angezogen."

Am Vortag wurde eine Liste mit den am meisten verkauften NBA-Trikots veröffentlicht, auf der der zweifache MVP auf dem ersten Rang thront. "Die Kids identifizieren sich mit ihm. Er ist einer der wenigen Superstars, bei dem sie denken: 'Hey, der sieht aus wie ich. Vielleicht kann ich es auch schaffen'", so Kerr.

Laut Currys Teamkollegen Kevin Durant habe dies auch sehr viel mit Social Media zu tun. "Ich sehe drei- und vierjährige Kinder, die mit ihrem iPad oder Smartphone Highlights von Steph sehen. Der Zugang dazu ist heutzutage sehr viel einfacher."

Früher sei das anders gewesen: "MJ ist nicht in der Social-Media-Ära groß geworden, war aber trotzdem ein Gigant. Stellt euch vor, er hätte heutzutage gespielt. Was hätte das für Folgen gehabt?".

