NBA: Giannis' Gamewinner war regelwidrig

Freitag, 06.01.2017

Dies gab die NBA im sogenannten "Last Two Minute Report" bekannt, in dem sie mögliche Fehlentscheidungen in den letzten zwei Minuten eines Spiels veröffentlicht. Demnach verstieß der Greek Freak vor seinem Wurf gegen die Fünf-Sekunden-Regel aus dem Post.

Diese besagt, dass ein Spieler nicht länger als fünf Sekunden mit dem Rücken zum Korb dribbeln darf. Dies tat er allerdings gegen seinen Gegenspieler Lance Thomas, bevor er zum Fadeaway ansetzte, der zum 105:104-Endstand führte.

Giannis legt in der laufenden Saison 23,9 Punkte, 9,1 Rebounds und 5,8 Assists auf - alles Career Highs und Höchstwerte des Teams.

