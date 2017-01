Rose: "Ich war nicht ich selbst"

Mittwoch, 11.01.2017

"Es hatte nichts mit dem Team oder mit Basketball zu tun", so Rose in seiner Erklärung. "Es war das erste Mal, dass ich mich danach gefühlt habe, einfach nur bei meiner Familie zu sein."

Rose hatte das Team am Montag kurz nach dem Shootaround ohne Erlaubnis verlassen und war nach Chicago geflogen. Dadurch verpasste er das Spiel am Abend gegen die New Orleans Pelicans.

Inzwischen hat er sich bei GM Steve Mills und Präsident Phil Jackson entschuldigt. "Ich wollte keinerlei Ablenkung verursachen, vor allem bei dem, was bei uns gerade passiert. Ich habe ihnen versichert, dass es nicht noch einmal vorkommen wird. Ich war nicht ich selbst."

Laut einem Bericht der New York Daily News war Rose am Montag laut zwei unabhängigen Quellen ein emotionales Wrack, so dass er nur noch die Möglichkeit sah, zu seiner Mutter und seinem Sohn zu fliegen.

"Seine Erklärung ist vollkommen nachvollziehbar" sagte Coach Jeff Hornacek. Die Knicks sollen sich demnach dafür entschieden haben, den Ex-MVP nicht zu bestrafen. Im Sommer wird Rose zum Unrestricted Free Agent.

