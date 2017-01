Knicks: Rebuild wohl ohne Melo

Samstag, 21.01.2017

Dies erklärte Melo gegenüber newsday.com. "Es liegt zwar in meiner Hand, ob ich getradet werde oder nicht. Es bleibt aber dabei, dass ich gesprächsbereit bin. Wenn sie in eine andere Richtung gehen wollen als ich und einen Rebuild einleiten wollen, dann würde ich erwägen, auf die No-Trade-Klausel zu verzichten."

Allerdings sei er bis jetzt noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem er sich mit einem solchen Szenario befassen würde. Denn er liebe New York - zudem fühle sich seine Familie im Big Apple wohl und sein Sohn gehe dort zur Schule.

Die Knicks befinden sich seit geraumer Zeit in der Krise und stehen mit 19 Siegen und 25 Niederlagen nur auf Platz 11 im Osten. Anthony legt durchschnittlich 22,3 Punkte, 6 Rebounds und 3 Assists auf.

Carmelo Anthony im Steckbrief