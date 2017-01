Melo: Gerüchte belasten dich mental

Sonntag, 29.01.2017

Nach dem Sieg über die Hornets äußerte sich Melo gegenüber ESPN zu all den Schlagzeilen um seine Person und wie dies sein Spiel im Spiel im Moment beeinflusst. "Man muss damit umgehen können, auch wenn ich solche Sachen nicht lese, aber irgendjemand trägt dies natürlich zu dir", so Melo. "Es kann dich sehr fordern und es ist ermüdend."

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die Buh-Rufe gegen seine Person, auch von den eigenen Fans stören den Star allerdings nicht: "Ich genieße das", erwiderte Anthony mit einem Grinsen. Gleichzeitig betonte Carmelo aber auch, dass er weiter gerne das Trikot der Knickerbockers trägt. "Man muss das differenzieren. Es gibt eben positive als auch negative Aspekte. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber ich kann damit umgehen."

Neben den Anfeindungen der Fans kamen in der vergangenen Woche Gerüchte auf, dass die Knicks Anthony gerne traden würden. Dabei sollen die Los Angeles Clippers großes Interesse am Forward haben. Melo hat jedoch dank einer No-Trade-Klausel das letzte Wort und kann in New York bleiben, wenn er dies wünscht.

Carmelo Anthony im Steckbrief