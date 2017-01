Smart und Zeller im Krankenhaus

Dienstag, 03.01.2017

Bei Smart handelt es sich laut Coach Brad Stevens um denselben Magen-Darm-Virus, der bereits einige Spieler, Coaches und auch anderes Personal lahmgelegt hat. "Jeder hat damit zurzeit Probleme. Es ist einfach eine dieser Dinge, die passieren, wenn man die ganze Zeit aufeinanderhockt."

Zeller hingegen hat sich eine Nasennebenhöhlen- und Mittelohrentzündung eingefangen und wird ebenfalls seit Sonntagabend im Krankhaus beobachtet. "Er fühlt sich noch schlechter als in den letzten Wochen", so Stevens: "Und da ging es ihm schon nicht gut."

Isaiah Thomas, der gegen die Miami Heat am Freitag 52 Punkte aufgelegt hatte, ist bisher von der Erkrankung verschont geblieben. Seine einfache Erklärung: "I only fist bump anyway."

