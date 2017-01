Nächster Schocker! Mavs hauen Champ weg

Dienstag, 31.01.2017

Kein einziges Back-to-Back-Game konnten die Mavericks bislang in dieser Saison gewinnen. Das änderte sich nun schlagartig. Mit großartigem Einsatz und ganz starker Reboundarbeit sicherte sich Dallas den nächsten Überraschungserfolg über einen indisponierten Champion, bei dem Tyronn Lue schon Minuten vor dem Ende kapitulierte und seine Stars auswechselte.

Harrison Barnes war mit 24 Punkten (9/16 FG) Topscorer des Spiels und kam dank 11 Rebounds auf ein Double-Double. Daneben war auch der erst vor zwei Tagen verpflichtete Yogi Ferrell erneut ein bedeutender Faktor im Spiel der Mavs. Der Point Guard kam am Ende auf 19 Punkte, 5 Rebounds und 4 Steals. Wesley Matthews (21 Punkte) glänzte in der Defensive, Dwight Powell (14 Punkte, 8 Rebounds) als Sixth Man.

Bei den Cavaliers, die im Januar nun bei einer negativen Bilanz stehen (7-8), erreichte kein Spieler Normalform. Auch LeBron James (23 Punkte, 9 Rebounds, 9 Assists) und Kyrie Irving (18 Punkte, 7/21 FG) erwischten keinen guten Abend.

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Back-to-Back-Game für beide Teams und dennoch keine Pause für Dirk Nowitzki. Wie schon beim gestrigen Sieg gegen die Spurs startete der Deutsche neben Heimdebütant Yogi Ferrell, Curry, Matthews und Barnes. Bei den Cavaliers ersetzte Richard Jefferson den verletzten Love neben Irving, Shumpert, James und Thompson.

1. Viertel: Die Mavs nahmen ihren Schwung aus San Antonio mit. Nowitzki stellte nach vier Minuten per Dreier auf 12:5, Barnes baute die Führung im Fastbreak per Slam Dunk weiter aus, ehe Lue die erste Auszeit des Spiels nahm. Danach legten die Cavs innerhalb von zwei Minuten einen 11:0-Run hin und drehten das Spiel, wobei James zwei deftige Dunks beisteuerte. In der Folge riss Irving das Spiel mit zehn Punkten an sich, bevor Curry per Layup auf 29:26 nach zwölf Minuten stellte.

2. Viertel: Wieder kamen die Mavs besser ins Viertel und schnappten sich per 8:0-Run die Führung zurück. Gerade Neuzugang Ferrell war in dieser Phase auffällig. Die Cavs blieben dran. McRae sorgte per Fastbreak-Dunk für das 43:43 fünf Minuten vor der Pause, bevor Dallas angeführt von Barnes wieder einen 6:0-Lauf startete. Nach einem feinen Pullup Jumper von Ferrell war es schließlich James, der die Führung der Mavs per Layup mit dem Buzzer auf 55:50 verkürzte.

3. Viertel: Dallas ließ auch nach der Pause nicht nach, während bei den Cavs etwas die Energie fehlte. Der starke Barnes schraubte den Vorsprung nach fünf Minuten im Viertel auf neun Punkte hoch. Irving und James versuchten das Spiel an sich zu reißen, so recht wollte das aber nicht gelingen. Stattdessen sorgte Curry mit einem tollen Offensivrebound plus Layup für den Elf-Punkte-Vorsprung, Ferrell stellte auf 81:70 vor dem Schlussviertel.

4. Viertel: Cleveland startete gleich mit zwei Frye-Dreiern in Folge, doch die Mavs blieben aggressiv, kamen mehrfach zu leichten Punkten und hielten die Cavs zunächst auf Abstand. Dreier von Nowitzki und Curry sorgten sechs Minuten vor Schluss für das 97:83 für Dallas. Die Cavs leisteten sich Ballverlust um Ballverlust und der verrückte Ferrell sorgte per Dreier und Layup für den 17-Punkte-Vorsprung. Drei Minuten vor dem Ende wechselte Lue seine Stars aus und gab das Spiel auf. Der Rest war Schaulaufen. 104:97 Mavs.

Der Star des Spiels: Harrison Barnes. Großartiges Spiel des Forwards, der den Cavs im letzten Jahren noch in den Finals begegnet war. Er trug die Offensive lange auf seinen Schultern und punktete gerade aus der Isolation heraus stark (9/16 FG). Zudem glänzte er mit großartigem Einsatz unter den Brettern (4 Offensivrebounds) und stellte gemeinsam mit Matthews King James kalt.

Ein Bart on fire! Die besten Performances der Saison © getty 1/16 In der laufenden Saison jagt eine Monster-Performance die nächste. Doch welcher Auftritt war der beste? Mit dem ESPN-Player Rating als Grundlage (ein Koeffizient, der einen Wert aus allen relevanten Statistiken errechnet) kommt hier die Top 15 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james.html © getty 2/16 Platz 15: Kevin Durant (Warriors). Beim zweiten Spiel gegen seine alte Liebe OKC ließ er es krachen und legte 40 Punkte (13/16 FG!) und 12 Rebounds auf. ESPN-Rating: 75,0 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=2.html © getty 3/16 Platz 14: Anthony Davis (Pelicans). Am 10. Januar eroberte AD den Madison Square Garden und schoss die Knicks mit 40 Punkten (14/22 FG), 18 Rebounds und 4 Blocks aus der Halle. ESPN-Rating: 75,1 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=3.html © getty 4/16 Platz 13: Anthony Davis (Pelicans). Nochmal die Braue! Auch die Warriors bekamen seine Wucht zu spüren - doch 40 Punkte, 17 Rebounds, 2 Steals und 2 Blocks reichten nicht, um die Dubs zu besiegen. ESPN-Rating: 75,9 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=4.html © getty 5/16 Platz 12: Russell Westbrook (Thunder). Klar, dass das wandelnde Triple-Double in dieser Liste auftaucht. Einen Tag vor Weihnachten dominierte er die Celtics mit 45 Punkten, 11 Rebounds und 11 Assists. Neben dem Sieg gab es dafür ein ESPN-Rating von 77,4 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=5.html © getty 6/16 Platz 11: John Wall (Wizards). Anfang Dezember lief es noch gar nicht bei Washington - auch gegen Orlando gab es eine knappe Niederlage. John Walls 52 Punkte (18/31 FG) und 8 Assists reichten trotzdem für ein ESPN-Rating von 77,9 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=6.html © getty 7/16 Platz 10: James Harden (Rockets). Der Bart eröffnet die Top 10. Am 2. November schenkte er dem Champion 41 Punkte (13/20 FG) und 14 Assist ein. Für einen Sieg reichte es nicht - dafür aber für ein ESPN-Rating von 78,5 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=7.html © getty 8/16 Platz 9: LeBron James (Cavaliers). Der King schafft es auch in die Liste: Mit 44 Punkten (17/24 FG), 9 Rebounds und 10 Assists ließ er die Hornets seine Macht spüren. ESPN-Rating: 79,9 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=8.html © getty 9/16 Platz 8: Klay Thompson (Warriors). Wenn einer der Splash Brothers heiß läuft, endet das für die Gegner selten gut. Das wissen auch die Pacers, die sich von Klay 60 Punkte (21/33 FG) einschenken ließen - in nur 29 Minuten. ESPN-Rating: 80,5 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=9.html © getty 10/16 Platz 7: Karl-Anthony Towns (Wolves). Auch, wenn es bei den Wolves nicht wirklich rund läuft - KAT ist auf einem guten Weg. Seine 47 Punkte (15/22 FG) und 18 Rebounds reichten zwar nicht für einen Sieg gegen die Knicks, aber für ein ESPN-Rating von 81,5 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=10.html © getty 11/16 Platz 6: Russell Westbrook (Thunder). Russ zum zweiten! Ibaka schockte OKC zwar mit einem Gamewinner, doch Westbrooks Leistung war mit 41 Punkten, 16 Assists und 12 Rebounds trotzdem allererste Sahne. ESPN-Rating: 81,7 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=11.html © getty 12/16 Platz 5: DeMarcus Cousins (Kings). Ridiculous! Boogie war beim Sieg gegen die Blazers auf einer Mission und legte 55 und 14 Rebounds auf. ESPN-Rating: 86,0 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=12.html © getty 13/16 Platz 4: Anthony Davis (Pelicans). Die Braue schafft es zum dritten Mal! Der Grund: 50 Punkte, 15 Rebounds, 5 Assists, 5 Steals und 4 Blocks bei der Niederlage gegen die Nuggets. ESPN-Rating: 87,1 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=13.html © getty 14/16 Platz 3: Jimmy Butler (Bulls). Als der Haussegen in Chicago noch nicht schief hing, legte Butler beim Sieg über die Hornets 52 Punkte (14/24 FG), 12 Rebounds und 6 Assists auf. ESPN-Rating: 88,2 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=14.html © getty 15/16 Platz 2: James Harden (Rockets). Das kann selbst Kevin Hart im Hintergrund nicht fassen: Zum zweiten Mal in der Saison gelang dem Bart ein Triple-Double mit 50+ Punkten (51 Punkte, 13 Assists, 13 Rebounds) - das schaffte noch niemand! Rating: 94,0 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=15.html © getty 16/16 Platz 1: James Harden (Rockets). Der Thron gehört ebenfalls dem Bart: An Silvester feierte er eine persönliche Party und legte eines der krassesten Triple-Doubles aller Zeiten auf: 53 Punkte, 17 Assists und 16 Rebounds! ESPN-Rating: 98,5 /de/sport/diashows/1701/nba/beste-performances/westbrook-harden-davis-cousins-durant-james,seite=16.html

Der Flop des Spiels: Kyrie Irving. Eigentlich könnte man fast jeden Spieler des müden Champs nehmen wie die völlig unsichtbaren Tristan Thompson und Iman Shumpert. Von Irving wird aber einfach mehr erwartet und der Spielmacher, der in den letzten sechs Spielen durchschnittlich 30,2 Punkte aufgelegt hatte, erwischte einen schwarzen Tag. Entscheidend waren seine 6 Turnover, von denen einige im Schlussviertel in kritischen Situationen kamen.

Das fiel auf:

Yogi Ferrell zeigte erneut eine mehr als couragierte Vorstellung und brachte starke Argumente für eine Verlängerung seines Zehn-Tages-Vertrags aufs Feld. Sein Einsatz in der Defense gegen Irving war großartig. Vor allem aber leitete er das Spiel in der Offensive erneut überraschend umsichtig, bedenkt man die geringe Erfahrung des Point Guards auf NBA-Niveau. Erst im dritten Viertel erlaubte er sich seinen ersten Turnover als Maverick und war wie schon gegen die Spurs in der Crunchtime mit enorm wichtigen Punkten zur Stelle.

Die Mavs stehen in so gut wie jeder relevanter Reboundstatistik an letzter Stelle der NBA. Davon war gegen Cleveland nichts zu sehen. Den Cavs fehlte der letzte Einsatz am Brett. So kamen die Hausherren gerade über Barnes und Powell immer wieder zu wichtigen Offensivrebounds, die zu Second-Chance-Punkten in kritischen Szenen führten.

Nicht nur unter den Brettern stimmte der Einsatz. Defensiv machten die Mavs vielleicht ihr bestes Saisonspiel. Sie warfen sich in jeden Passweg und provozierten so 17 Turnover der Cavs, während sie sich selbst nur neun Ballverluste erlaubten. Ferrell und Curry kümmerten sich gemeinsam um Irving, Barnes und Matthews um James. Gerade Wes hatte überall seine Finger im Spiel.

Carlisle veränderte vor allem seine Bankrotation gegenüber dem Match gegen die Spurs. Dwight Powell, der gestern in San Antonio nur zehn Minuten auf dem Feld stand, kam schon früh für Nowitzki und blieb 29 Minuten auf dem Feld. Dabei hinterließ der Power Forward einen ganz starken Eindruck und war einer der entscheidenden Faktoren für den Sieg. Ansonsten hielten die Mavs die Rotation klein, lediglich Harris erhielt noch bedeutende Minuten.

Nowitzki erzielte zwar nur 8 Punkte und 6 Rebounds, bestach dabei aber mit gnadenloser Effektivität (3/4 FG, 2/2 Dreier) und einem heißen Händchen im richtigen Moment. So stand am Ende auch das mit Abstand beste Plus-Minus-Rating aller Spieler auf dem Feld (+24).

