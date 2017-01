Blowout! Wizards überrollen eiskalte Hawks

Samstag, 28.01.2017

Das Duell zwischen zwei der heißesten Teams der Liga (ATL: 7-3 WSH: 8-2) der letzten zehn Spiele entwickelte sich zu einer klaren Angelegenheit. Die Gäste aus Washington überzeugten dabei im Kollektiv, alle Starter verbuchten mindestens 15 Zähler.

Bester Punktesammler war Otto Porter mit 21 Punkte (7/11 FG, 5/7 Dreier) und 11 Rebounds, John Wall legte 19 Zähler und 9 Assists obendrauf. Marcin Gortat legte ein starkes Double Double auf (15 Punkte, 12 Bretter) auf, Markieff Morris kratzte daran (15 und 9). Insgesamt trafen die Wizards knapp 50 Prozent aus dem Feld (48,3) und auch von der Dreierlinie zeigte man sich zielsicher (13/31 3FG), auch wenn diesen Quoten speziell in der Garbagetime ein wenig sanken. Nach drei Vierteln waren es in beiden Kategorien rund 50 Prozent-

Atlanta hatte dagegen zahlreiche Totalausfälle zu verzeichnen. Dennis Schröder konnte ebenso seine zuletzt starke Form nicht bestätigen. 9 Punkte (3/11 FG), 5 Assists und 4 Ballverluste standen am Ende im Boxscore.

Topscorer der Hawks war Kent Bazemore mit 15 Zählern, Dwight Howard erzielte zumindest ein Double Double (12 und 13), blieb aber ebenso blass. Es war ein absolutes Backstein-Festival der Hawks. Aus dem Feld standen am Ende schwache 36,1 Prozent. Es war der zweitschlechteste Wert der Saison, nur im November in Utah traf man noch schlechter (31,3 Prozent).

Vor dem Tip-Off: Keine Veränderungen bei beiden Teams. Die Hawks starteten mit der gewohnten Aufstellung mit Schröder, Bazemore, Sefolosha, Millsap und Howard (Vorstellung mit Jersey von Falcons-Star Julio Jones). Auch den Wizards standen die bekannten Gesichter zur Verfügung. Neben dem Backcourt um Wall und Beal begannen Porter, Morris und Gortat.

1. Viertel: Washington kam besser aus den Startlöchern und begann mit einem 10:1-Lauf, während die Hawks ihre ersten sechs Würfe nicht trafen. Vor allem Schröder hatte zunächst Probleme die Offense zu orchestrieren und traf nicht immer die richtige Entscheidung. Ein tiefer Dreier von Beal stellte früh auf 24:10. Allgemein hatten die Wizards früh ein heißes Händchen von draußen. Die ersten vier Versuche saßen allesamt (5/9 Dreier nach zwölf Minuten). Dank 56 Prozent aus dem Feld führte Washington mit 37:25.

2. Viertel: Die Verteidigung der Hawks zog ein wenig an, doch die Gäste hatten nun Selbstvertrauen trafen auch schwerste Würfe. Durch Howard war die Rebound-Unterlegenheit nicht mehr so gravierend. Auf der anderen Seite schlichen sich aber auch Flüchtigkeitsfehler ein. Der Abstand zwischen beiden Teams pendelte sich bei rund 15 Punkten ein. Washington hatte hier alles unter Kontrolle. Morris, Gortat und Beal hatten jeweils schon zehn Punkte oder mehr auf der Habenseite. Durch einige Freiwürfe wurde die Führung sogar noch ausgebaut. 67:45 Wizards.

3. Viertel: Es änderte sich nichts. Bei Atlanta funktionierte gelinde gesagt wenig, Washington machte nur das Nötigste, aber das war völlig ausreichend. Der Distanzwurf fiel solide und unter den Körben räumten Gortat und Co. gewaltig auf. Da auch die sonst so kritischen Bankspieler ablieferten, erhielten die Hawks keine Chance in die Partie zurückzukehren. Es roch stark nach Garbage Time. Washington ging mit einer 93:68-Führung in den Schlussabschnitt.

4. Viertel: Es waren tatsächlich nur noch Reservisten auf dem Parkett. Nur Otto Porter hatte anscheinend noch Lust und schenkte Atlanta prompt seinen fünften Dreier des Abends ein. Auch die Second Unit der Wizards konnte den Vorsprung noch ein wenig ausbauen, in der Halle wurde es dementsprechend ruhig. Am Ende stand ein gewaltiger Blowout. Die Wizards gewannen mit 112:86.

Dennis Schröder: #TheGoldenPatch © getty 1/33 Dennis Schröder wird 23 Jahre alt! Zeit, um noch einmal auf seine Karriere zurückzublicken, die einst in Braunschweig begann /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft.html © imago 2/33 Bereits als 11-Jähriger wurde er auf einem Braunschweiger Freiplatz entdeckt. 2010 lief er schon für die SG Braunschweig in der Pro B auf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=2.html © imago 3/33 Schnell wurde der Point Guard mit gambischen Wurzeln auch für die Juniorenteams des DBB nominiert. 2011 spielte er bei der U18-EM /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=3.html © imago 4/33 Auch in der BBL fasste der Spielmacher schnell Fuß. 2011 gab Schröder bei den New Yorker Phantoms Braunschweig sein BBL-Debüt. /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=4.html © imago 5/33 Schon damals ließ er sein Talent aufblitzen. In diesem Fall hechelt Nationalspieler Heiko Schaffartzik dem Guard hinterher /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=5.html © imago 6/33 In der Saison 2012/13 machte Schröder einen großen Satz. 12 Punkte legte er im Schnitt auf. Das bescherte ihm viel Respekt /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=6.html © imago 7/33 Bei der Wahl zu Braunschweigs Sportler des Jahres landete Schröder auf dem dritten Platz. Dafür wurde er zum Most Improved Player in der BBL gewählt /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=7.html © getty 8/33 Beraten wird das Supertalent vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Ademola Okulaja /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=8.html © imago 9/33 Zu den Stärken Schröders zählt aufgrund seiner Schnelligkeit das Pick-n-Roll-Spiel und das Eins-gegen-Eins /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=9.html © getty 10/33 Das blieb auch den NBA-Scouts nicht verborgen. Beim Nike Hoop Summit in den USA durfte er sich beweisen und überzeugte /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=10.html © getty 11/33 Dort machte auch Dirk Nowitzki 1999 auf sich aufmerksam und führte die europäischen Talente mit 33 Punkten zum Sieg /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=11.html © getty 12/33 Schröder gelangen 18 Punkte und 6 Assists. Damit hatte er großen Anteil am Sieg der Weltauswahl gegen die USA. Kurz danach gab Schröder bekannt, dass er am NBA-Draft 2013 teilnehmen wird /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=12.html © getty 13/33 Die Atlanta Hawks sicherten sich die Dienste von Schröder. Die Franchise wählte ihn an 17. Stelle aus /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=13.html © getty 14/33 Auch Coach Mike Budenholzer und der damalige General Manager Danny Ferry halten große Stücke auf den Youngster /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=14.html © getty 15/33 In der Summer League beeindruckte Schröder dann auch die letzten Zweifler. Der Point Guard erzielte durchschnittlich 10,8 Punkte und 5,6 Assists /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=15.html © getty 16/33 Kein Wunder, dass Dennis Schröder in den USA schon Everybody's Darling ist. Das Posen hat er auf jeden Fall drauf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=16.html © getty 17/33 Auch seine Spannweite ist für einen Guard beeindruckend. Der Playmaker trägt die 17 bei den Atlanta Hawks /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=17.html © getty 18/33 In seinem ersten NBA-Spiel kam es gleich zum Aufeinandertreffen mit Dirk Nowitzki. Atlanta spielte zum Start gegen die Dallas Mavericks /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=18.html © getty 19/33 Die zweite Saison begann vielversprechend: Mit einem krachenden Dunk gegen die Spurs flog er erstmals in die Top 10 und machte gehörig auf sich aufmerksam /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=19.html © getty 20/33 Gegen die Lakers erzielte Schröder am 17.12.2014 mit 24 Punkten ein neues Career High in der Regular Season, zudem verteilte er 10 Vorlagen /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=20.html © getty 21/33 Ende 2014 gelang Schröder gegen Cleveland sein erstes Double Double - in nur 22 Spielminuten /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=21.html © getty 22/33 Im Rahmen des Allstar Games 2015 nahm Schröder an der Taco Bells Skills Challenge teil - und schlug sich durchaus beachtlich /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=22.html © getty 23/33 Beim Spiel der Internationals gegen die US-amerikanischen Rookie und Sophomores glänzte Schröder mit 13 Punkten und 9 Assists /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=23.html © getty 24/33 Auch in den Playoffs vertraute Coach Bud auf Dennis, Gegen Washington und Cleveland leistete Schröder einen wertvollen Beitrag /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=24.html © getty 25/33 Bei der Wahl zum Most Improved Player 2015 erhielt Schröder von den US-Journalisten vier Stimmen - der Weg geht weiter nach oben /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=25.html © getty 26/33 Anschließend glänzte Schröder bei der EuroBasket auf internationalem Parkett /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=26.html © getty 27/33 Insgesamt legte Schröder in der Vorrunde des Turniers im Schnitt 21 Punkte, 4,6 Rebounds und 6 Assists auf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=27.html © getty 28/33 In seine dritten NBA-Saison hat sich Schröder endgültig in Atlanta etabliert /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=28.html © getty 29/33 Bei der Wahl zum Sixth Man of the Year 2016 landete Schröder mit 17 Punkten auf Platz 9 /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=29.html © facebook.com/Dennis-Schröder 30/33 Auch privat läuft es für den Deutschen super. Schröder eröffnete unlängst in Atlanta die "#DS17 Lounge" /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=30.html © getty 31/33 Doch kommen wir zurück zum Sportlichen. In Spiel 1 der zweiten Playoff-Runde erzielt Schröder mit 27 Punkten ein neues Career High. Es läuft...doch trotzdem schieden die Hawks mit 0-4 aus /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=31.html © getty 32/33 In der anschließenden Offseason wurde sein Vorgesetzter Jeff Teague zu den Indiana Pacers getradet.... /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=32.html © getty 33/33 Das heißt: Wachablösung! In der kommenden Saison 2016/17 wird Schröder der Starter auf der Eins sein /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=33.html

Der Star des Spiels: Marcin Gortat. Im Schatten von Wall und Beal ackerte der Pole einmal mehr unermütlich und machte Howard das Leben im Angriff verdammt schwer. Im Post Up konnte Superman sich nicht einmal durchsetzen, stattdessen beging er gleich mehrere Schrittfehler. Gortat sammelte zudem gleich sechs offensive Bretter ein und zeigte auch sein Arsenal an Hakenwürfen und Midrange-Jumpern (7/8 FG).

Der Flop des Spiels: Paul Millsap. Hier hätte so ziemlich jeder Hawks-Spieler stehen können, doch der Power Forward ist nun mal der All Star und auch wohl der beste Spieler im Roster. Doch Millsap konnte sich gegen Morris überhaupt nicht behaupten und beendete das Spiel mit nur einem Field Goal. Zudem hatte er im Kampf um die Rebounds gegen die massigen Bigs der Wizards nichts entgegenzusetzen. Am Ende standen magere 4 Punkte (1/7 FG) und 4 Rebounds.

Das fiel auf:

Bereits früh war zu sehen, dass Atlanta große Probleme mit der Länge der Wizards hatte. Dies sollte sich wie ein roter Faden durch die Partie ziehen. Lediglich mit Howard konnten die Probleme halbwegs eingedämmt werden. Durch die schwache Verteidigung am Perimeter kamen die Guards der Gäste immer wieder in die Zone, sodass bei Fehlwürfen die Big Men der Wizards gegen kleinere Verteidiger die Rebounds pflücken konnten. Das Duell unter den Brettern ging folgerichtig klar an die Gäste (52:41).

Auch im Angriff saß es nicht viel besser aus. Außer Schröder (und dies nicht gut) attackierte niemand ausreichend den Korb. Stattdessen wurde der Ball an der Dreierlinie zu lange gehalten und schwere Würfe mit ablaufender Shotclock waren die logische Konsequenz. Da Atlanta sowieso nicht als gutes Shooting Team verschrien ist, hagelte es einige fiese Backsteine. Kurzum gesagt: Es war nicht schön anzuschauen.

Das hatte natürlich auch etwas mit der Leistung von Dennis Schröder zu tun. Der Deutsche fand überhaupt nicht ins Spiel und startete mit 0/5 FGs. Dabei wurde er gleich zweimal von Gortat abgeräumt. Man merkte förmlich wie er es erzwingen wollte, was seinem Team nicht gut tat. Auch seine Defense gegen Wall war ausbaufähig, unter anderem foulte er den Star der Wizards bei einem sehr tiefen Dreier. Zu allem Überfluss schlichen sich auch einige sehr unnötige Ballverluste in sein Spiel ein.

John Wall trat im Angriff nicht so dominant wie in den vergangenen Wochen auf, aber da seine Teamkollege kollektiv stark spielten, war dies gar nicht nötig. Dafür zeigte der All Star konstant gute Verteidigung, was in dieser Saison nicht immer der Fall war. Vor allem gegen Schröder machte er einen guten Job und verhinderte zumeist dessen gefürchtete Penetration. Überzeugte zudem bei Switches, als auch einige Male gegen Millsap im Post agieren musste und diesen nicht scoren ließ.

