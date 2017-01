Wildes Comeback! Schröder streckt Bulls nieder

Donnerstag, 26.01.2017

Wow! Was für ein Finish! Als alles vorbei war, standen die Münder der Fans im United Center zu Chicago noch lange offen. Der Grund dafür hieß Dennis Schröder.

Lange sah alles nach einem Sieg für die Bulls aus, da Atlanta keine Antwort auf die starken Jimmy Butler (40 Punkte, 13/22 FG) und Dwyane Wade (33 Punkte, 14/24 FG). Dann aber drehte Schröder auf - und stellte in den letzten drei Minuten den Spielverlauf auf den Kopf.

Mit 24 Punkten, 9 Assists und 4/6 Dreiern führte Schröder die starken Hawks-Starter, die alle in den zweistelligen Punktebereich kamen, an. Es war der 12. Sieg in den letzten 15 Spielen für Atlanta, das damit Platz vier im Osten festigt.

Paul Zipser stand 23 Minuten auf dem Parkett und zeigte ein unauffälliges Spiel (2 Punkte, 3 Rebounds, 2 Blocks).

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Mike Budenholzer setzt zu Beginn wie zuletzt auf Schröder, Thabo Sefolosha, Kent Bazemore, Paul Millsap und Diwhgt Howard . Paul Zipser kam für Chicago von der Bank. Jerian Grant begann auf der Eins. An seiner Seite: Wade, Butler, Taj Gibson und Robin Lopez.

1. Viertel: Chicago setzte früh auf D-Wade im Post. Dessen Pump Fake funktionierte wie eh und je. Der Altmeister hängte Sefolosha das Foul an und traf anschließend mit Brett. Generell wirkten die Bulls zu Beginn etwas wacher und erspielten sich dank guter Defense eine frühe Führung (14:6). Dennis war noch kalt (1/5 FG), während Wade mit einem Fsabtreak-Dunk seinen 21.000 Punkt der Karriere scorte. Zipser verfehlte seine ersten beiden freien Dreier, doch zum Ende des Viertels fanden die Hausherren den zwischenzeitlich verlorenen Faden in der Offensive wieder. Dank Butlers Transition-Dreier in letzter Sekunde nahmen die Bulls eine 29:22-Führung mit ins zweite Viertel.

2. Viertel: Zipser startete mit zwei getroffenen Freiwürfen und holte sich dadurch ein wenig Selbstbewusstein. Das Niveau der Partie ließ nun generell zu wünschen übrig. Doug McDermott sorgte mit mehreren guten Aktionen immerhin dafür, dass Chicago weiterhin führte. Mit der Rückkehr von Schröder ging wieder etwas mehr bei Atlanta. Doch der Braunschweiger bekam zu wenig Unterstützung vom Hawks-Frontcourt. Zudem machten den Gästen die Ballverluste zu schaffen (schon 8). Wade fand ein paar Körner von früher in seiner Hosentasche und vernaschte Bazemore. Er stand zur Pause bei 15 Punkten (7/9 FG).Seinetwegen blieb Chicago in Front. 59:51.

3. Viertel: Schröder holte sich innerhalb von 120 Sekunden seine Fouls drei und vier ab, Budenholzer ließ ihn aber erst einmal drauf. Millsap war endlich erwacht und zeigte mehr Einsatz in der Offensive. Auch die Flügel fingen nun an zu treffen, während die Bulls etwas aus dem Tritt kamen. Ein Dreier von Sefolosha glich das Spiel aus, doch dank Wade und Butler holte sich Chicago die Führung zurück. Wie schon im ersten Abschnitt traf Jimmy Buckets einen schwierigen Wurf mit ablaufender Uhr und stellte auf 83:78.

4. Viertel: Nachdem sich Wade eine Mini-Auszeit genommen hatte, war er in der Crunchtime wieder zur Stelle. Ein Jumper nach dem anderen rauschte durch die Reuse. So verschaffte er den Bulls ein wenig Luft zum atmen. Butler konterte Schröders Dreier aus der Ecke mit einem Vierpunktspiel gegen zwei Verteidiger. Eine Auszeit von Coach Bud befeuerte Atlanta aber noch einmal. Ein weiterer Dreier von Schröder, der jetzt aufdrehte, sorgte für den Höhepunkt eines 11:0-Runs zur Führung. Butler und Wade zeigten Nerven, während der Deutsche auch noch seine beiden Freiwürfe traf. Das Comeback war perfekt! Die Hawks siegten dank Killer-Dennis mit 119:114.

Bulls vs. Hawks: Hier geht's zum BOXSCORE

Der Star des Spiels: Dennis Schröder. Zu Beginn des Spiels sah es danach aus, als würde es eine zähe Angelegenheit für Dennis werden, doch der Hawks-Spielmacher kämpfte sich in die Partie und drehte im Schlussviertel richtig auf. Seine Crunchtime-Plays waren es, die das Comeback ermöglichten. Am Ende standen für ihn 24 Punkte, 9 Assists und 4/6 Dreier zu Buche.

Dennis Schröder: #TheGoldenPatch © getty 1/33 Dennis Schröder wird 23 Jahre alt! Zeit, um noch einmal auf seine Karriere zurückzublicken, die einst in Braunschweig begann /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft.html © imago 2/33 Bereits als 11-Jähriger wurde er auf einem Braunschweiger Freiplatz entdeckt. 2010 lief er schon für die SG Braunschweig in der Pro B auf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=2.html © imago 3/33 Schnell wurde der Point Guard mit gambischen Wurzeln auch für die Juniorenteams des DBB nominiert. 2011 spielte er bei der U18-EM /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=3.html © imago 4/33 Auch in der BBL fasste der Spielmacher schnell Fuß. 2011 gab Schröder bei den New Yorker Phantoms Braunschweig sein BBL-Debüt. /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=4.html © imago 5/33 Schon damals ließ er sein Talent aufblitzen. In diesem Fall hechelt Nationalspieler Heiko Schaffartzik dem Guard hinterher /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=5.html © imago 6/33 In der Saison 2012/13 machte Schröder einen großen Satz. 12 Punkte legte er im Schnitt auf. Das bescherte ihm viel Respekt /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=6.html © imago 7/33 Bei der Wahl zu Braunschweigs Sportler des Jahres landete Schröder auf dem dritten Platz. Dafür wurde er zum Most Improved Player in der BBL gewählt /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=7.html © getty 8/33 Beraten wird das Supertalent vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Ademola Okulaja /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=8.html © imago 9/33 Zu den Stärken Schröders zählt aufgrund seiner Schnelligkeit das Pick-n-Roll-Spiel und das Eins-gegen-Eins /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=9.html © getty 10/33 Das blieb auch den NBA-Scouts nicht verborgen. Beim Nike Hoop Summit in den USA durfte er sich beweisen und überzeugte /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=10.html © getty 11/33 Dort machte auch Dirk Nowitzki 1999 auf sich aufmerksam und führte die europäischen Talente mit 33 Punkten zum Sieg /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=11.html © getty 12/33 Schröder gelangen 18 Punkte und 6 Assists. Damit hatte er großen Anteil am Sieg der Weltauswahl gegen die USA. Kurz danach gab Schröder bekannt, dass er am NBA-Draft 2013 teilnehmen wird /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=12.html © getty 13/33 Die Atlanta Hawks sicherten sich die Dienste von Schröder. Die Franchise wählte ihn an 17. Stelle aus /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=13.html © getty 14/33 Auch Coach Mike Budenholzer und der damalige General Manager Danny Ferry halten große Stücke auf den Youngster /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=14.html © getty 15/33 In der Summer League beeindruckte Schröder dann auch die letzten Zweifler. Der Point Guard erzielte durchschnittlich 10,8 Punkte und 5,6 Assists /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=15.html © getty 16/33 Kein Wunder, dass Dennis Schröder in den USA schon Everybody's Darling ist. Das Posen hat er auf jeden Fall drauf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=16.html © getty 17/33 Auch seine Spannweite ist für einen Guard beeindruckend. Der Playmaker trägt die 17 bei den Atlanta Hawks /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=17.html © getty 18/33 In seinem ersten NBA-Spiel kam es gleich zum Aufeinandertreffen mit Dirk Nowitzki. Atlanta spielte zum Start gegen die Dallas Mavericks /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=18.html © getty 19/33 Die zweite Saison begann vielversprechend: Mit einem krachenden Dunk gegen die Spurs flog er erstmals in die Top 10 und machte gehörig auf sich aufmerksam /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=19.html © getty 20/33 Gegen die Lakers erzielte Schröder am 17.12.2014 mit 24 Punkten ein neues Career High in der Regular Season, zudem verteilte er 10 Vorlagen /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=20.html © getty 21/33 Ende 2014 gelang Schröder gegen Cleveland sein erstes Double Double - in nur 22 Spielminuten /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=21.html © getty 22/33 Im Rahmen des Allstar Games 2015 nahm Schröder an der Taco Bells Skills Challenge teil - und schlug sich durchaus beachtlich /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=22.html © getty 23/33 Beim Spiel der Internationals gegen die US-amerikanischen Rookie und Sophomores glänzte Schröder mit 13 Punkten und 9 Assists /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=23.html © getty 24/33 Auch in den Playoffs vertraute Coach Bud auf Dennis, Gegen Washington und Cleveland leistete Schröder einen wertvollen Beitrag /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=24.html © getty 25/33 Bei der Wahl zum Most Improved Player 2015 erhielt Schröder von den US-Journalisten vier Stimmen - der Weg geht weiter nach oben /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=25.html © getty 26/33 Anschließend glänzte Schröder bei der EuroBasket auf internationalem Parkett /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=26.html © getty 27/33 Insgesamt legte Schröder in der Vorrunde des Turniers im Schnitt 21 Punkte, 4,6 Rebounds und 6 Assists auf /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=27.html © getty 28/33 In seine dritten NBA-Saison hat sich Schröder endgültig in Atlanta etabliert /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=28.html © getty 29/33 Bei der Wahl zum Sixth Man of the Year 2016 landete Schröder mit 17 Punkten auf Platz 9 /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=29.html © facebook.com/Dennis-Schröder 30/33 Auch privat läuft es für den Deutschen super. Schröder eröffnete unlängst in Atlanta die "#DS17 Lounge" /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=30.html © getty 31/33 Doch kommen wir zurück zum Sportlichen. In Spiel 1 der zweiten Playoff-Runde erzielt Schröder mit 27 Punkten ein neues Career High. Es läuft...doch trotzdem schieden die Hawks mit 0-4 aus /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=31.html © getty 32/33 In der anschließenden Offseason wurde sein Vorgesetzter Jeff Teague zu den Indiana Pacers getradet.... /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=32.html © getty 33/33 Das heißt: Wachablösung! In der kommenden Saison 2016/17 wird Schröder der Starter auf der Eins sein /de/sport/diashows/1304/nba/dennis-schroeder/dennis-schroeder-karriere-in-bildern-new-yorker-phantoms-braunschweig-dbb-nba-draft,seite=33.html

Der Flop des Spiels: Nikola Mirotic. Der Shooting-Forward der Bulls war den ganzen Abend nicht auf Höhe des Spielgeschehens. Auch zeigte er nicht den Einsatz und Willen seiner Teamkollegen. Traf lediglich 3 seiner 11 Versuche aus dem Feld, dennoch wechselte Hoiberg ihn zum letzten Angriff für Zipser ein. Er bekam sogar einen offenen Dreier zur Führung, doch der spiegelte den Verlauf des Abends wider. Ebenfalls schwach: Robin Lopez.

Das fiel auf:

Fred Hoiberg hatte nicht geschlafen und wusste um Schröders gute Form. Er stellte mit Butler von Anfang an seinen besten Verteidiger gegen den Hawks-Spielmacher. Grant übernahm dafür die Defensive gegen Bazemore bzw. Hardaway. In der Schlussphase verteidigte Schröder am anderen Ende des Courts für einige Plays Paul Zipser.

In Hälfte eins war der Frontcourt von Atlanta komplett abgemeldet. Howard war offensiv kein Faktor, defensiv kam seine Hilfe oft zu spät. Millsap wirkte abwesend und bis auf langsame Pump Fakes fiel auch er kaum auf. Immerhin das änderte sich nach dem Pausentee. Der Power Forward schaltete sich vermehrt ein und war neben Dennis die zweite Kraft der Hawks-Aufholjagd.

Was auch immer Lopez genommen hatte - irgendwie hielt er sich im Laufe des Spiels immer mal wieder für einen Shooter. Gleich drei Mal versuchte es der Big Man mit langen Zweiern und es stellt sich nur eine Frage: Warum?

Im dritten Viertel experimentierte Hoiberg und brachte Butler auf der Eins. Drei weitere Flügel (Zipser, McDermott und Nikola Mirotic) bildeten neben Cristiano Felicio das Lineup. Und es funktionierte! In dieser Phase holte sich Chicago die zwischenzeitlich eingebüßte Führung zurück.

Insgesamt sah Zipser 23 Minuten, in denen er ein unauffälliges, aber solides Spiel zeigte. Mit zwei guten Drives kreierte er Möglichkeiten für Mitspieler. Obwohl er seine drei offenen Dreier vergab (einen davon in der Crunchtime), trug er zum besseren Spacing bei, zudem glänzte er gleich mehrfach mit guter Defense (2 Blocks). Einzig sein Foul an Howard, das gerade mal einen Fünfjährigen am Korberfolg gehindert hätte, war negativ anzumerken. D8 bedankte sich und nahm das And-One dankend an.

