SPOX-User schicken Schröder nach NOLA

Montag, 02.01.2017

Für euch gibt es keine zwei Meinungen: Wer so eine historische Saison wie Russell Westbrook auflegt, muss unbedingt nach New Orleans fahren. Der Star der OKlahoma City Thunder bekam von euch 3726 Punkte, so viele wie kein anderer in der Western Conference. James Harden (1217 Punkte) und der amtierende MVP, Stephen Curry (937), folgen mit großem Abstand.

Auch das Loch vom Chef zu Chris Paul (355) ist beachtlich. Damian Lillard (286) bekam die fünftmeisten Stimmen, danach folgt der andere Splash Brother Klay Thompson (125).

Seite 1: Der Backcourt der Western Conference

Seite 2: Der Frontcourt der Western Conference

Seite 3: Der Backcourt der Eastern Conference

Seite 4: Der Frontcourt der Eastern Conference