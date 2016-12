Kyrie: "Will eine Generation anführen"

Donnerstag, 29.12.2016

"Ich bin in einer Situation, in der ich eine Balance finden muss. Es geht darum, sicher zu gehen, dass ich mir immer selbst treue bleibe und weiß, wer ich bin. Auf der anderen Seite versuche ich, die Welt so, wie es mir möglich ist, positiv zu beeinflussen", erklärte er ESPN-Reporterin Rachel Nichols.

Er fügte an: "Ich habe erkannt, dass ich nicht nur im Basketball ein Erbe hinterlassen will. Es geht um viel mehr als das. Ich möchte als jemand bekannt sein, der eine ganze Generation angeführt hat, wenn ich eines Tages den Basketball Court verlassen - oder die Welt."

Kyrie Irving sicherte den Cleveland Cavaliers in der vergangenen Saison mit einem Dreier wenige Sekunden vor Schluss den Titel. In der laufenden Spielzeit legt er ein Karrierebestwert von 23,6 Punkten pro Spiel auf und verteilt 5,8 Assists.

