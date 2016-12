Stressfraktur! McRoberts fällt länger aus

Mittwoch, 28.12.2016

McRoberts habe eine Stressfraktur am linken Fuß erlitten. Bereits in den vergangenen Playoffs hatte er sich den Fuß gebrochen und das Training Camp sowie die ersten sieben Spiele der laufenden Saison verpasst.

In den letzten 19 Spielen lief er immer auf, was die längste Serie von aufeinanderfolgenden Einsätzen in seinen drei Jahren in Miami bedeutete. Insgesamt hat McRoberts 119 von 210 möglichen Einsätzen in dieser Zeit verpasst.

In dieser Saison kam der 29-Jährige bisher auf 4,9 Punkte und 3,4 Rebounds im Schnitt.

Josh McRoberts im Steckbrief