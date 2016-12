Barkley: "Liga schlecht wie nie"

Freitag, 30.12.2016

"Ich denke, die Liga ist so schlecht wie nie zuvor", erklärte Barkley bei Inside the NBA. "Jeder möchte Analytics verwenden, jeder will Dreier werfen. Dreier sind toll, wenn du Steph Curry oder Klay Thompson hast."

Doch diese Spieler hat nach dem Chuckster eben nicht jeder. Übel stößt ihm dabei auch der Trend auf, dass die Lineups immer kleiner werden. "Jeder will klein spielen. Es gibt einige Spieler, die Dreier werfen, aber keine guten Schützen sind. Stattdessen müssen Big Men immer öfter auf die Bank."

Als Generationenkonflikt will Barkley seine Aussagen aber nicht sehen: "Hier geht es nicht darum, dass ein ehemaliger Spieler die jungen Spieler kritisiert. Die NBA ist so schlecht wie noch nie. Wir haben drei, vier gute Teams und der Rest ist richtig schlecht."

