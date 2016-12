Der Auserwählte ist angekommen

Samstag, 31.12.2016

Was sich innerhalb von einem Jahr so alles tun kann.

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass Golden State die Cavaliers nach Strich und Faden auseinandernahm und die Kritiker mit neuer Munition fütterte. Cleveland werde niemals einen Titel gewinnen, LeBron James habe sich mit seiner Rückkehr verzockt und werde ohne Pat Riley und Dwyane Wade sowieso keinen Titel mehr holen, hieß es teilweise.

Als einige Wochen später dann auch noch David Blatt entlassen wurde, wurden nicht nur James' Fähigkeiten als "de facto-GM", sondern auch - wieder einmal - sein Charakter in Frage gestellt. "In Israel war er zu dieser Zeit "so beliebt wie die Hamas", wie es der Journalist Sharon Davidovitch ausdrückte.

Wie eingangs erwähnt: Seitdem hat sich einiges getan. Und selbst wenn das in Israel womöglich anders ist, sind die allermeisten Kritiker in der Zwischenzeit entweder verstummt oder zu Supportern geworden - Skip Bayless mal ausgenommen. Der Donald Trump der Sportreporter ist der Meinung, dass LeBron nicht einmal der MVP der Cavaliers ist, weil er manchmal Kyrie Irving den letzten Wurf überlässt.

Anders als früher finden dermaßen undifferenzierte Aussagen aber keinen großen Anklang mehr. James wird nie ausschließlich Fans haben. Aber in diesem Jahr wurde endlich von fast allen verstanden, dass wir Zeugen einer der größten und faszinierendsten Sportlerkarrieren der Geschichte sind. Genau so, wie es uns bereits vor vielen Jahren angekündigt wurde.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Wir sind alle Zeugen

Dauer-All-Stars: Air Dirkules im Konzert der Großen © getty 1/15 LeBron James durfte bis dato 12 Mal am All-Star Game teilnehmen (2005-2016). Es werden sicherlich noch einige Auftritte dazukommen /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem.html © getty 2/15 Elvin Hayes streifte sich ebenfalls 12 Mal das All-Star-Trikot über seine Schultern (1969-1980) /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=2.html © getty 3/15 Von Larry Bird ist vor allem der Sieg beim Dreier-Contest in seiner Trainingsjacke im Gedächtnis geblieben. Darüber hinaus war er ebenfalls 12 Mal All-Star /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=3.html © getty 4/15 Dirk Nowitzki nahm mit einer Unterbrechung (2013) seit 2002 (bis 2015) an 13 All-Star Games teil /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=4.html © getty 5/15 John Havlicek (1966-1978) hat ebenfalls 13 Teilnahmen auf dem Konto ... /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=5.html © getty 6/15 ... genauso wie Bob Cousy (1951-1963) /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=6.html © getty 7/15 Wil Chamberlain hat in seiner Karriere einige Rekorde gesammelt. Den für die meisten All-Star-Teilnahmen hält er allerdings nicht (13 Stück, 1960-1969 & 1971-1973) /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=7.html © getty 8/15 Jerry West war insgesamt 14 Mal dabei (1961-1974) /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=8.html © getty 9/15 Karl Malone durfte sich nie einen Ring an den Finger stecken. Trotzdem wurde er 14 Mal ins All-Star Game gewählt (1988-1998 & 2000-2002) /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=9.html © getty 10/15 Michael Jordan hat 15 Saisons in der NBA absolviert. 14 Mal wurde er ins All-Star-Team gewählt (1958-1993, 1996-1998 & 2002-2003) /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=10.html © getty 11/15 Shaquille O'Neal ist der größte NBA-Entertainer aller Zeiten. Auch diese Eigenschaft hat ihm dabei geholfen, 15 Mal gewählt zu werden (1993-1998, 2000-2007 & 2009) /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=11.html © getty 12/15 Kevin Garnett erwarb ebenfalls 15 Mal die Gunst der Wähler (1997-1998, 2000-2011 & 2013) /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=12.html © getty 13/15 Genau wie KG beendete auch Tim Duncan im Sommer seine Karriere. Zuvor nahm er an 15 All-Star Games teil /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=13.html © getty 14/15 Kein Ranking ohne Kobe Bryant: Die Mamba war 1998 und von 2000-2016 immer dabei. Er hatte also 18 Mal die Ehre /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=14.html © getty 15/15 Der All-Time Scoring Leader führt auch die Teilnahmen am All-Star Game an: Kareem Abdul-Jabbar wurde 19 Mal in die Auswahl berufen (1970-1977 & 1979-1989) /de/sport/diashows/1612/NBA/all-star-teilnahmen/dirk-lebron-kobe-jordan-kareem,seite=15.html

"We are all witnesses" war der Slogan, den Nike im Jahr 2007 im Rahmen einer neuen Marketing-Kampagne für LeBron prägte. Und es sollte sich bewahrheiten: Wir bezeugten unheimliche individuelle Leistungen, die James bis heute vier MVP-Awards einbrachten - derzeit hat er die Chance auf Nummer fünf, womit er mit Michael Jordan gleichziehen würde.

Wir bezeugten den Wechsel nach Miami, die verlorenen Finals gegen Dallas, die beiden Titel mit den Heat, die Rückehr nach Cleveland, sechs Finals-Teilnahmen in Folge. Wir bezeugten einen Typen, der so regelmäßig 28-7-7 auflegte und sein Team zum Gewinner machte, dass es nichts Besonderes mehr zu sein schien - es war halt LeBron, der Mann unter Kindern, der seit vielen Jahren unangefochten beste Spieler der Welt.

Wir schätzten diese Leistungen gering, weil sie gewissermaßen immer von etwas anderem begleitet wurden. Abgesehen von der natürlich bescheuerten "Decision" leistete sich LeBron nie Kontroversen, dennoch rief er in Fans und Experten stärkere Emotionen hervor als alle anderen NBA-Spieler.

Viele Akteure, die über einen langen Zeitraum exzellent sind und entsprechend inszeniert werden, polarisieren irgendwann - das jüngste Beispiel ist Stephen Curry. Allerdings wurde weder Steph noch sonst irgendjemand schon an der Highschool als "Auserwählter" bezeichnet und nahezu seit der Ankunft in der Liga an den allerhöchsten Standards gemessen.

The Block

Lange wurde kaum wahrgenommen, dass LeBron diese Standards sogar übertroffen hat. Es gab schlichtweg noch nie einen Spieler wie ihn, einen Hybriden aus Magic Johnson, Karl Malone und Michael Jordan, einen Typen, der an einem Tag der beste Passer der Welt ist und am nächsten 45 Punkte auflegt, der jede Position auf dem Feld spielen und verteidigen kann.

Im Jahr 2016 hat sich dies endlich geändert - und hier kommen die Warriors und vor allem Curry erneut ins Spiel. In den Finals wuchs LeBron nicht nur in einer Form über sich selbst hinaus, die man noch nie gesehen hatte (zweimal 41 Punkte und ein Triple-Double in drei aufeinanderfolgenden Elimination Games), er lieferte mit dem Block gegen Andre Iguodala auch noch das ikonische Play, das seiner Karriere bis dahin fehlte. Und noch besser: Er tat es als Underdog.

"... weil man ja Goliath hat"

Cavs-GM David Griffin sagte nach den Finals zwar: "Wenn man LeBron James hat, hat man nie Angst, auch nicht bei einem 1-3-Rückstand. Man kann nicht David gegen Goliath sein, weil man ja Goliath hat. Deswegen existiert einfach keine Angst. Man hat mit ihm das Gefühl, dass man jede Situation meistern kann."

Das mag intern vielleicht stimmen - aber natürlich war Cleveland gegen Golden State der Underdog und das auch nicht erst seit dem 1-3-Rückstand. Diese Wirkung hatten 73 Siege und der unheimliche Hype, der die Dubs begleitete, ganz egal, wer da auf der anderen Seite stand. Kaum ein Experte traute den Cavaliers zu, diese Serie zu gewinnen.

Dass James und die Cavs es dennoch auf diese Weise schafften und dabei gleichzeitig auch noch den 52-jährigen Cleveland-Fluch brachen, wurde daher umso mehr zelebriert. Wobei dabei natürlich auch wieder die Diskussion aufkam: Freuten sich die Leute, dass James sein Versprechen erfüllen konnte, oder freuten sie sich über das "Choken" der Warriors? Es spielt im Endeffekt keine Rolle. LeBron konzentriert sich ohnehin schon längst auf ganz andere Diskussionen.

Seite 1: Von "The Decision" zu "The Block"

Seite 2: Die Geisterjagd und soziales Engagement