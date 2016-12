Medien: Teams denken über Knight-Trade nach

Freitag, 23.12.2016

Bei den Suns kommt Knight derzeit nicht über eine Rolle als Sixth Man hinaus. Der 25-Jährige spielt bislang nur 24,2 Minuten pro Spiel - so wenig wie noch nie zuvor in seiner Karriere! Mit 38,3 Prozent aus dem Feld und 31,8 Prozent von Downtown sind auch seine Wurfquoten so niedrig wie nie zuvor.

Knight verdient 43,9 Millionen Dollar in den nächsten drei Jahren. Damit stellt er eine relativ kostengünstige Option als Starter auf der Eins dar, sodass sich mehrere Teams mit ihm beschäftigen sollen.

Brandon Knight im Steckbrief