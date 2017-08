Die Legende des Big Shot Rob

MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. MLB Braves @ Cubs

Robert Horry war nie ein Superstar, er schaffte es auch nicht einziges Mal ins All-Star Game. Dennoch hatte er schon zu aktiven Zeiten Legendenstatus inne - denn in wichtigen Momenten war niemand cooler als er. Auch deshalb besitzt fast kein Spieler mehr Edelmetall als Big Shot Rob. Dabei wäre beinahe alles ganz anders gekommen. Robert Horry wird heute 47 Jahre alt.

Wir schreiben den 19. Juni 2005. Die Finals sind in vollem Gange, es steht 2-2 zwischen den Spurs und dem amtierenden Champion, den Pistons. Nachdem San Antonio die ersten beiden Spiele gewonnen hatte, scheint sich das Blatt nun zu wenden - denn nach zwei deutlichen Siegen in Folge sieht Detroit auch in Spiel 5 lange wie das bessere Team aus.

Das liegt vor allem daran, dass Tim Duncan ein Spiel zum Vergessen erlebt und sich mit der beinharten Defense der beiden Wallaces (Rasheed und Ben) enorm schwer tut. Die gute Leistung von Manu Ginobili alleine wird nicht ausreichen; irgendjemand muss sich zeigen, Verantwortung übernehmen, sonst ist das Spiel, sonst ist die Meisterschaft in Gefahr.

Dieser jemand ist Robert Keith Horry. In gewisser Weise kommt das überraschend: Horry macht in der ersten Halbzeit nicht einen einzigen Punkt. In vier Spielen der Serie hat der 34-Jährige bis dahin genau 30 Punkte aufgelegt, in der gesamten Saison nicht ein einziges Spiel mit mindestens 20 Zählern.

In gewisser Weise überrascht es allerdings überhaupt nicht, dass er sein bestes Spiel der Saison für die größtmögliche Bühne aufgehoben hat. Er ist schließlich Robert Horry.

Der Name ist Programm

Zeit seiner Karriere hat er unendlich viele entscheidende Plays geliefert, wichtige Würfe genommen und seinem jeweiligen Team in den Momenten größter Not genau das gegeben, was es brauchte. Der Spitzname "Big Shot Rob" kommt nicht von ungefähr, ebenso wenig wie die fünf Meisterschaften, die er zu diesem Zeitpunkt bereits mit den Rockets und den Lakers eingesammelt hat.

Der Gamewinner für die Lakers in Spiel 3 der Erstrundenserie gegen Portland 2002. Der Dreier am Ende von Spiel 3 der 95er Finals für Houston. Der Buzzerbeater in den 2002er Western Finals gegen die Kings. Nie war Horry der Star seines Teams, nie nahm er die meisten Würfe. Und doch war er an mehr legendären Momenten beteiligt als fast jeder andere.

Wenn er im Jahr 2003 aufgehört hätte, nachdem seine Zeit bei den Lakers trotz dreier Meisterschaften im Schlechten endete, wäre ihm ein gewisser Legendenstatus schon sicher gewesen. Dabei hatte man sein Meisterstück damals noch gar nicht gesehen.

Es will nicht reichen

Denn dieses lieferte er im besagten fünften Spiel gegen die Pistons. Ende des dritten Viertels war ein Dreier sein erster Treffer der Partie, im letzten Durchgang folgte dann die große Horry-Show. Drei Triples legte er noch drauf, zudem einen unfassbaren Lefty-Dunk über Rip Hamilton, den ihm wohl kaum noch jemand zugetraut hätte.

13 Punkte machte er insgesamt im Durchgang, es reichte allerdings nicht - noch nicht. Denn San Antonio konnte sich nicht absetzen, allein Duncan verfehlte in der letzten Minute drei Freiwürfe und den letzten Wurf in Regulation - einen Tip-In, den er zuvor wahrscheinlich 600mal in Serie getroffen hatte. Overtime also. Gut, dass Horry immer noch ein paar Pfeile im Köcher hatte.

Die Spieler mit den meisten NBA-Titeln: Der Herr der Ringe © getty 1/28 LeBron James möchte seinen vierten Titel gewinnen – damit würde er auf dem geteilten 27. Platz all-time ankommen. Von den Aktiven haben nur Tony Parker und Manu Ginobili ebenfalls vier Ringe © getty 2/28 Platz 14 teilen sich ziemlich viele Spieler. George Mikan gewann in sieben Jahren mit den Minneapolis Lakers fünf Titel… © getty 3/28 … genau wie Jim Pollard, der praktischerweise seine ganze Karriere gemeinsam mit Mikan spielte (1949, 1950, 1952, 1953, 1954) © getty 4/28 Ebenfalls fünf Titel (in elf Jahren): Slater Martin. Vier davon holte er mit Mikan und Pollard bei Minneapolis, den fünften mit den St. Louis Hawks © getty 5/28 Die Celtics kommen natürlich auch vor: Don Nelson gewann in 14 NBA-Jahren fünf Titel zwischen 1966 und 1976. Ja, DER Don Nelson © getty 6/28 Bei Larry Siegfried ging es noch schneller. In nur neun Jahren holte der Forward mit den Celtics ebenfalls fünf Titel (zwischen 1964 und 1969) © getty 7/28 Die Lakers kennen sich mit Erfolg ebenfalls gut aus: Magic Johnson gewann in 13 NBA-Jahren fünf Ringe (zwischen 1980 und 1988) © getty 8/28 Michael Cooper spielte zwölf Jahre zusammen mit Magic und staubte dabei ebenfalls fünf Ringe ab © getty 9/28 Ein vergleichbar erfolgreiches Duo gab es zwei Jahrzehnte später: Kobe Bryant gewann in 20 NBA-Jahren fünf Titel (zwischen 2000 und 2010)… © getty 10/28 … und Derek Fisher war in jedem dieser Jahre dabei © getty 11/28 Aus ihrer Generation konnte da nur Tim Duncan mithalten. The Big Fundamental holte mit den Spurs zwischen 1999 und 2014 fünf Titel und staubte dabei drei Finals-MVPs ab © getty 12/28 Zwei Titel mit Detroit (1989, 1990), drei mit den Bulls (1996-1998): Dennis Rodman war fünfmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort © getty 13/28 Für Steve Kerr lässt sich ähnliches sagen: Dreimal war er mit Rodman bei den Bulls dabei, 1999 und 2003 gewann er mit den Spurs. Außer Konkurrenz, aber erwähnenswert: Kerr hat auch als Coach mit den Warriors bereits einen Ring © getty 14/28 Noch ein Bulle: Ron Harper gewann drei Titel mit Kerr und Rodman in Chicago, dann schnappte er sich 2000 und 2001 noch zwei weitere mit den Lakers um Shaq und Kobe © getty 15/28 Platz 10: Diese Gruppe ist kleiner: Den Anfang macht Bob Cousy, der mit den Celtics in 14 NBA-Jahren sechs Titel holte (zwischen 1957 und 1963). Nein, er wird nicht der letzte Celtic in dieser Liste bleiben © getty 16/28 Kareem Abdul-Jabbar heimste mit den Bucks und Lakers in 20 NBA-Jahren ebenfalls sechs Titel ein. Besonders beeindruckend: Zwischen seinen beiden Finals-MVPs lagen 14 (!) Jahre © getty 17/28 Finals-MVPs gewann Scottie Pippen nicht, dafür holte er mit den Bulls zwischen 1991 und 1998 sechs Meisterschaften. Die Awards gingen dabei logischerweise an… © getty 18/28 … Michael Jordan. 15 NBA-Jahre, 6 Finals-Teilnahmen, 6 Titel, 6 Finals-MVPs – geht. Aber da geht noch mehr © getty 19/28 Platz 7: Und zwar vor allem dann, wenn man in den 50er und 60er Jahren für die Celtics spielte! Jim Loscutoff gewann zwischen 1957 und 1964 sieben Meisterschaften… © getty 20/28 … genau wie Frank Ramsey, der wie Loscutoff bloß neun NBA-Jahre für sieben Titel brauchte © getty 21/28 Der letzte "moderne" Mensch: Big Shot Rob! Robert Horry gewann in 16 NBA-Jahren sieben Titel – zwei mit den Rockets, drei mit den Lakers, zwei mit den Spurs. Timing is King! © getty 22/28 Platz 3: Aber wie gesagt: Gegen das Timing der Oldtimer hatte auch Horry keine Chance. Tom Heinsohn gewann in neun NBA-Jahren acht Titel, weil er zwischen 1957 und 1965 bei den Celtics spielte © getty 23/28 K.C. Jones gelang die gleiche Bilanz, obwohl er zwei Jahre nach Heinsohn anfing © getty 24/28 Versager: Tom "Satch" Sanders spielte ganze 13 Jahre und gewann doch nur müde acht NBA-Titel (zwischen 1961 und 1969) © getty 25/28 Hätte er mal noch abgewartet, hätte er mit John Havlicek noch mehr erreichen können. Hondo gewann in der Bill-Russell-Ära sechs Titel und legte dann 1974 und 1976 noch zwei weitere Chips drauf © getty 26/28 Platz 2: Zwölf Jahre, zehn NBA-Titel: Sam Jones machte zwischen 1959 und 1969 vieles richtig © getty 27/28 Platz 1: Das hatte natürlich vor allem mit Bill Russell zu tun. Die Celtics-Legende schlechthin war einer der größten Gewinner in der Geschichte des Sports – und holte 11 Titel in 13 Jahren. Leider gab es zu seiner Zeit noch keinen Finals-MVP... © getty 28/28 ... der Award wurde später allerdings nach ihm benannt. Richtig gelesen: Russell hat mehr Championship-Ringe als Finger!

Wieder lief bei San Antonio kurzzeitig nichts zusammen, fast drei Minuten lang gelang den Spurs kein einziger Punkt. Wieder stand man mit dem Rücken zur Wand, wieder stand die Saison auf der Kippe. Und wieder sorgte Horry dafür, dass die Spurs mit einem blauen Auge davonkamen.

Rasheeds Brainfart

1:25 Minuten vor Schluss verkürzte Big Shot Rob am Korb auf 2 Punkte Rückstand. Knapp 80 Sekunden später stand er in der Ecke und wurde von Sheed sträflich frei gelassen - eine sensationell dämliche Entscheidung.

Horrys Mitspieler Brent Barry erinnerte sich einst: "Robert konnte es nicht glauben. Er hat schon vor dem Wurf ungläubig gegrinst, wohl mit dem Gedanken 'Ernsthaft, Du lässt MICH offen?'" Ginobili fand ihn, Horry drückte ab - und die Spurs gewannen das Spiel.

Die Rettung für Timmy

Letztlich hatte Horry 21 der letzten 35 Spurs-Punkte gemacht, darunter die wichtigsten Würfe im vierten Viertel und in der Overtime. Duncan wollte ihn nach dem Spiel kaum mehr loslassen - denn angesichts seiner 7 verfehlten Freiwürfe und dem verlegten Tip-In hätte dem zweimaligen MVP bei einer Niederlage wohl die meiste Kritik gegolten.

Dementsprechend dankbar zeigte sich Duncan, als die Spurs nach sieben Spielen tatsächlich ihre dritte Meisterschaft eingefahren hatten - die sechste für Horry. "Das war wahrscheinlich die beste Performance, die ich je erlebt habe", sagte Timmy später über Horry in Spiel 5, bevor er anfing, sich über das Phänomen von dessen Karriere lustig zu machen.

"So ist Robert. Er hängt die ganze Saison über nur rum, ihm ist alles egal", diktierte Duncan auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Aber dann packst du ihn in das vierte Viertel eines wichtigen Spiels und er sagt: 'Okay, Zeit zum Spielen!' Er kann diesen Schalter einfach umlegen. Er hat erst dann Interesse am Spiel, wenn es ein wichtiges ist."

Wie ein Pokerspieler

Dieses Zitat bringt auf den Punkt, was Horry über seine Karriere auszeichnete. Bill Simmons verglich ihn einst mit einem Weltklasse-Pokerspieler: "Er ist derjenige, der mit einem Haufen Chips am Tisch sitzt, der nie eine schlechte Hand spielt und vor dem du Angst hast, wenn er dir direkt in die Augen blickt. Man erinnert sich nie an die Hände, die er verloren hat, aber an alle, die er gewinnt. Wenn er den Tisch verlässt, hoffst du, ihn niemals wieder sehen zu müssen."

In der Tat war es beeindruckend, wie gut Horry über die eigenen Stärken und Schwächen Bescheid wusste. Er erzwang nie etwas, auch weil ihm Statistiken völlig egal waren. Er konzentrierte sich nur auf seine Qualitäten: Starke Help-Defense, die Fähigkeit, beide Forward-Positionen zu verteidigen, ein Näschen für Offensiv-Rebounds. Und natürlich seine massiven Cojones.

Diese musste er sich allerdings erarbeiten, wie er selbst in einem aufschlussreichen Feature für den Player's Tribune im Juni diesen Jahres klarstellte. "Ich wurde nicht eiskalt geboren", so Horry. Im weiteren Verlauf verriet er auf detaillierte Weise, wie seine Mentalität überhaupt zustande kam und verdeutlicht dabei, dass seine Karriere um ein Haar vollkommen anders hätte laufen können.

"Scheiß' drauf, ich werfe"

Ironischerweise wollte sein erstes Team, die Rockets, ihn nämlich eigentlich schon in seiner zweiten Saison loswerden. Es bestand auch schon Einigung mit den Pistons, die Sean Elliott für ihn abgeben wollten - und Horry war am Boden. Es war sein Traum gewesen, für Houston zu spielen, da Hakeem Olajuwon sein Idol war, zudem lief die Saison für H-Town eigentlich blendend.

Die Rockets wollten dennoch mehr Scoring, und Horry war ihnen zu selbstlos. "Ich war einer der wenigen Spieler, die jemals getradet wurden, weil sie zu wenig warfen", blickte er später zurück. Seine Begründung: Er habe so sehr zu Hakeem aufgeschaut, dass er ihm einfach nur ständig den Ball im Post zuspielte.

In Detroit angekommen, war er völlig verzweifelt - die Tage der Bad Boys waren lange vorbei, und für Horry stand immer nur der Sieg im Vordergrund. Von einem Titel waren die Pistons indes weiter entfernt als Dennis Rodman von einer 50-40-90-Saison. Ein Bild von Horry ging um die Welt, als er während eines Pistons-Spiel in einer Suite saß und stark angetrunken wirkte. Er habe "ein paar Bier" getrunken, wie er später zum Besten gab.

Eigentlich hätte er spielen sollen, aber Elliott musste noch seinen Medizincheck absolvieren. Nur einen Tag später fiel Elliott durch, der Trade war geplatzt und Horry schnurstracks auf dem Rückweg nach Houston. Mit einer neuen Mentalität: "Scheiß' drauf, ich werfe. Ich spiele ab jetzt nur noch meinen Stil."

"Ich wäre vielleicht dieser deprimierte Typ"

NBA Champions der letzten 25 Jahre: Der Beginn einer neuen Zeitrechnung? © Getty 1/26 1992: Chicago Bulls (4-2 gegen Portland Trail Blazers). Finals MVP: Michael Jordan © Getty 2/26 1993: Chicago Bulls (4-2 gegen Phoenix Suns). Finals MVP: Michael Jordan © Getty 3/26 1994: Houston Rockets (4-3 gegen New York Knicks). Finals MVP: Hakeem Olajuwon © Getty 4/26 1995: Houston Rockets (4-0 gegen Orlando Magic). Finals MVP: Hakeem Olajuwon © Getty 5/26 1996: Chicago Bulls (4-2 gegen Seattle Supersonics). Finals MVP: Michael Jordan © Getty 6/26 1997: Chicago Bulls (4-2 gegen Utah Jazz). Finals MVP: Michael Jordan © Getty 7/26 1998: Chicago Bulls (4-2 gegen Utah Jazz). Finals MVP: Michael Jordan © Getty 8/26 1999: San Antonio Spurs (4-1 gegen New York Knicks). Finals MVP: Tim Duncan © Getty 9/26 2000: L.A. Lakers (4-2 gegen Indiana Pacers). Finals MVP: Shaquille O'Neal © Getty 10/26 2001: L.A. Lakers (4-1 gegen Philadelphia 76ers). Finals MVP: Shaquille O'Neal © Getty 11/26 2002: L.A. Lakers (4-0 gegen New Jersey Nets). Finals MVP: Shaquille O'Neal © Getty 12/26 2003: San Antonio Spurs (4-2 gegen New Jersey Nets). Finals MVP: Tim Duncan © Getty 13/26 2004: Detroit Pistons (4-1 gegen L.A. Lakers). Finals MVP: Chauncey Billups © Getty 14/26 2005: San Antonio Spurs (4-3 gegen Detroit Pistons). Finals MVP: Tim Duncan © Getty 15/26 2006: Miami Heat (4-2 gegen Dallas Mavericks). Finals MVP: Dwyane Wade © Getty 16/26 2007: San Antonio Spurs (4-0 gegen Cleveland Cavaliers). Finals MVP: Tony Parker © Getty 17/26 2008: Boston Celtics (4-2 gegen L.A. Lakers). Finals MVP: Paul Pierce © Getty 18/26 2009: L.A. Lakers (4-1 gegen Orlando Magic). Finals MVP: Kobe Bryant © Getty 19/26 2010: L.A. Lakers (4-3 gegen Boston Celtics). Finals MVP: Kobe Bryant © Getty 20/26 2011: Dallas Mavericks (4-2 gegen Miami Heat). Finals MVP: Dirk Nowitzki © Getty 21/26 2012: Miami Heat (4-1 gegen Oklahoma City Thunder). Finals MVP: LeBron James © Getty 22/26 2013: Miami Heat (4-1 gegen Oklahoma City Thunder). Finals MVP: LeBron James © getty 23/26 2014: San Antonio Spurs (4-1 gegen Miami Heat). Finals-MVP: Kawhi Leonard © getty 24/26 2015: Golden State Warriors (4-2 gegen Cleveland Cavaliers). Finals-MVP: Andre Igoudala © Getty 25/26 2016: Cleveland Cavaliers (4-3 gegen Golden State Warriors). Finals MVP: LeBron James © Getty 26/26 2017: Golden State Warriors (4-1 gegen Cleveland Cavaliers). Finals-MVP: Kevin Durant

Der geplatzte Trade war ein Deus Ex Machina, der Horrys Karriere grundlegend veränderte. "Heute kennen mich alle als Big Shot Rob. Die Realität ist aber, dass ohne diesen medizinischen Notfall alles hätte anders laufen können. Ich wäre vielleicht bekannt als dieser deprimierte Typ, der da oben in der Suite hing."

Das ist heute bekanntlich nicht der Fall. Bilder, die man mit Horry verbindet, sind die von Siegeszigarren, von einer eisigen Miene, von legendären Würfen und von sieben Meisterschaftsringen. Niemand, der nicht in den 60er Jahren für Bill Russels Celtics auflief, hat mehr davon als er.

Nie in der ersten Reihe

Spielte Glück dabei eine große Rolle? Natürlich - ohne geht es sowieso nicht. Horry hatte ein überragendes Timing und spielte mit mehreren der besten Spieler seiner Generation zusammen. Mit Hakeem, mit Shaq, mit Kobe, mit Duncan. Er war aber auch gleichzeitig Schmied seines eigenen Glücks.

Big Shot Rob gab seinen Teams eine Extra-Dimension, ein Plus an Coolness und Spielverständnis. Er stand nie in der ersten Reihe, hätte auch nie ein Team tragen können. Doch wenn man ihn brauchte, war er zur Stelle. Um es mit Tim Duncan zu sagen: "So ist Robert."