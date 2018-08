Legenden-Serie: Bob Cousy - Houdini of the Hardwood

Bob Cousy brachte einen neuen Spielstil in die NBA und veränderte die Liga grundlegend. Dabei wollte ihn Red Auerbach zu Beginn seiner Karriere nicht im Team haben, sein Spielstil wurde als untauglich für die Liga abgetan. Dennoch landete er am Ende bei den Boston Celtics - auch wegen seiner Fahrschule. Heute wird Bob Cousy 90 Jahre alt. Alle weiteren Legenden-Artikel findet ihr in unserem Archiv.

Dieser Artikel erschien ursprünglich im September 2014.

Es gab nicht viele Momente in der Karriere von Red Auerbach, in denen er wirklich sprachlos war. Doch Bob Cousy hatte es geschafft, die Coaching-Legende zum Schweigen zu bringen.

Game 2 in den Playoffs 1953 zwischen den Celtics und den Syracuse Nationals. Boston kann im heimischen Garden den ersten Playoff-Sieg in den 50ern klar machen. Die Hoffnungen ruhen auf Cousy, der seit 1950 bei der Franchise spielt. Der Point Guard verletzt sich aber am Bein, dennoch beißt er auf die Zähne, die Partie geht in die Overtime.

Dort schlägt dann die große Stunde von "Cooz". 25 Zähler sammelt er in insgesamt vier Verlängerungen, darunter sämtliche Punkte in der zweiten Overtime und ein Buzzer-Beater vom Parkplatz in der dritten. Am Ende stehen 50 Zähler in 66 Minuten zu Buche, Cousy trifft zudem 30 von 32 Freiwürfen - bis heute NBA-Rekord. Die Celtics-Fans sehen die Geburtsstunde einer Legende.

Auerbach vs. Cousy: "Ich brauche keine Deppen"

Dass Cousy 1953 so ein Feuerwerk im Boston Garden abbrennt, war eigentlich nicht geplant - schon gar nicht, wenn es nach Auerbach gegangen wäre. "Ich bin hier angestellt, um zu gewinnen, nicht um für die Fans irgendwelche lokalen Deppen zu verpflichten", wetterte der Celtics-Coach vor dem Draft 1950.

Der 22-jährige Cousy gilt im Frühjahr als einer der aufregendsten Spieler in den USA, sein Spiel ist vollkommen anders als alles, was der geneigte Basketball-Fan bisher kannte. Da sind die Behind-the-Back-Dribblings, die unfassbaren No-Look-Pässe und natürlich seine Beidhändigkeit. Eine Fähigkeit, die nicht viele Spieler zu diesem Zeitpunkt besitzen.

Die Geschichte dahinter ist kurios wie schmerzhaft. Als Jugendlicher fällt Cousy von einem Baum und bricht sich den rechten Arm, fortan muss er erst mal mit links dribbeln. "Im Nachhinein war das eine ziemlich glückliche Fügung des Schicksals", erklärte der Hall-of-Famer Jahre später.

Cousy: Prägende Kindheit

In seiner Kindheit hat Cousy aber wenig zu lachen. Er wächst in ärmlichen Verhältnissen in Yorkville, nahe der East Side von Manhattan, auf. Sein Vater, ein französischer Immigrant und Kriegsveteran, arbeitet als Taxifahrer und nebenbei noch schwarz, um die Familie über Wasser zu halten. Cousy selbst spricht die ersten fünf Jahre seines Lebens ebenfalls nur Französisch, erst in der Grundschule lernt er Englisch.

In den Hinterhöfen von Yorkville spielt er zunächst Stickball, später Basketball. Seine Mitspieler sind dabei meist ebenfalls Immigranten. Schon zu diesem Zeitpunkt bildet sich Cousys anti-rassistische Einstellung heraus, die er auch später in der Liga vertreten wird.

Cousy wird zur Local Sensation

Sein Talent im Umgang mit dem orangen Leder bleibt nicht lange unerkannt, schon bald spielt er im Junior Varsity Team der Andrew Jackson Highschool in Queens. Er beeindruckt sogar so sehr, dass ihm das Boston College ein Stipendium anbietet. Am Ende entscheidet er sich aber für die University of Holy Cross in Worcester, knapp 60 Kilometer westlich von Boston.

Angeführt von Cousy und seinem spektakulären Spielstil machen die Crusaders gleich im ersten Jahr die NCAA Championship klar, auch wenn "Cooz" im Finale nur zwei seiner 13 Würfe trifft. Coach Doggie Julian ist aber nicht zufrieden mit seinem Schützling, sodass er dessen Spielzeit in der Folge limitiert.

Der junge Point Guard ist verärgert, liebäugelt sogar mit einem Wechsel an die St. John's University. Deren Coach Joe Lapchick überzeugt Cousy jedoch, bei den Crusaders zu bleiben und auf seine Chance zu warten. Die kommt gegen die Loyola Ramblers. Die Fans fordern laut "We want Cousy", Julian gibt nach und bringt den Spielmacher fünf Minuten vor Schluss. Cousy dankt es ihm mit elf Punkten und einem Buzzer-Beater - natürlich nach einem Behind-the-Back-Move.

Timmy, Dirk, Kobe und Co.: Das sind die loyalsten Spieler der Geschichte © getty 1/25 Tim Duncan feiert heute seinen 42. Geburtstag. Wir sagen nicht nur "Happy Birthday", sondern blicken zu seinen Ehren auch auf die loyalsten Spieler der NBA-Geschichte zurück, die in ihrer langen Karriere nur für eine Franchise gespielt haben. © getty 2/25 Willis Reed (New York Knicks, 1967-1977): 10 Saisons. Erfolge: 2x NBA-Champion (1970, 1973), 2x Finals-MVP (1970, 1973), MVP 1970, 7x All-Star (1965-1971) © getty 3/25 Bob Pettit (Milwaukee/St. Louis Hawks, 1954-1965): 11 Saisons. Erfolge: NBA-Champion (1958), 2x MVP (1956, 1959), 11x All-Star (1955-1965) © getty 4/25 Sam Jones (Boston Celtics, 1957-1969): 12 Saisons. Erfolge: 10x NBA-Champion (1959-1966, 1968, 1969), 5x All-Star (1962, 1964-1966, 1968) © getty 5/25 James Worthy (Los Angeles Lakers, 1982-1994): 12 Saisons. Erfolge: 3x NBA-Champion (1985, 1987, 1988), Finals-MVP (1988), 7x All-Star (1986-1992) © getty 6/25 Kevin McHale (Boston Celtics, 1980-1993): 13 Saisons. Erfolge: 3x NBA-Champion (1981, 1984, 1986), 7x All-Star (1984, 1986-1991) © getty 7/25 Larry Bird (Boston Celtics 1979-1992): 13 Saisons. Erfolge: 3x NBA-Champion (1981, 1984, 1986), 2x Finals MVP (1984, 1986), 3x MVP (1984-1986), 12x All-Star (1980-1988, 1990-1992) © getty 8/25 Magic Johnson (Los Angeles Lakers 1979-1991, 1996): 13 Saisons. Erfolge: 5x NBA-Champion (1980, 1982, 1985, 1987, 1988), 3x Finals-MVP (1980, 1982, 1987), 3x MVP (1987, 1989, 1990), 12x All-Star (1980, 1982-1992) © getty 9/25 Isiah Thomas (Detroit Pistons 1981-1994): 13 Saisons. Erfolge: 2x NBA-Champions (1989,1990), Finals-MVP (1990), 12x All-Star (1982-1993) © getty 10/25 Wes Unseld (Baltimore/Capital/Washington Bullets, 1968-1981): 13 Saisons. Erfolge: NBA Champion (1978), Finals-MVP (1978), MVP (1969), 5x All-Star (1969, 1971-1973, 1975) © getty 11/25 Bill Russell (Boston Celtics, 1956-1969): 13 Saisons. Erfolge: 11x NBA-Champion (1957, 1959-1966, 1968, 1969), 5x MVP (1958, 1961-1963, 1965), 12x All-Star (1958-1969) © getty 12/25 David Robinson (San Antonio Spurs, 1989-2003): 14 Saisons. Erfolge: 2x NBA-Champion (1999, 2003), MVP (1995), 10x All-Star (1990-1996, 1998, 2000, 2001) © getty 13/25 Elgin Baylor (Minneapolis/ Los Angeles Lakers 1958-1971): 14 Saisons. Erfolge: 11x All-Star (1959-1965, 1967-1970) © getty 14/25 Jerry West (Los Angeles Lakers 1960-1974): 14 Saisons. Erfolge: NBA Champion (1972), Finals MVP (1969), 14x All-Star (1961-1974) © getty 15/25 Joe Dumars (Detroit Pistons, 1985-1999): 14 Saisons. Erfolge: 2x NBA-Champion (1989,1990), Finals-MVP (1989), 6x All-Star (1990-1993, 1995, 1997) © getty 16/25 Hal Greer (Syracuse Nationals/ Philadelphia 76ers, 1958-1973): 15 Saisons. Erfolge: NBA Champion (1967), 10x All-Star (1961-1970) © getty 17/25 Dolph Schayes (Syracuse Nationals/ Philadelphia 76ers, 1949-1964): 15 Saisons. Erfolge: NBA Champion (1955), 12x All-Star (1951-1962) © getty 18/25 Manu Ginobili (San Antonio Spurs, 2002 bis heute): 16 Saisons. Erfolge: 4x NBA-Champion (2003, 2005, 2007, 2014), 2x All-Star (2005, 2011) © getty 19/25 John Havlicek (Boston Celtics 1962-1978): 16 Saisons. Erfolge: 8x NBA-Champion (1963-1966, 1968, 1969, 1974, 1976), Finals-MVP (1974), 13x All-Star (1966-1978) © getty 20/25 Tony Parker (San Antonio Spurs, 2001 bis heute): 17 Saisons. Erfolge: 4x Meister (2003, 2005, 2007, 2014), Finals MVP (2007), 6x All-Star (2006, 2007, 2009, 2012-2014) © getty 21/25 Reggie Miller (Indiana Pacers, 1987-2005): 18 Saisons.. Erfolge: 5x All-Star (1990, 1995, 1996, 1998, 2000) © getty 22/25 John Stockton (Utah Jazz, 1984-2003): 19 Saisons. Erfolge: 10x All-Star (1989-1997, 2000) © getty 23/25 Tim Duncan (San Antonio Spurs, 1997-2016): 19 Saisons. Erfolge: 5x NBA-Champion (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), 3x Finals-MVP (1999, 2003, 2005), 2x MVP (2002, 2003), 15x All-Star (1998, 2000-2011, 2013, 2015) © getty 24/25 Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks, 1998 bis heute): 20 Saisons. Erfolge: NBA Champion (2011), Finals-MVP (2011), MVP (2007), 13x All-Star (2002-2012, 2014, 2015) © getty 25/25 Kobe Bryant (Los Angeles Lakers, 1996-2016): 20 Saisons. Erfolge: 5x NBA Champion (2000-2002, 2009,2010), 2x Finals-MVP (2009,2010), MVP (2008), 18x All-Star (1998, 2000-2016)

Cousy: Kein Bock auf Provinz

Nach 26 Siegen in Folge mit den Crusaders ist Cousy 1950 bereit für die NBA. Die Celtics-Fans wollen Cousy, Auerbach hat bekanntlich etwas dagegen. Boston draftet Center Charlie Share, die Tri-Cities Blackhawks schlagen an dritter Stelle zu und schnappen sich den Wunder-Guard.

Der hat allerdings keine Lust, bei der Provinz-Franchise zu spielen. Die Blackhawks repräsentieren die drei Städte Moline, Rock Island und Davenport - alles keine Großstädte. Cousy erscheint also nicht zum Trainingsauftakt, eröffnet stattdessen lieber eine Fahrschule in Worcester.

Er fordert ein Gehalt von 10.000 Dollar im Monat von Blackhawks-Owner Bob Kerner, um seine Fahrschule aufgeben zu können. Kerner bietet nur 6.000, Cousy sagt ab. Danach wird es kurios: Die Chicago Stags verpflichten Cousy, müssen aber kurz darauf Konkurs anmelden. Commissioner Maurice Podoloff lädt daraufhin die Besitzer der Celtics, Knicks und Philadelphia Warriors ein, um die Rechte an den Spielern Max Zaslofsky, Andy Phillip und eben Cousy auszulosen.

Boston-Owner Walter Brown macht bereits vorher deutlich: Ich komme mit jedem klar, nur nicht mit Cousy. Wie es das Schicksal will, ziehen die Celtics aber den jungen Point Guard der Crusaders. "Ich wäre fast ohnmächtig geworden", erklärt Brown im Anschluss. Den Fans ist es egal - sie haben ihren Local Hero.

Red Auerbachs Rückwärtsrolle

Nicht nur Brown verzieht das Gesicht, auch Coach Auerbach hat wenig Interesse, mit Cousy zu arbeiten. "Wenn er diese Trickserei das erste Mal in der Liga probiert, werden seine Gegenspieler ihm damit das Maul stopfen", erklärt er vor Saisonbeginn.

Cousy ist das herzlich egal. Zunächst heiratet er seine Highschool-Liebe Marie Ritterbusch, mit der er bis zu ihrem Tod 2013 63 Jahre lang verheiratet ist. Sein Plan für den Hochzeitsabend? Er steht im Boston Garden auf dem Parkett - und verblüfft alle.

15,6 Punkte, 6,9 Rebounds uns 4,9 Assists stehen am Ende im Schnitt auf dem Statistik-Bogen, die erste All-Star-Nominierung ist die Folge, von 1950 bis 1963 wird er jedes Mal zum Spiel der Besten eingeladen. Zwar erreichen die Celtics wieder die Playoffs, in den kommenden beiden Jahren ist aber jedes Mal gegen die Knicks Feierabend. Auerbach findet trotzdem Gefallen an seinem neuen Aufbauspieler.

NBA: Die besten Spitznamen aller Zeiten: Dirk Diggler, Vanilla Gorilla und His Airness © getty 1/28 Giannis Antetokounmpo feiert heute seinen Ehrentag und wird 23 Jahre jung. Der Spitzname Greek Freak zählt wohl zu den besten der NBA. Wir blicken aus diesem Anlass auf weitere starke Nicknames zurück © getty 2/28 Earvin Johnson aka Magic - Einige jüngere Fans werden es wahrscheinlich gar nicht mehr wissen. Johnson heißt tatächlich Earvin und nicht Magic © getty 3/28 Julius Erving aka Doctor J oder The Doctor - In Long Island wurde ein Kumpel von Erving der Professor genannt. Doctor J wurde zu seinem kongenialen Partner und sezierte die Defenses wie ein Chirurg - logisch © getty 4/28 Kobe Bryant aka Black Mamba - Natürlich war es ein PR-Move, sich selbst einen Spitznamen zu geben, aber passend war er dennoch © getty 5/28 Brian Scalabrine aka White Mamba - Wer ist schon Kobe Bryant? Scalabrine erlangte mit seiner Art Kultstatus und wurde folgerichtig White Mamba genannt. Sein Game passte schließlich auch zu Kobe © getty 6/28 Karl Malone aka The Mailman - Welche Eigenschaften besitzt der Postbote? Er liefert - und das pünktlich. Malone tat dies über 20 Jahre auf dem Court, wenn auch ohne Ring © getty 7/28 Dirk Nowitzki aka Seven Foot Schnitzel, Dirkules, Dunking Deutschman, Dirk Diggler, German Wunderkind, Tall Baller from the G, Dirkster - Auch Nowitzki hat während seiner Karriere einige nette Bezeichnungen eingesammelt © getty 8/28 Dominque Wilkins aka The Human Highlight Reel - Mit Ausnahme von MJ flog wohl niemand so spektakulär durch die Hallen der 80er Jahre © getty 9/28 Larry Bird aka Larry Legend oder Basketball Jesus - ein Maestro auf dem Court. Die Spitznamen zeigen dies © getty 10/28 Michael Jordan aka His Airness - Der GOAT darf natürlich in dieser Auflistung auf keinen Fall fehlen © getty 11/28 George Gervin aka The Iceman - Es schien alles so leicht für Gervin auf dem Feld. Schweißtropfen auf der Stirn? Nicht mit Gervin © getty 12/28 Vince Carter aka Half Man Half Amazing - Der Dominique Wilkins der Neuzeit. Der Name war und ist Programm, auch wenn Vince heute der älteste NBA-Spieler ist © getty 13/28 Charles Barkley aka The Round Mound of Rebound oder Sir Charles - Obwohl deutlich zu klein und übergewichtig dominierte Barkley unter den Körben. Sein Spitzname entstand übrigens im Rahmen einer Umfrage © getty 14/28 LeBron James aka The King, The Chosen One - Wer würde nicht gerne einen solchen Spitznamen haben? © getty 15/28 Shaquille O'Neal aka Diesel, The Big Aristotle, Wilt Chamberneazy, Shaqtus, Shaq Daddy, Dr. Shaq, Shaq Fu, The Big Shamrock, The Big Deporter, Superman - Sucht es euch aus © getty 16/28 Jason Williams aka White Chocolate - Obwohl weiß, erinnerte sein Style nicht daran. Seine Handles und Pässe verzauberten die Liga © getty 17/28 Paul Pierce aka The Truth - Nachdem er die Lakers um Shaq einst zerstörte, gab ihm O'Neal diesen treffenden Spitznamen © getty 18/28 Darryl Dawkins aka Chocolate Thunder - Eine Laune der Natur. Im Jahr 1979 zerstörte er innerhalb von zwei Wochen zwei Korbanlagen © getty 19/28 Bob Cousy aka The Houdini of the Hardwood - Der beste Spielmacher der frühen NBA. Seine Handles waren in den 50er Jahren einzigartig © getty 20/28 Wilt Chamberlain aka The Big Dipper - Wilt musste sich ständig ducken, um nicht an Türrahmen zu stoßen, daher der Name. Mit Wilt the Stilt konnte Chamberlain sich dagegen nie anfreunden © getty 21/28 Ray Allen aka Jesus Shuttleworth - Wohl kein NBA-Spieler machte als Schauspieler eine so gute Figur wie Allen in "He Got Game". Sein Charakter? Jesus Shuttlesworth © getty 22/28 Robert Horry aka Big Shot Rob - Der Name sagt alles. Als Rollenspieler versenkte Horry zahlreiche wichtige Würfe in der Crunchtime. Außer den frühen Celtics hat keiner mehr Titel als er geholt (7) © getty 23/28 Lance Stephenson aka Born Ready - Er galt mal als riesiges Talent aus New York City. Ein Star wurde Stephenson aber nicht © getty 24/28 Jerry West aka The Logo - Die NBA gestaltete ihr Logo nach dem butterweichen Jumper des Lakers-Stars. Mehr Anerkennung geht nicht © getty 25/28 Dennis Rodman aka The Worm - In seiner Kindheit soll der Bad Boy sich beim Spielen wie ein Wurm gewunden haben. Der Spitzname blieb hängen © getty 26/28 Glen Davis aka Big Baby - War er nicht zum Knuddeln, der gute Glen? Kam mit ein wenig (mehr) Babyspeck in die Liga. Auch später in seiner Karriere bekam er diesen Nickname nicht mehr los © getty 27/28 Joel Przybilla aka Vanilla Gorilla - Er war weiß und riesig. Braucht es mehr Erklärung für diesen großartigen Namen? © getty 28/28 Matt Bonner aka The Red Rocket - Ähnlich wie Scalabrine wurde auch er ein wenig belächelt. Sein Dreier aus der Ecke war aber stets Money

Houdini of the Hardwood

1953 explodiert Cousy dann. 7,7 Assists verteilt der 25-Jährige im Schnitt. Sein Spiel steht im vollkommenen Kontrast zu dem bis dahin statischen Spiel der Liga, wo der Ball meist zu den großen Jungs unter dem Korb gespielt wurde.

Er führt die Liga zudem erstmals bei den Assists an - einen Titel, den er in den nächsten acht Jahren nicht mehr abgeben wird. In den Playoffs ist gegen die Knicks in der zweiten Runde aber wieder Endstation.

Cousy selbst wird aber immer besser, Auerbach nutzt die Stärken seines Point Guards konsequent aus und lässt den Fastbreak laufen. In den Playoffs ist trotzdem drei Mal in Folge gegen die Nationals Schluss. "Uns fehlt am Ende der Saison immer die Kraft, das muss dringend anders werden", erklärt Cousy.

Auch Auerbach sieht, dass noch ein paar entscheidende Puzzlestücke für ein Championship-Team fehlen. Cousy, den die Fans mittlerweile auch den "Houdini of the Hardwood" nennen, braucht Unterstützung. Die soll er bekommen - in Form von Bill Russell.

Seite 1: Die Fahrschule und Reds Rückwärtsrolle

Seite 2: Dynasty und die Boston Tear Party