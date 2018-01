NBA-Legende Hakeem Olajuwon: More than a Dream

NBA Knicks @ Lakers NBA Timberwolves @ Clippers NBA Cavaliers @ Spurs NBA Rockets @ Mavericks NBA Wizards @ Thunder NBA 76ers @ Spurs NBA Thunder @ Pistons NBA Bucks @ Bulls NBA Celtics @ Nuggets NBA Nuggets @ Spurs NBA Knicks @ Celtics NBA Rockets @ Spurs NBA Lakers @ Nets NBA Bulls @ Clippers

Hakeem Olajuwon feiert seinen 55. Geburtstag! Aus diesem Anlass: Ein erneuter Blick zurück auf die einzigartige Geschichte des Mannes, den sie "The Dream" nannten.

Der 1984er Jahrgang der NBA-Draft gilt als der wohl beste aller Zeiten. Charles Barkley, John Stockton und natürlich Michael Jordan begannen ihre Karrieren in diesem Jahr.

Als großer Preis galt trotzdem ein Center aus Nigeria, der erst mit 15 angefangen hatte, Basketball zu spielen. Und bis heute beschwert sich niemand darüber, dass die Houston Rockets mit dem ersten Pick Akeem (damals noch ohne H) Olajuwon zogen, obwohl auch der beste Basketballer aller Zeiten zu haben gewesen wäre.

Olajuwon muss also eine sehr beeindruckende Karriere gehabt haben. Und wirklich: zwei NBA-Titel, zwei Finals-MVPs, MVP der regulären Saison, zweimal Defensive Player of the Year, zwölfmal All-NBA-Team. Das sind auch nur die wichtigsten Auszeichnungen - Olajuwons Briefkopf füllt heute eine ganze DIN-A-4-Seite. Noch faszinierender war jedoch der Weg, der ihn in die NBA brachte.

Deus ex machina

Als junger Mann interessierte sich Akeem nämlich nicht für Basketball, sondern vor allem für den nigerianischen Volkssport Fußball sowie Hockey und Handball. Bei diesen Sportarten entwickelte er die Fußarbeit, die ihn später legendär machen sollte. Mit 15 Jahren - mittlerweile war er schon zwei Meter groß - überredete ihn ein Basketball-Trainer, es doch mal mit dem orangenen Leder zu versuchen, nachdem er ihn zufällig beim Handball gesehen hatte - und die Dinge kamen ins Rollen. Ein Deus ex machina der besonderen Sorte.

Olajuwon nahm den neuen Sport ganz natürlich auf und konnte sich trotz immer weiteren Wachstums die großartige Fußarbeit bewahren. Zudem zeigte er den nötigen Ehrgeiz, um die Konkurrenz zu deklassieren und beständig an sich arbeiten zu wollen. So kam es, dass er einen Wechsel in die USA anstrebte, um am College an seinem Spiel zu feilen. Er erhielt ein Stipendium an der Houston University und führte sie gemeinsam mit Clyde Drexler in jedem seiner drei College-Jahre ins Final Four der NCAA.

Bis zu seinem Wechsel ans College gab es mehrere Möglichkeiten, wie Olajuwons Karriere hätte verhindert werden können. Was wäre passiert, wenn nicht zufällig ein Basketballer den Handballspieler Akeem gesehen und sich gedacht hätte: "Der Junge sollte mal Basketball ausprobieren"? Wenn dieser dazu schlicht und einfach keine Lust gehabt hätte? Oder wenn sich sein Talent nicht an den stetig wachsenden Körper angepasst, er also seine Fußarbeit verloren hätte?

© getty

Hakeem Olajuwon: Lehrling von Moses

Auch bei der Collegewahl bewies Olajuwon ein fast schon unverschämt glückliches Händchen. In Houston spielte zu dieser Zeit nämlich ein gewisser Moses Malone bei den Rockets, seinerseits einer der besten Center aller Zeiten. Nachdem dieser Olajuwon in einer öffentlichen Sporthalle kennengelernt hatte, nahm er ihn unter seine Fittiche - etwas Besseres kann einem jungen Center nicht passieren.

Im Jahr 1984 folgte dann der Wechsel in die NBA. Mit seinem unendlich vielseitigen Spiel füllte Olajuwon von Beginn an die Statistikbögen an beiden Enden des Feldes und wurde bereits in seinem ersten Jahr All Star. Gemeinsam mit dem ein Jahr zuvor geholten Ralph Sampson (2,21 m) bildete Olajuwon (2,13 m) die erste Kombination von Teammates seit Wilt Chamberlain und Elgin Baylor, in der beide Spieler mehr als 20 Punkte und zehn Rebounds auflegten.

Schon in ihrer zweiten gemeinsamen Saison führten die "Twin Towers" Houston in die NBA Finals. Im Westen warfen sie unter anderem die "Show Time"-Lakers raus, eine absolute Sensation zu diesem Zeitpunkt. Olajuwon legte in den letzten drei Spielen im Durchschnitt 35 Punkte gegen den alternden Kareem Abdul-Jabbar auf. Lakers-Ikone Magic Johnson adelte den jungen Center danach: "Wenn es um rohe athletische Fähigkeiten geht, ist Akeem der beste, den ich je gesehen habe."

Mitch Kupchak beschrieb Olajuwon noch besser: "Ich kann ihn vielleicht mit Alvin Robertson vergleichen, in der Hinsicht, dass er auf dem Feld alles kann. Das sagt einiges, denn Robertson ist ein Guard. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so stark, so schnell und so unermüdlich, und dabei dann auch noch 2,13 m groß ist." Im Finale waren die Celtics um Larry Bird eine Nummer zu groß, trotzdem schienen die Rockets das Team der Stunde zu sein.

Hakeem Olajuwon: Die Schattenjahre

Der Stern der "Twin Towers" sank jedoch ebenso schnell, wie er aufgegangen war. Das lag nicht an Olajuwon. Im Gegenteil: 1986/87 führte er sein Team in unfassbaren 13 Kategorien an, darunter Punkte, Rebounds, Steals und Blocks. Ralph Sampson hingegen hatte ab dieser Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und kam nie wieder an die Leistungen seiner frühen Karriere heran. In der Folgesaison wurde er nach Golden State getradet.

Olajuwon war fortan auf sich allein gestellt. Zwischen 1987 und 1995 spielte er mit genau einem anderen All Star zusammen (Otis Thorpe) und begann mit der Zeit, sich über die Situation und seine Teammates in Houston zu beschweren. Er legte zwar weiterhin Fabelstatistiken auf, konnte sein Team aber nicht über die erste Playoffrunde hinaus führen. Aus Frust legte er sich immer wieder mit Gegnern und Schiedsrichtern an und geriet in mehrere Kämpfe auf dem Feld.

Im Jahr 1991 machten bereits Trade-Gerüchte um Olajuwon die Runde. Im selben Jahr vollzog sich bei ihm jedoch ein Wandel, der durch den Namenswechsel von Akeem zu Hakeem versinnbildlicht wurde: Er widmete sich wieder stärker seiner Religion, fastete von da an in jeder Saison während des Ramadan und fand scheinbar einen Weg, seinen Frust durch sein Spiel zu bewältigen. Mehr innere Ruhe war das Resultat. Während der Saison 91/92 kam in Rudy Tomjanovich ein neuer Trainer, die Playoffs wurden trotzdem zum ersten Mal in der Olajuwon-Ära verpasst. Doch von da an ging es bergauf.

Das neue Alphatier

In der 92er Draft kam Robert Horry ins Team, ein Jahr später folgten Sam Cassell und Mario Elie. Olajuwon hatte zum perfekten Zeitpunkt endlich wieder ein gutes Team. Vor der Saison 93/94 erklärte Michael Jordan seinen ersten Rücktritt vom Basketball. Das Alphatier der Liga war nach drei Titeln in Folge müde geworden und suchte beim Baseball eine neue Herausforderung. Auftritt: Hakeem Olajuwon!

Mit einem Team, das um ihn aufgebaut war und ihm durch gute Schützen Platz in der Mitte verschaffte, marschierte Olajuwon schnurstracks in die NBA Finals. Während der regulären Saison räumte er den MVP-Award ab und wurde Defensive Player of the Year. Im Finale sicherte sich Houston nach sieben umkämpften Spielen den Titel gegen die Knicks um deren Star Patrick Ewing. Damit war der erste große Center-Rivale geschlagen. Zwei weitere sollten wenig später folgen.

Nach dem ersten Titel gab es im Rockets-Kader einen signifikanten Personalwechsel. Otis Thorpe wurde während der Saison für Olajuwons alten Kommilitonen Clyde Drexler abgegeben. In der regulären Saison tat sich der Meister dennoch schwer, es reichte für Houston nur zum sechsten Platz im Westen. Heimvorteil hatten die Rockets in den Playoffs also nicht, das war aber offensichtlich kein Problem.

Die besten Internationals der NBA-Geschichte © getty 1/22 Mit Detlef Schremp und Hakeem Olajuwon feiern heute zwei NBA-Legenden ihren 55. Geburtstag. Aus diesem Anlass blickt SPOX auf die besten Internationals der Liga-Geschichte! © getty 2/22 Zydrunas Ilgauskas (Litauen): Noch vor King James war er All-Star in Cleveland, als LeBrons Edelhelfer zog er nach starken Jahren bei den Cavs mit 35 sogar noch einmal mit an den South Beach. Für einen Titel hätte er noch eine Saison dranhängen müssen. © getty 3/22 Hedo Turkoglu (Türkei): So gut wie in Orlando lief es nie wieder für Hidayet. Die große Ring-Chance wurde 2009 knapp verpasst, der Allrounder startete daraufhin eine Tour durch die Liga. In seiner Prime kam er auf 19,5 Punkte, 5,7 Rebounds und 5 Assists. © getty 4/22 Sarunas Marciulionis (Litauen): Der geborene Scorer landete nach dem russischen Olympia-Sieg 1988 in der NBA und spielte die Gegner der Warriors schwindelig. 91/92 kam er auf 18,9 Punkte (54% FG) - in die HoF ging es vor allem wegen der Erfolge in Europa. © getty 5/22 Rik Smits (Niederlande): The Dunking Dutchman entschied nicht nur Spiele, wie z.B. Game 4 der Eastern Conference Finals 1995, sondern war auch die zweite Option der Pacers hinter einem gewissen Reggie Miller. Jede Saison legte er Double Digits auf. © getty 6/22 Joel Embiid (Kamerun): Seine ersten beiden Saisons verpasste der Center verletzungsbedingt, doch seitdem startet er in Philly durch. 2018 wird er beim All-Star Game in Los Angeles starten. © getty 7/22 Toni Kukoc (Kroatien): Mit MJ feierte Kukoc den Threepeat und wurde 96 zum besten Bankspieler ernannt. Vor seiner USA-Zeit räumte er in Europa auf, aber auch die NBA-Stats können sich sehen lassen: 18,8 Punkte, 7,0 Rebounds und 5,3 Assists waren es 98/99. © getty 8/22 Marc Gasol (Spanien): Lange als Paus dicker Bruder belächelt, wurde Marc zum Defensiv-Anker der Grizzlies und stemmte 2013 die Trophäe des DPoY. Der große Wurf fehlt noch, drei All-Star-Nominierungen stehen aber schon im Lebenslauf. © getty 9/22 Vlade Divac (Serbien): Spielte sieben Jahre bei den Lakers und gewann doch keinen Titel. Später in Sacramento scheiterte er mehrfach an L.A. Bitteres Schicksal, aber den sexy Blick hatte Divac drauf. © getty 10/22 Peja Stojakovic (Serbien): Das weichste Handgelenk der Geschichte war für eine Dreierquote von über 40 Prozent gut - und das lange vor Curry und Co. Peja hatte großen Anteil an den Kings-Erfolgen ums Millennium, der ersehnte Ring folgte 2011 in Dallas. © getty 11/22 Detlef Schrempf (Deutschland): Nowitzkis Vorgänger rockte in Seattle und Indy und wurde zwei Mal als Sixth Man of the Year ausgezeichnet. Seine beste Saison spielte der Leverkusener 92/93 mit durchschnittlich 19,1 Punkten, 9,5 Rebounds und 6 Assists. © getty 12/22 Yao Ming (China): Seine 2,29 Meter ließen selbst Shaq erzittern. Viel zu früh musste der Center seine Karriere beenden - und legte dennoch in nur 486 Spielen mehr als 9200 Punkte, 4400 Rebounds und 900 Blocks auf. Was hätte aus ihm werden können...? © getty 13/22 Arvydas Sabonis (Litauen): Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kam Sabas in die NBA - aber leider auch nach seiner Prime. Einer der ersten Point Center der Geschichte mit etlichen spektakulären Pässen. Sein Meisterstück lieferte er bei Olympia 1988 ab. © getty 14/22 Drazen Petrovic (Kroatien): Viel zu früh durch einen Auto-Unfall gestorben, doch seine Legende lebt weiter. Petrovic war einer der besten Shooter ever und lieferte sich mit MJ unzählige Schlachten. Seine letzte Saison: 22,3 Punkte bei 52% FG und 45% 3FG. © getty 15/22 Dikembe Mutombo (Kongo): Der Fingerwag machte Mutombo berühmt, seine Verteidigung am Korb war ligaweit gefürchtet. 8x All-Star, 4x bester Verteidiger, dazu kam er in der Saison 95/96 auf 4,5 Blocks und griff sich 99/00 satte 14,1 Rebounds pro Spiel. © getty 16/22 Pau Gasol (Spanien): Da staunt selbst Bill Clinton: Im Brudertausch nach Hollywood gekommen, führte Gasol die Lakers als Kobe-Sidekick zu zwei Titeln. Auch mit mittlerweile 37 Jahren ist er noch für Double-Doubles gut. © getty 17/22 Manu Ginobili (Argentinien): Über Italien kämpfte er sich als 57. Pick in die NBA und eurosteppte sich später reihenweise durch die gegnerischen Defensiven. 4x Champion, Teil des erfolgreichsten Trios der Historie und ein Competitor vor dem Herrn. © getty 18/22 Patrick Ewing (Jamaika): Als College-Ikone fand er seinen Weg zu den Knicks, die lange nach einem Helden lechzten. Auch wenn seine Stats und die 11 All-Star-Nominierungen beeindruckend waren: Der Ring blieb Ewing verwehrt. © getty 19/22 Tony Parker (Frankreich): In seiner Prime konnte ihn niemand vom Korb weghalten. Als Teil des genialen Spurs-Trios sammelte Parker vier Titel und wurde Finals-MVP. Über die gesamte Karriere steht er bei einer sensationellen Wurfquote von 49,3 Prozent. © getty 20/22 Steve Nash (Kanada): Der Ring blieb ihm verwehrt, doch nicht nur in Phoenix hat man den Maestro geliebt. 8x All-Star, 2x MVP, 4x (!) 50/40/90-Club. Er spielte mit der Effizienz eines Centers - dazu diese Übersicht, diese Pässe: einfach unwiderstehlich. © getty 21/22 Dirk Nowitzki (Deutschland): Längt ist dem sechstbesten Scorer der Historie die Statue in Dallas sicher. Er veränderte das Spiel, lebt Treue und lässt mit 39 noch die Netze rauchen. At Forward, 7 feet tall, from Würzburg, Germany - Dööörk Nowitzki. © getty 22/22 Hakeem Olajuwon (Nigeria): Der beste Shot-Blocker seit der Erhebung von Blocks, dazu legte The Dream über die Karriere 21,8 Punkte und 11,1 Rebounds auf. MVP, 2x Champion, 2x Finals-MVP, 12x All-Star - 'nuff said!

Houston Rockets: Die ultimative Dominanz

Zunächst wurden die Jazz und die Suns knapp geschlagen. Was dann folgte, waren zwei der einseitigsten Star-Duelle in der Geschichte der Liga. Vor den Conference Finals erhielt Spurs-Center David Robinson den MVP-Award für die Regular Season. Eine Wahl, die Olajuwon offenbar einen Motivationsschub verpasste und die er während der Serie ad absurdum führte.

Er dominierte den Gegner nach Belieben, erstickte ihn mit seiner Defense und spielte ihm mit seinen "Dream Shakes" Knoten in die Beine. Ein Youtube-Video mit dem treffenden Titel "Olajuwon Dominates Robinson" zeigt das Duell der beiden in seiner ganzen Einseitigkeit. Robinson gab später zu, dass ihm schlicht und einfach keine Lösung für das Problem Hakeem einfallen wollte. Die Expertenwelt war sich einig: Selten hat es eine bessere Performance in einer Playoffserie gegeben.

Dem nächsten Gegner ging es ganz ähnlich wie Robinson. "Er hat ungefähr fünf Moves, die er jeweils mit vier Moves kontern kann. Das sind insgesamt 20." Diese Worte stammen vom jungen Shaquille O'Neal, der soeben mehrere Lehrstunden von Olajuwon erhielt und mit seinen Orlando Magic in den Finals gesweept wurde. "The Dream" hatte soeben seinen zweiten Finals-MVP-Titel geholt und den drei größten Rivalen innerhalb von nicht einmal 13 Monaten deutlich gezeigt, wer auf der Center-Position die Hosen anhat.

Kobe und LeBron lernten vom Meister

In die Finals kamen die Rockets später nicht mehr. 97 reichte es nochmal für die Conference Finals, dort scheiterten sie allerdings am ewigen Utah-Duo Karl "Pick" Malone und John "Roll" Stockton. Olajuwon wurde 2001 - nach 20 Jahren Basketball in Houston - nach Toronto getradet, wo er nach einer Saison seine Karriere beendete. Er trat ab als der Spieler mit den meisten Blocks der NBA-Geschichte.

Und bis heute kommt der Name Hakeem Olajuwon in NBA-Kreisen häufig vor. Etliche aktuelle Stars bezahlten ihn in den letzten Jahren dafür, ihnen Schulungen in Sachen Fußarbeit und Post-Moves zu geben. Kobe Bryant suchte ihn auf, um sein Spiel auch im steigenden Alter effektiv zu halten und weniger von seiner Schnelligkeit abhängig zu machen. LeBron James ließ sich von Olajuwon dabei helfen, mit dem Spiel am Zonenrand seine letzte große Schwäche zu beheben - Man stelle sich nur vor, "The Dream" wäre beim Handball geblieben.