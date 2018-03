NBA-Begriffe erklärt: Das bedeutet Free Agent, Salary Cap, Player Option und Co.

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Gerade in der Free Agency fallen in der NBA viele Fachbegriffe. Wir erklären die wichtigsten Begriffe rund um die Transferphase, Gehaltsobergrenze und Vertragsoptionen.

Unrestricted Free Agent: Unrestricted Free Agent wird ein Spieler dann, wenn sein Vertrag ausläuft und es keine weiteren Optionen in seinem Vertrag gibt. Er kann dann frei über sein neues Team entscheiden.

Restricted Free Agent: Ist ein Spieler Restricted Free Agent, kann sein bisheriges Team jedes Angebot eines anderen Teams matchen, also mit dem Angebot der Konkurrenz mitgehen. Der Spieler muss in dem Fall bei seinem bisherigen Team bleiben.

Qualifying Offer: Die Qualifying Offer ist eine Option, die es dem Team ermöglicht, seinen Spieler zum Restricted Free Agent zu machen. Eine Qualifying Offer muss bis zum 30. Juni abgegeben werden. Verzichtet das Team darauf, wird der Spieler automatisch zum Unrestricted Free Agent.

Offer Sheet: Möchte ein Team einen Restricted Free Agent eines anderen Teams unter Vertrag nehmen, müssen sie dem Spieler ein Angebot (Offer Sheet) unterbreiten. Das bisherige Team hat nun sieben Tage Zeit, das Angebot zu matchen.

Player Option: Beinhaltet ein Vertrag eine Player Option, hat der Spieler die Möglichkeit, seinen Vertrag um eine weitere Saison zu verlängern. Zieht der Spieler diese Option nicht, wird er Unrestricted Free Agent.

Team Option: Gleiches gilt für die Team Option. Ist im Vertragswerk diese Option verankert, hat ein Team die Möglichkeit, den Vertrag eines Spielers um eine weitere Saison zu verlängern. Zieht das Team die Option nicht, wird der Spieler Unrestricted Free Agent.

Early Termination Option: Die Early Termination Option ist im Grunde das Gegenteil der Player Option. Sie erlaubt einem Spieler aus seinem Vertrag auszusteigen und Free Agent zu werden. Alle Optionen sind an Fristen gebunden.

Salary Cap: Der Salary Cap ist die Gehaltsobergrenze und legt fest, wieviel ein Team an Gehalt in einer Saison ausgeben darf. Allerdings ist diese Grenze nicht fest und durch viele Ausnahmeregeln dehnbar. Damit soll vor allem gesichert werden, dass Teams die Möglichkeit haben, mit ihren bisherigen Spielern zu verlängern, auch wenn sie dadurch den Salary Cap überschreiten. Die Gehaltsobergrenze für die Saison 2016/17 liegt bei ca. 94 Millionen Dollar.

Mid-Level Exception: Die Mid-Level Exception ermöglicht den Teams, die bereits den Salary Cap überschritten haben, sich aber noch nicht im Luxury-Tax-Bereich befinden, für 5,628 Millionen Dollar im ersten Vertragsjahr Spieler zu verpflichten. Dabei ist es egal, ob die Summe nur für einen Free Agent oder für mehrere genutzt wird. Der Vertrag darf höchstens vier Jahre Laufzeit haben.

Mini Mid-Level Exception: Für Teams, die bereits den Salary Cap überschritten haben und sich bereits im Luxury-Tax-bereich befinden, gibt es die Möglichkeit, mit einer Mini Mid-Level Exception (auch Taxplayer Mini Mid-Level Exception genannt) Spieler zu verpflichten. Die Summe beträgt für die kommende Saison 3,48 Millionen Dollar und kann entweder für einen Free Agent oder auch für mehrere Spieler verwendet werden. Der Vertrag darf höchstens drei Jahre Laufzeit haben. Ebenfalls Mini Mid-Level Exception (oder auch Room Exception) wird die Möglichkeit genannt, die Teams haben, die sich noch unter dem Salary Cap befinden. Sie können für 2,9 Millionen Dollar Free Agents verpflichten und ihnen einen Vertrag über maximal zwei Jahre anbieten.

Minimumvertrag: Teams, die über dem Salary Cap sind, können Spieler für das festgelegte Minimumgehalt verpflichten. Die Vertragslaufzeit ist auf höchstens zwei Jahre festgelegt, wobei sich das Gehalt im zweiten Jahr nach dem festgelegten Minimumgehalt in der zweiten Saison richtet. Das Minimumgehalt ist an die NBA-Erfahrung des Spielers gekoppelt. Ein ungedrafteter Rookie erhält demnach in der kommenden Saison 543.471 Dollar. Ein Veteran mit mindestens zehn Jahren NBA-Erfahrung bekommt 1,55 Millionen Dollar.

Und du dachtest, ich bleibe? © getty 1/72 Kevin Durant wechselt zu den Golden State Warriors und kassiert in den nächsten zwei Jahre 54,3 Millionen Dollar © getty 2/72 Miles Plumlee (RFA) hat sich mit den Bucks auf ein neues Arbeitspapier im Wert von 52 Mio. Dollar geinigt. Der Vertrag läuft über vier Jahre © getty 3/72 Die Warriors haben ihre Team Option bei Shaun Livingston gezogen © getty 4/72 Dwyane Wade kehrt den Miami Heat tatsächlich den Rücken und schließt sich den Chicago Bulls an. Dort soll er für 2 Jahre 48 Millionen Dollar bekommen. Eine Unterschrift fehlt noch © getty 5/72 Hassan Whiteside bleibt für 4 Jahre und 96 Millionen Dollar bei den Miami Heat © getty 6/72 Mike Conley soll zum bestbezahltesten NBA-Spieler aufsteigen. Er einigte sich mit den Memphis Grizzlies auf einen Fünfjahresvertrag über 153 Millionen Dollar © getty 7/72 DeMar DeRozan bleibt für fünf Jahre und 139 Mio. Dollar bei den Toronto Raptors © getty 8/72 Festus Ezeli wird sich für 2 Jahre und und 14,7 Millionen Dollar den Blazers anschließen © getty 9/72 Allen Crabbe hat ein Offer Sheet der Nets über vier Jahre und 75 Millionen Dollar unterschrieben, Portland hat jedoch gematcht © getty 10/72 Boban Marjanovic verlässt die San Antonio Spurs und hat einen Vertrag bei den Pistons über drei Jahre und 21 Mio. Dollar unterzeichnet © getty 11/72 Amir Johnson bleibt für ein Jahr und 12 Mio. Dollar bei den Boston Celtics, die seine Option gezogen haben © getty 12/72 Dirk Nowitzki bleibt für 2 Jahre und 40 Millionen Dollar bei den Mavs. Die Unterschrift fehlt aber noch © getty 13/72 Jared Sullinger wechselt zu den Toronto Raptors und unterschreibt wohl einen Einjahres-Deal über rund 6 Mio. Dollar © getty 14/72 Harrison Barnes hat bei den Dallas Mavericks für die nächsten vier Jahre unterschrieben und bekommt dafür 94 Millionen Dollar © getty 15/72 Nicolas Batum kehrt für 5 Jahre und 120 Millionen zu den Charlotte Hornets zurück © getty 16/72 Luis Scola schließt sich für ein Jahr den Brooklyn Nets an © getty 17/72 Rajon Rondo schließt sich für 2 Jahre und 28 Millionen Dollar den Chicago Bulls an © getty 18/72 Jeremy Lin wechselt zu den Brooklyn Nets und setzt seinen Namen unter einen Dreijahresvertrag im Wert von 36 Millionen Dollar © getty 19/72 Evan Turner wechselt von den Boston Celtics zu den Portland Trail Blazers und kassiert dort 70 Millionen Dollar in vier Jahren © getty 20/72 Andre Drummond bleibt für 5 Jahre und 130 Millionen bei den Detroit Pistons © getty 21/72 Kent Bazemore bleibt bei den Atlanta Hawks. Der Swingman erhält in den nächsten vier Jahren 70 Millionen Dollar © getty 22/72 Bradley Beal bleibt für fünf Jahre und 126 Millionen bei den Washington Wizards © getty 23/72 Jeff Green spielt in der kommenden Saison für die Orlando Magic und erhält 15 Millionen Dollar © getty 24/72 Bismack Biyombo kehrt den Toronto Raptors den Rücken und schließt sich für 70 Millionen Dollar über 4 Jahre den Orlando Magic an © getty 25/72 Jordan Clarkson kehrt für 4 Jahre und 50 Millionen zu den Los Angeles Lakers zurück © getty 26/72 Matthew Dellavedova erhält in den nächsten vier Jahren 38 Millionen Dollar von den Milwaukee Bucks (Sign-and-Trade mit den Cavs) © getty 27/72 Roy Hibbert hat für 1 Jahr und 5 Millionen bei den Charlotte Hornets unterschrieben © getty 28/72 Marceloa Huertas bleibt für 2 Jahre bei den Lakers © getty 29/72 Evan Fournier bleibt den Orlando Magic erhalten und kassiert in fünf Jahren 85 Millionen Dollar © getty 30/72 D.J. Augustin wechselt zu den Orlando Magic und erhält einen Vierjahresvertrag (29 Millionen Dollar) © getty 31/72 Luol Deng wechselt von den Miami Heat zu den Los Angeles Lakers, die sich den Forward 72 Millionen Dollar für vier Jahre kosten lassen © getty 32/72 Tarik Black hat seinen Vertrag bei den Lakers verlängert und bekommt in den nächsten 2 Jahren 13 Millionen Dollar © getty 33/72 Pau Gasol wird von den Chicago Bulls zu den San Antonio Spurs wechseln und dort einen Zweijahresvertrag über 30 Mio. Dollar unterschreiben © getty 34/72 Dwight Powell kehrt für 4 Jahre und 37 Millionen Dollar zu den Dallas Mavericks zurück © getty 35/72 Deron Williams bleibt bei den Mavs und erhält dafür im kommenden Jahr 10 Millionen Dollar © getty 36/72 Jamal Crawford kehrt für 3 Jahre und 42 Millionen zu den Los Angeles Clippers zurück © getty 37/72 Al Horford unterschrieb bei den Boston Celtics einen Vierjahresvertrag über 113 Millionen Dollar © getty 38/72 Eric Gordon wechselt zu den Houston Rockets. Dafür gibt es über vier Jahre insgesamt 53 Millionen Dollar © getty 39/72 Tyler Johnson hat für 4 Jahre und 50 Millionen in Brooklyn unterschrieben, Miami hat jedoch gematcht © getty 40/72 Ian Mahinmi schließt sich für vier Jahre den Washington Wizards an. Das bringt ihm 64 Millionen Dollar © getty 41/72 Auch Courtney Lee wechselt wieder mal das Team. Der Shooting Guard geht für vier Jahre (48 Millionen Dollar) zu den New York Knicks © getty 42/72 Andrew Nicholson verlässt die Orlando Magic und schließt sich für 4 Jahre und 26 Millionen Dollar den Washington Wizards an © getty 43/72 Cole Aldrich verlässt die Los Angeles Clippers und geht zu den Minnesota Timberwolves (3 Jahre, 22 Millionen) © getty 44/72 Austin Rivers bleibt den Los Angeles Clippers. Der Trainersohn kassiert dafür 35 Millionen Dollar in den nächsten drei Jahren © getty 45/72 Wesley Johnson bleibt ebenfalls bei den Clippers. Das bringt ihm über drei Jahre 18 Millionen Dollar ein © getty 46/72 Auch Anthony Tolliver wechselt das Team. Der Dreierexperte heuert bei den Sacramento Kings an (16 Millionen Dollar für zwei Jahre) © getty 47/72 Garrett Temple wechselt von den Wizards zu den Kings, die dem Guard 24 Millionen Dollar in 3 Jahren zahlen © getty 48/72 Trevor Booker geht zu den Brooklyn Nets. Der Forward erhält 18,5 Millionen Dollar für zwei Jahre © getty 49/72 James Ennis geht von den New Orleans Pelicans zu den Memphis Grizzlies (6 Mio. Dollar für zwei Jahre) © getty 50/72 Jon Leuer unterschreibt bei den Detroit Pistons einen Vierjahresvertrag über 42 Millionen Dollar © getty 51/72 Marvin Williams bleibt für 4 Jahre und 54,5 Millionen Dollar bei den Charlotte Hornets © getty 52/72 Josh Richardson bleibt noch mindestens zwei Jahre bei den Miami Heat © getty 53/72 Ryan Anderson verlässt die New Orleans Pelicans und spielt künftig für die Houston Rockets (4 Jahre, 80 Millionen) © getty 54/72 Dwight Howard wechselt von den Houston Rockets zu den Atlanta Hawks. Drei Jahresvertrag über 70,5 Millionen Dollar © getty 55/72 Arron Afflalo wechselt von den New York Knicks zu den Sacramento Kings und kassiert dort in 2 Jahren 25 Millionen Dollar © getty 56/72 Jared Dudley kehrt nach vier Jahren zu den Phoenix Suns zurück. Dafür erhält er 30 Millionen Dollar in drei Jahren © getty 57/72 Joe Johnson schließt sich den Utah Jazz an und bekommt dafür in den nächsten beiden Jahren insgesamt 22 Millionen Dollar © getty 58/72 E'Twaun Moore erhält einen Vierjahresvertrag über 34 Millionen Dollar bei den New Orleans Pelicans © getty 59/72 Chandler Parsons unterschreibt einen Vierjahresvertrag über 95 Millionen Dollar bei den Memphis Grizzlies © getty 60/72 Al Jefferson geht zu den Indiana Pacers und kassiert dort 30 Millionen Dollar für drei Jahre © getty 61/72 Solomon Hill geht zu den New Orleans Pelicans und verdient dort in vier Jahren bis zu 52 Millionen Dollar © getty 62/72 Jerryd Bayless spielt künftig für die Philadelphia 76ers und kassiert in drei Jahren 27 Millionen Dollar © getty 63/72 Mirza Teletovic hat sich mit den Milwaukee Bucks auf einen Dreijahresvertrag über 30 Millionen Dollar geeinigt © getty 64/72 Timofey Mozgov wechselt von den Cavs zu den Lakers und unterschreibt für vier Jahre und 64 Mio. Dollar © getty 65/72 Joakim Noah geht von den Bulls zu den Knicks und wird in den nächsten vier Jahren rund 70 Mio. Dollar verdienen © getty 66/72 Brandon Jennings unterschreibt für ein Jahr bei den New York Knicks und bekommt dafür 5 Millionen Dollar © getty 67/72 Ish Smith verlässt die Sixers und heuert für die kommenden drei Jahre für 18 Millionen in Detroit an © getty 68/72 LeBron James, Cleveland Cavaliers (Unrestricted): Der King will bei den Cavaliers bleiben, verhandelt aber noch © getty 69/72 Dion Waiters, Oklahoma City Thunder (Restricted) © getty 70/72 J.R. Smith, Cleveland Cavaliers (Unrestricted) © getty 71/72 Robert Covington, Philadelphia 76ers (ungarantiert) © getty 72/72 Ersan Ilyasova, Oklahoma City Thunder (nur 400.000 Dollar garantiert)

Larry Bird-Regel: Die Regel ist nach der Celtics-Legende benannt, da es Boston als erstem Team gestattet war, den Vertrag mit dem damaligen Superstar zu verlängern, obwohl das Team damit den Salary Cap überschritten hatte. Ein Free Agent kommt für diese Ausnahmeregel in Frage, wenn er mindestens drei Jahre in Folge für dasselbe Team gespielt hat, ohne entlassen worden zu sein oder das Team als Free Agent gewechselt zu haben. Wird der Spieler zu einem anderen Team getradet, bleiben seine Bird-Rechte erhalten. Die Vertragslänge darf fünf Jahre nicht überschreiten. Free Agents, die diese Möglichkeit haben, werden Bird Free Agents oder Qualifying Veteran Free Agents genannt.

Early-Bird-Regel: Die Early-Bird-Regel ist eine abgeschwächte Form der Larry-Bird-Regel und ermöglicht dem Team, dem Spieler bereits nach zwei Jahren im Team ohne Entlassung oder Wechsel als Free Agent, einen neuen Vertrag zu verbesserten Konditionen anzubieten. Der neue Vertrag muss eine Vertragslänge von mindestens zwei Jahren und höchstens vier Jahren beinhalten und muss entweder mit 175 Prozent des alten Lohns oder des NBA-Durchschnittslohns dotiert sein, je nachdem was höher ist. Die Early-Bird-Rechte verfallen, wenn ein Spieler zu einem anderen Team getradet wird. Allerdings besitzt der Spieler in dem Fall ein Vetorecht für den Trade. Diese Spieler werden Early Qualifying Free Agents genannt.

Luxury Tax: Dadurch, dass der Salary Cap weich ist, kann er durch unzählige Ausnahmen durchbrochen werden. Um dies aber dennoch einzugrenzen, führte die NBA die Luxury Tax ein. Eine komplizierte Formel legt fest, wie weit die Teams die Gehaltsobergrenze überschreiten dürfen, ohne die Luxussteuer zahlen zu müssen. Aktuell gilt ein Schlüssel, der die Steuer festlegt. Für die ersten fünf Millionen Dollar, die ein Team über der Grenze liegt, wird pro Dollar 2,50 Dollar an die NBA fällig. Bis 10 Millionen Dollar sind es 2,75 Dollar, bis 15 Millionen Dollar 3,50 Dollar und bis 20 Millionen Dollar 4,25 Dollar. Stichtag ist der Tag an dem das Team das letzte Regular-Season-Spiel der Saison absolvierte. Seit der Saison 2014/15 gilt es noch eine schärfere Abgabe, die Wiederholungstäter stärker bestraft. Die gezahlten Steuern werden unter den Teams verteilt, die keine Luxussteuer zahlen mussten bzw. als Rücklagen zurückgehalten.

Amnesty-Klausel: Die Amnesty-Klausel bot den Klubs die Möglichkeit, einen Spieler, dessen Vertrag vor Abschluss des neuen Tarifvertrags 2011 abgeschlossen wurde, zu entlassen. Das Gehalt musste weiter gezahlt werden, zählte aber nicht mehr für den Salary Cap. Alle Teams, die Platz unter ihrem Salary Cap hatten, konnetn dem entlassenen Spieler nun in einer Art "Versteigerung" ein Angebot machen. Das Team mit dem höchsten Gebot erhielt den Spieler. Das Geld, das ein Spieler bei seinem alten Klub verdient hätte, bekam er aber trotzdem. Wurde ein Spieler für einen Betrag X versteigert, musste der Ex-Klub für die Differenz zum ursprünglichen Gehalt aufkommen. Mittlerweile haben alle Teams von der Klausel Gebrauch gemacht.

Trade Exception: Eine Trade Exception entsteht, wenn ein Team einen Spieler tradet und der Spieler, der aufgenommen wird, ein geringeres Gehalt hat als der getradete Spieler. Das Team hat nun ein Jahr die Möglichkeit, in anderen Trades Spieler aufzunehmen, die ein höheres Gehalt als die abgegebenen Spieler haben. Allerdings darf die Differenz die Trade Exception nicht überschreiten.

Nicht-garantierte Verträge: Nicht alle Verträge in der NBA sind über die gesamte Summe oder Laufzeit garantiert. Oftmals haben die Teams die Möglichkeit, einen Spieler im letzten Vertragsjahr für einen Teil seines Gehalts aus dem Vertrag zu kaufen. Nur dieser Teil zählt dann für den Salary Cap. Der Spieler ist in dem Fall Unrestricted Free Agent.

10-Tages-Vertrag: Ein 10-Tages-Vertrag können Teams während der Saison einem Spieler bis zu zweimal geben. Der Kontrakt ist drei Spiele oder zehn Tage gültig, je nachdem was länger ist. Möchte das Team den Spieler nach dem zweiten Kurzzeitvertrag halten, müssen sie ihm einen Vertrag für den Rest der Saison geben. 10-Tages-Verträge können nicht vor dem 5. Januar unterzeichnet werden und dürfen nur bis zum 80. Saisonspiel bzw. bis zehn Tage vor Ende der Regular Season vergeben werden.

Sign-and-Trade: Ein Team kann den Vertrag mit einem Spieler verlängern, um ihn dann innerhalb von 48 Stunden zu einem anderen Team zu traden. Kommt innerhalb dieser Zeit kein Trade zustande, ist der Vertrag ungültig. Ein Sign-and-Trade-Vertrag muss mindestens drei Jahre lang sein. Bird-Rechte dürfen nicht übernommen werden. Ein Sign-and-Trade-Deal macht dann Sinn, wenn ohnehin klar ist, dass der Spieler nicht bei seinem Team bleiben will. So erhält das Team zumindest noch eine "Entschädigung" in Form von Spielern oder Draft Picks. Das aufnehmende Team kann gleichzeitig Platz unter dem Salary Cap schaffen.

Moratorium: Jedes Jahr am 1. Juli startet um Mitternacht die Free Agency. Ab da dürfen die Teams mit den Free Agents Kontakt aufnehmen und verhandeln. Allerdings dürfen die Verträge erst nach Ablauf des Moratoriums unterzeichnet werden. Zuvor checkt die NBA die Bilanzen und legt den Salary Cap für die kommende Saison fest. In diesem Jahr endet das Moratorium am 7. Juli.

Tarifvertrag (CBA): Die NBA (vertreten durch die Commissioner und die 30 Teambesitzer) und die Spielergewerkschaft der NBA handeln den Tarifvertrag (Collective Bargaining Agreement, kurz: CBA) aus. Dort werden alle Regeln zu Transfermodalitäten, dem Salary Cap, den Spielerverträgen usw. festgelegt.

Wer einen tieferen Blick in die Materie werfen möchte, kann sich auf folgender Seite informieren: http://www.cbafaq.com/salarycap.htm

