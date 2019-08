MLB veröffentlicht Spielplan 2020 - Opening Day am 26. März

Major League Baseball hat den Dienstplan für die Saison 2020 veröffentlicht. Demnach startet die Saison früher als je zuvor in den Staaten. Zudem wird es eine Serie in Puerto Rico geben.

Die Saison 2020 wird am 26. März beginnen. Und sollte es nicht zu wetterbedingten Ausfällen kommen, würden alle Teams am Opening Day spielen. Das geschah seit 1968 nicht mehr. Geplant war dies bereits 2018, doch zwei Spiele fielen dem Wetter zum Opfer.

Enden wird die Saison 2020 indes bereits am 27. September. Das hat zur Folge, dass die World Serie vom 20. bis 28. Oktober gehen würde und somit komplett im Oktober stattfände.

Am 31. März wiederum wird Globe Life Field, der neue Ballpark der Texas Rangers, in Arlington/Texas eröffnet. Es wird der erste neue Ballpark seit SunTrust Park 2017 in Atlanta sein. Zudem ist es das siebte Stadion in der MLB mit einem verschließbaren Dach. Die anderen sind in Toronto, Arizona, Seattle, Houston, Milwaukee und Miami.

Marlins und Mets spielen in Puerto Rico

Die New York Mets und Miami Marlins werden eine Serie Ende August im Hiram Bithorn Stadium in Puerto Rico spielen. Zudem werden die Los Angeles Angels die Los Angeles Dodgers für zwei Spiele am 10. und 11. Juli empfangen, sodass beide Teams am 12. Juli, dem letzten Sonntag vor dem All-Star Game, frei haben werden. Das All-Star Game indes wird am 14. Juli im Dodger Stadium stattfinden.

Wie bereits bekannt war, treffen die St. Louis Cardinals und Chicago Cubs in zwei Spielen im Juni in London aufeinander. Die New York Yankees und Chicago White Sox spielen am 13. August auf dem Field of Dreams in Iowa und der Little League Classic in Williamsport/Pennsylvania wird zwischen den Boston Red Sox und Baltimore Orioles am 23. August ausgetragen.

MLB: Opening Day 2020 im Überblick