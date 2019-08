MLB: New York Yankees und Chicago White Sox spielen 2020 auf Feld der Träume

Die New York Yankees und Chicago White Sox werden im Jahr 2020 ein Spiel auf dem "Feld der Träume" in Iowa spielen und damit den gleichnamigen Filmklassiker gewissermaßen zum Leben erwecken.

Das Spiel wird am 13. August 2020 in Dyersville/Iowa nahe der Farm stattfinden, auf der "Field of Dreams" (Feld der Träume) Ende der 80er Jahre gedreht wurde. Dafür wird ein 8000 Zuschauer fassender temporärer Ballpark errichtet. Es wird das erste MLB-Spiel überhaupt in Iowa werden.

"Als ein Sport, der stolz darauf ist, Generationen miteinander zu verbinden, ist Major League Baseball begeistert, ein Regular-Season-Spiel an den Ort des Felds der Träume zu bringen", sagte Commissioner Rob Manfred in einem State. "Wir freuen uns darauf, die Message des Films zu feiern, dass Baseball Leute auf diesem besonderen Kornfeld in Iowa zusammenbringt."

Der Aufbau des Ballparks wird am Dienstag, genau ein Jahr vor dem Spiel, beginnen. Die genauen Felddimensionen wurden nicht bekanntgegeben, die MLB hat jedoch ein Video veröffentlicht, das das komplette Gelände samt Spielfeld inmitten des Kornfelds zeigt. Fans werden sogar durch einen Weg durchs Kornfeld zur Tribüne geführt.

MLB: Die besten Filme und Serien über Baseball © spox 1/30 Baseball hat zahlreiche ikonische Filme und Serien hervorgebracht. SPOX präsentiert die Besten der Besten. © die indianer von cleveland 2/30 Einer der wohl bekanntesten Baseballfilme in Deutschland! Die neue Besitzerin will aus Cleveland raus und lässt daher eine Trümmertruppe auflaufen. Doch die Truppe reißt sich zusammen und wird erfolgreich. Groß: Charlie Sheen als "Wild Thing" Vaughn © 42 3/30 Die wahre Geschichte über die gesellschaftlich wohl bedeutsamste Figur überhaupt in der amerikanischen Sportgeschichte: Jackie Robinson, der erste Afro-Amerikaner in einem "weißen" Sport. © moneyball 4/30 Wer kennt die Story nicht mittlerweile? GM Billy Beane hat kein Geld, um ein konkurrenzfähiges Team aufzustellen und setzt fortan nur noch auf Computer-Daten, um Spieler zu finden, die sonst keiner will und hat Erfolg. Eine wahre Geschichte. © 61 5/30 Die Geschichte vom Rennen zwischen Roger Maris und Mickey Mantle im Jahr 1961, um Babe Ruths Homerun-Rekord zu brechen. Regie führte im Übrigen Comedy-Ikone Billy Crystal, ein Hardcore-Yankees-Fan. © feld der träume 6/30 Ein Farmer aus Iowa hört Stimmen, die ihm sagen, er soll ein Baseballfeld auf seinem Feld bauen und sie "werden kommen". Sie sind die Chicago White Sox von 1919 und wollen noch einmal spielen. © angels - engel gibt es wirklich 7/30 In diesem Disney-Film betet ein Waisenjunge dafür, eine Familie zu finden, wenn die California Angels Meister werden. Also werden Engel damit beauftragt, dem schwächelnden Team unter die Arme zu greifen. © die bären sind los 8/30 Ein abgehalfterter Ex-Minor-League-Spieler coacht ein Little-League-Team, das nicht unbedingt mit viel Talent gesegnet ist - und das in einer extrem ehrgeizigen Liga in Kalifornien. © die bankdrücker 9/30 Drei Loser wollen ihre verlorene Kindheit aufleben lassen und formen ein Drei-Mann-Baseball-Team, das gegen gegen Kinderteams antritt. Chaos folgt sofort. © Chasing 3000 10/30 Zwei Brüder im Teenager-Alter fahren durchs Land, um dabei zu sein, wenn Baseball-Legende Roberto Clemente seinen 3000. Hit schafft. © homerun 11/30 Ein Reporter bekommt den Auftrag, die offizielle Biographie von Baseball-Legende Ty Cobb zu schreiben. Dabei findet er heraus, wie düster dessen wahre Geschichte wirklich war. © eastbound & down 12/30 Neben Filmen gab es aber auch ein paar Serien, die man kennen sollte. Eine ist von HBO und handelt von einem abgehalfterten Ex-Baseballspieler, der in seine Heimat zurückkehrt und Sportlehrer wird. © pitch 13/30 Und dann wäre da noch Pitch. Die Story einer Frau, die als Pitcher den Sprung in die MLB schafft - gegen alle Widerstände, versteht sich. © eine klasse für sich 14/30 Hier geht es um eine Frauen-Baseball-Liga! Tom Hanks gibt den Manager und Geena Davis sowie Madonna sind die Stars des Teams, das im Mittelpunkt steht. © fever pitch 15/30 Eine Frau steckt mittendrin zwischen ihrer Beziehung mit ihrem Freund und dessen Leidenschaft für die Boston Red Sox, die nebenbei gerade auf dem Weg zum Sieg in der World Series sind. © aus liebe zum spiel 16/30 Ein alternder Pitcher ist dabei, ein Perfect Game gegen die New York Yankees zu pitchen und sieht dabei seine gesamte Karriere nochmal vor seinen Augen flimmern. © hardball 17/30 Ein Gauner coacht gezwungermaßen ein Jugend-Baseball-Team in einem Siedlungsprojekt in Chicago, um eine Leihe von einem Kumpel zu bekommen. © die indianer von cleveland 2 18/30 Ein Jahr nach ihrem Überraschungserfolg sind die Indians zurück und zählen zu den Favoriten. Doch die Helden des Vorjahres sind nun bequem geworden und die Zukunft des Teams ist in Gefahr. © die bären sind los 19/30 Neuauflage des Klassikers von 1976: Dieses Mal gibt Billy Bob Thornton den abgehalfterten Little-League-Coach, der mit teils derbsten Sprüchen und Taten ein talentfreies Team an die Spitze führen soll. © million dollar arm 20/30 Ein Agent veranstaltet ein Casting, um indische Cricketspieler in die Major League Baseball zu holen. © mr 3000 21/30 Nach einer Neuzahlung kommt raus, dass ein als "Mr. 3000" bekannter Ex-Star nur 2997 Hits hat. Also beschließt er, mit 47 Jahren noch einen Anlauf zu wagen, um doch auf 3000 zu kommen. © mr baseball 22/30 Ein einstiger Star ist gezwungen in Japan zu spielen und hat dort gewisse Anpassungsschwierigkeiten. "Magnum" Tom Selleck persönlich in der Hauptrolle. © der große wurf 23/30 Die wahre Geschichte der Baseball-Legende Lou Gehrig von den New York Yankees mit einem traurigen Ende. © sugar 24/30 Der dominikanische Baseballstar Miguel "Sugar" Santos wird zum Spring Training in den Minor Leagues der USA eingeladen. Die Anpassung an seine neue Umgebung entwickelt sich zu einer schwierigen Erfahrung für den Neuling. © summer catch 25/30 Achtung, Rom-Com! Ein reiches Mädchen trifft einen armen Jungen, der über die berühmte Cape Cod Summer League den Sprung in die MLB schaffen will. © The Babe 26/30 Die Geschichte von Babe Ruth, der zur Baseball-Legende wird. Doch hinter den Kulissen geht es nicht ganz so legendär zu. © der unbeugsame 27/30 Wie aus dem Nichts taucht ein Baseballspieler auf und wird zur Legende mit fast göttlichem Talent. © the rookie 28/30 Noch eine wahre Geschichte: Ein High-School-Coach in Texas beschließt mit Ende 30, nochmal einen Anlauf zu wagen, es in die MLB zu schaffen. © der scout 29/30 Hier geht es um die Geschichte, wie ein Baseball-Scout einen hochtalentierten, aber mit Problemen behafteten Baseballspieler entdeckt. © herkules und die sandlot-kids 30/30 Im Sommer 1992 schließt sich ein neuer Junge in der Stadt einem jungen Baseballtalent und seinem Team an. Zusammen erleben sie einige witzige Abenteuer.

"Field of Dreams" wird zur Realität

Das Spiel wird an einem Donnerstag stattfinden und offiziell als Heimspiel der White Sox gewertet. Das Spiel wird landesweit von FOX übertragen. Anschließend haben beide Teams am folgenden Freitag frei und komplettieren anschließend die Drei-Spiele-Serie in Chicago am Samstag und Sonntag.

"Feld der Träume" dreht sich um Ray Kinsella, gespielt von Oscar-Preisträger Kevin Costner, der nach übersinnlicher Eingebung ein Baseballfeld in seinem Kornfeld errichtet, auf dem die Geister von ehemaligen Spielern der Chicago White Sox aus dem Jahr 1919 erscheinen. Diese wurden seinerzeit lebenslang gesperrt, weil sie die World Series 1919 absichtlich verloren.