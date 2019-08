MLB: Saison 2020 - Besonderheiten, All-Star Game, Termine, TV-Übertragung, Livestream

Während die Saison 2019 noch in vollem Gange ist, wirft die Spielzeit des Jahres 2020 bereits ihre Schatten voraus. Die MLB wird in den USA so früh wie noch nie in die neue Saison gehen und erneut einige Spiele im Ausland austragen. Zudem gibt es neue Trikots.

Die MLB-Saison 2020 wird so früh im Jahr wie noch nie den Spielbetrieb in den Staaten aufnehmen. Opening Day ist nämlich schon am 26. März. Und: Wenn das Wetter mitspielt, dann werden auch erstmals seit 1968 wieder alle Teams direkt am ersten Tag der Saison im Einsatz sein.

MLB: Der Opening Day 2020 im Überblick

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielpaarung 26. März 2020 TBD New York Mets - Washington Nationals 26. März 2020 TBD Los Angeles Dodgers - San Francisco Giants 26. März 2020 TBD Seattle Mariners - Texas Rangers 26. März 2020 TBD Chicago White Sox - Kansas City Royals 26. März 2020 TBD Cincinnati Reds - St. Louis Cardinals 26. März 2020 TBD Cleveland Indians - Detroit Tigers 26. März 2020 TBD Tampa Bay Rays - Pittsburgh Pirates 26. März 2020 TBD Toronto Blue Jays - Boston Red Sox 26. März 2020 TBD Baltimore Orioles - New York Yankees 26. März 2020 20.10 Uhr Milwaukee Brewers - Chicago Cubs 26. März 2020 22.07 Uhr Oakland Athletics - Minnesota Twins 26. März 2020 22.10 Uhr Houston Astros - Los Angeles Angels 26. März 2020 22.10 Uhr San Diego Padres - Colorado Rockies 26. März 2020 22.10 Uhr Miami Marlins - Philadelphia Phillies

Dieser frühe Start hat zur Folge, das wie schon 2019 auch im Jahr 2020 die Playoffs nicht über den Oktober hinaus gehen werden. Der letzte Spieltag der Saison ist der 27. September, ein Sonntag. Mögliche Tie-Breaker zum Ende der Regular Season würden also noch im September steigen, ebenso die Wildcard Games.

Die World Series ist auch schon terminiert und wird Ende Oktober ausgespielt werden.

Termin der World Series 2020: 20. bis 28. Oktober.

MLB: Saison 2020 - weitere wichtige Daten

Neben dem All-Star Game, das am 14. Juli im Dodger Stadium von Los Angeles/Kalifornien stattfinden wird, gibt es eine Reihe von weiteren besonderen Terminen im MLB-Kalender 2020.

28. bis 30. April: Die New York Mets treffen im Hiram Bithorn Stadium von San Juan/Puerto Rico auf die Miami Marlins.

Die New York Mets treffen im Hiram Bithorn Stadium von San Juan/Puerto Rico auf die Miami Marlins. 13. und 14. Juni: Die St. Louis Cardinals und Chicago Cubs bringen ihre Rivalität nach Europa! Im London Stadium versuchen beide an den Erfolg der New York Yankees und Boston Red Sox aus dem Jahr 2019 anzuknüpfen.

Die St. Louis Cardinals und Chicago Cubs bringen ihre Rivalität nach Europa! Im London Stadium versuchen beide an den Erfolg der New York Yankees und Boston Red Sox aus dem Jahr 2019 anzuknüpfen. 13. August: Die Chicago White Sox empfangen die New York Yankees in Iowa auf dem Field of Dreams.

Die Chicago White Sox empfangen die New York Yankees in Iowa auf dem Field of Dreams. 23. August: Im Little League Classic in Williamsport/Pennsylvania kommt es zum Duell zwischen den Boston Red Sox und Baltimore Orioles.

Texas Rangers ziehen ins Globe Life Field

2020 wird ein neuer Ballpark eingeweiht: Der Globe Life Park in Arlington/Texas hat ausgedient, die Texas Rangers ziehen Anfang 2020 ins brandneue Globe Life Field. Am 31. März werden die Rangers ihr neues Zuhause offiziell eröffnen. Erster Gegner: die Los Angeles Angels um Superstar Mike Trout.

MLB - Minnesota Twins: Die Timeline der Saison 2019 von Outfielder Max Kepler © getty 1/23 Max Kepler spielt die bislang beste Saison seiner Karriere in der MLB. Der Outfielder der Minnesota Twins ist ein wichtiger Bestandteil eines der Top-Teams der Liga und SPOX zeigt die Highlights seiner bisherigen Spielzeit 2019. © getty 2/23 Schon vor der Saison-Beginn zeigte sich Max Kepler im Gespräch mit SPOX selbstbewusst: "Wenn jeder gesund bleibt, eine positive Einstellung an den Tag legt und die Mannschaft zusammenhält, haben wir eine richtig gute Chance." © getty 3/23 Wie er schon im SPOX-Interview verriet, schlägt Kepler seit Saisonbeginn an Position 1 im Lineup und ist damit immer der erste, der auf den gegnerischen Pitcher trifft. © getty 4/23 Am 5. April war es dann soweit: Max Kepler schlug seinen ersten Homerun der Saison und eröffnete damit eine Spielzeit, die ihm zum Durchbruch verhelfen sollte. © getty 5/23 Genau genommen war das gesamte Wochenende vom 5. bis 7. April ein denkwürdiges. Kepler nämlich schlug an jedem Tag in Philadelphia einen Homerun. © getty 6/23 Das Wochenende in Philly toppte Kepler aber nochmal am Ende des Aprils! In Baltimore nämlich gelangen ihm vom 26. bis 28. April sogar vier Homeruns in drei Tagen. © getty 7/23 Es dauerte dann jedoch bis zum 23. Mai bis zum nächsten Meilenstein. Dann nämlich schlug Kepler seinen 10. Homer der Saison und hatte damit schon die Hälfte seiner Karrierebestmarke erreicht. © getty 8/23 Dreier-Serien liegen Kepler offenbar! In den drei Spielen vom 23. bis 26. Mai (ein freier Tag dazwischen) schlug er erneut drei Homeruns in drei Spielen - einen gegen Los Angeles Angels, zwei gegen die Chicago White Sox. © getty 9/23 Dieser krasse Output machte Kepler dann zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Spieler der Woche der American League. Er schlug .571/.600/1.190 mit 10 Runs, 12 Hit, 3 Homeruns und 10 RBI bei 3 Walks und 1 Stolen Base in nur 5 Spielen. © getty 10/23 Der 6. Juni war der Beginn einer denkwürdigen Serie. Kepler schlug in Cleveland drei Homeruns in drei aufeinanderfolgenden At-Bats gegen Indians-Pitcher Trevor Bauer - in einem Spiel! © getty 11/23 Keplers heroischste Leistung der Saison kam dann am 18. Juni gegen die Boston Red Sox ... © getty 12/23 Kepler wurde im achten Inning eingewechselt und schlug direkt mal ein Single, das zum Ausgleich führte. 2:2 stand es da ... © getty 13/23 Im 13. Inning führte Boston mit 3:2. Kepler trat an die Platte, schlug einen Homerun und stellte auf 3:3. Die Partie ging also weiter. © getty 14/23 Das 17. Inning dann brachte die Entscheidung! Kepler schlug ein Walk-Off-RBI-Single und brachte damit Luis Arraez nach Hause. Sieg für die Twins! © getty 15/23 Am 29. Juni dann ein echter Meilenstein: Kepler schlug zwei Homeruns gegen die White Sox. Der erste war sein 20. in der Saison, womit er schon vor dem All-Star-Break seine Karrierebestmarke eingestellt hat! © getty 16/23 Stichwort All-Star: Haarscharf hat Kepler die Vorauswahl für die Starter des All-Star Games verpasst. 138 Stimmen fehlten ihm letztlich. Und auch als Reservist kam er unfassbarer Weise nicht rein. © getty 17/23 Am 13., also kurz nach dem All-Star Game in Cleveland, arbeitete Kepler dann gewissermaßen seinen Frust ab - in Cleveland. Gegen seinen Lieblingsgegner Trevor Bauer schlug er zwei weitere Homeruns und kam somit auf 5 in 5 At-Bats in Serie. Historisch! © getty 18/23 Am 21. Juli zeigte Kepler erneut seinen Killerinstinkt und besiegte die Oakland Athletics mit einem Walk-Off-RBI-Single zum Sieg im neunten Inning. © getty 19/23 Am 23. Juli dann mussten auch die New York Yankees dran glauben! Kepler schlug einen Homerun gegen Linkshänder CC Sabathia und erreichte damit den 25. Homer der Saison. Zudem wurde New York geschlagen. © getty 20/23 Einen Tag später stieg wohl das Spiel der Saison. Die Yankees und Twins gaben es sich so richtig über zehn Innings. Am Ende siegten die Yankees 14:12. Kepler hatte den Sieg auf dem Schläger, doch Aaron Hicks fing seinen Schlag per Hechtsprung am Ende. © getty 21/23 Am 1. August schlug Kepler seinen 30. Homerun. Eine besondere Marke, die auch in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist. Der Meilenstein gelang in Miami gegen die Marlins. © getty 22/23 Am 10. August dann folgte Homerun 32 für Kepler. Er gelang im Spiel gegen die Indians, mit denen sich die Twins nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel in der American League Central liefern. © instagram.com/kepleroni 23/23 Knapp zwei Monate haben Kepler (r.) und seine Kollegen aus der #BombaSquad (Eddie Rosario, Byron Buxton, v.l.) noch vor sich und auf DAZN könnt Ihr zahlreiche Partien der Twins bis Ende September live und on-demand schauen!

MLB wechselt den Ausrüster

Major League Baseball wird künftig mit neuen Trikots auflaufen. Sportartikelgigant Nike hat sich die Ausrüster-Rechte an der Baseball-Liga gesichert und wird sein berühmtes "Swoosh"-Logo auf den Uniformen der Spieler platzieren. Nike löst Majestic Athletic ab, das bisher die Rechte hielt.

Wo kann ich die MLB im Livestream sehen?

In Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt DAZN zahlreiche Spiele pro Nacht aus der MLB live und anschließend auch on-demand. Zum Programmpaket gehören Spiele der Regular Season, Postseason sowie das All-Star Game. Darüber hinaus bietet DAZN auch einen 24/7-Livestream des ligaeigenen TV-Senders MLB Network an.

Hier findet ihr das komplette DAZN-Programm. Ferner gibt es alle Spiele der MLB auf MLB.TV, dem offiziellen kostenpflichtigen Streaming-Angebot der MLB.