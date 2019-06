MLB - Anschlag auf David Ortiz: 400.000 Pesos Kopfgeld

Nach dem Anschlag auf den dreimaligen World-Series-Gewinner David Ortiz (43) sind Hintergründe der Tat bekannt geworden. Dem 25-Jährigen, der von einem Motorrad aus auf den früheren Baseballstar der Boston Red Sox geschossen hat, wurden 400.000 Dominikanische Pesos geboten. Das gab Polizeichef Ney Bautista bekannt. Die Summe entspricht gut 6800 Euro.

Der Schütze gehört zu einer Gruppe von fünf Personen, die in Zusammenhang mit dem Verbrechen in einem Vergnügungspark in der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo festgenommen wurde. Der Mann hat nach Polizeiangaben bereits gestanden. Fünf weitere Verdächtige werden noch gesucht.

Ortiz wurde zweimal operiert. Dem Opfer der Gewalttat wurden die Gallenblase und Teile des Darms entfernt, hinzu kommt ein Leberschaden. Ortiz hatte 1997 in der MLB bei den Minnesota Twins debütiert. Sechs Jahre später wechselte er zu den Red Sox, mit denen er 2004, 2007 und 2013 Meister wurde.