MLB News: Shohei Ohtani schlägt für den Cycle und schreibt Geschichte

Shohei Ohtani hat am Donnerstag Geschichte geschrieben. Der 24-Jährige von den Los Angeles Angels ist der erste in Japan geborene Spieler der MLB-Geschichte, dem ein "Cycle" gelang.

Dabei ist Ohtani eigentlich Pitcher. In dieser Saison wird er nach einer Tommy-John-Operation am Ellbogen allerdings nur als Designated Hitter eingesetzt.

Von einem "Cycle" spricht man, wenn ein Spieler in einem Spiel vier unterschiedliche Hits verbucht, also je mindestens ein Single (ein Schlag, der ihn auf die erste Base bringt), ein Double (zweite Base), Triple (dritte Base) und einen Homerun. Dabei handelt es sich um ein äußerst seltenes Phänomen, da gerade Triples nicht mehr oft auftreten.

Ohtani ist erst der zweite Spieler in der laufenden Saison, der dieses Kunststück fertig gebracht hat, und der erste Spieler der Angels mit einem Cycle seit Superstar Mike Trout 2013. "Ich bin sehr glücklich, dass ich das geschafft habe", sagte Ohtani, der sich erst in seinem zweiten Jahr in der MLB befindet. "Es hat so viele großartige japanische Spieler vor mir gegeben." Anderen großen Namen wie Ichiro Suzuki oder Hideki Matsui war das allerdings nicht vergönnt.

Gelungen ist das Ohtani bei einem Auswärtsspiel bei den Tampa Bay Rays, welches die Angels mit 5:3 gewannen. Im ersten Inning legte er mit einem 3-Run-Homerun los, es folgten ein Double, ein Triple und ein Single im siebten Inning. Dabei ließ sich Ohtani auch von einem Stromausfall nicht beirren, der das Spiel im vierten Inning für über eine halbe Stunde unterbrach.

"Er kommt immer besser in Form, das ist aufregend", sagte Angels-Pitcher Tyler Skaggs. "Er sieht aus wie der Ohtani aus dem Vorjahr."

Ohtani, der als Pitcher und Hitter brillieren kann und deshalb schon vor seiner Ankunft in den USA mit Legende Babe Ruth verglichen wurde, war 2018 zum Rookie des Jahres in der American League gewählt worden. Im September wurde er allerdings am Ellbogen operiert, weshalb er derzeit nur als Hitter eingesetzt wird.