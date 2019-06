MLB News - Missglückter Bunt-Versuch: Max Scherzer bricht sich die Nase

Star-Pitcher Max Scherzer von den Washington Nationals hat sich bei einem Missgeschick im Training die Nase gebrochen: Als das Team im Training am Dienstag Bunts trainierte - also den Versuch, den Ball ohne Schwungbewegung nur vom Schläger abtropfen zu lassen -, bekam er einen Ball unglücklich ins Gesicht.

Der Ball sprang von Scherzers Schläger nach oben, statt kurz vor ihm ins Feld, und traf ihn voll auf der Nase, die sich später als gebrochen herausstellte. Ein CT-Scan stellte zum Glück keine weiteren Schäden fest.

Scherzer kommt in dieser Saison in bislang 15 Starts auf einen ERA von 2.81. Sein nächster Start war für Mittwoch eingeplant, an diesem Tag absolvieren die Nats einen Double-Header gegen die Philadelphia Phillies. Ob er spielen kann, ist bislang noch unklar.