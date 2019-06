MLB News: Heute beginnt die "Starters Election" für das All-Star-Game 2019

In den vergangenen Wochen haben Baseball-Fans aus aller Welt die Vorauswahl für die Startspieler des MLB All-Star Games 2019 in Cleveland getroffen. Nun wird es ernst: Ab heute gilt es, in der "Starters Election" aus den jeweils drei Finalisten pro Position den Starter für das Midsummer Classic zu bestimmen.

Der aufstrebende deutsche MLB-Star Max Kepler von den Minnesota Twins hatte die Top 9 bei den Outfieldern der American League hauchdünn verpasst und kann damit keinen Startplatz mehr in Cleveland erringen. Er kann aber noch als Reservist ins Team gewählt werden.

In der Vorauswahl, der sogenannten "Primary", durften die Fans vom 28. Mai bis zum 21. Juni über die drei Finalisten auf jeder Position abstimmen. Gesucht sind acht Positionsspieler in der National League und neun in der American League, weil dort der Designated Hitter als Offensivspieler für den Pitcher eingesetzt wird.

In der Finalrunde der Wahl der Starter, der sogenannten "Starters Election", haben die Fans ab heute 28 Stunden Zeit, um ihre Starter zu wählen: Gewählt wird ab 18 Uhr deutscher Zeit bis Donnerstag um 22 Uhr. Die Sieger werden in der folgenden Nacht um ein Uhr auf ESPN bekanntgegeben.

Starters Election zum MLB All-Star Game: Wie können die Fans abstimmen?

Im Gegensatz zur Primary, wo die Fans bis zu fünf Mal am Tag abstimmen durften, darf man heute pro Position nur noch eine Stimme abgeben, also insgesamt bis zu 17 Stimmen.

Abgestimmt wird auf mlb.com: Hier können Fans ihre Stimme abgeben. Voraussetzung ist eine gültige Mailadresse. Die Stimmen aus der Vorrunde verfallen.

Nachdem die Startspieler feststehen, bestimmen die MLB-Spieler und das Commissioner's Office die Reservisten. Diese werden am Sonntag, 30. Juni, um 23.30 Uhr deutscher Zeit auf ESPN bekanntgegeben.

Die Manager der beiden Teams stehen schon seit vergangenem Jahr fest: Die AL wird von Alex Cora von World-Series-Champion Boston Red Sox geführt, in der National League ist Dave Roberts von World-Series-Finalist Los Angeles Dodgers am Ruder.

