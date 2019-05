MLB - Yankees: James Paxton und CC Sabathia schon diese Woche zurück?

Die New York Yankees könnten noch in dieser Woche zwei rekonvaleszente Leistungsträger zurückbekommen. Während James Paxton bereits am Mittwoch wieder starten soll, könnte CC Sabathia am Wochenende auflaufen.

Die Yankees haben derzeit 15 Spieler auf der Injured List, doch mindestens die zwei so wichtigen Linkshänder werden wohl schnell zurückkehren. Das gaben die Yankees am Montag bekannt.

Paxton hat seit dem 3. Mai nicht mehr gespielt. Bei ihm wurde eine Entzündung im linken Knie festgestellt, für die er am 4. Mai eine Cortison-Injektion erhielt. Nachdem er am Freitag 55 Pitches im Extended Spring Training warf, verspürte er immer noch Schmerzen, doch eine Bullpen-Session am Sonntag verlief dann reibungslos.

Ob es tatsächlich schon am Mittwoch gegen die San Diego Padres zum Comeback kommt, sei laut Manager Aaron Boone aber nicht klar: "Das könnte sich noch etwas ändern. Wir werden nochmal darüber reden und sicherstellen, dass es genau dieser Tag sein soll."

Sabathia wiederum ging am letzten Donnerstag auf die IL, weil ihm Flüssigkeit aus seinem ohnehin lädierten Knie gezogen werden musste. Er soll nun am Dienstag eine Bullpen-Session absolvieren. "Er könnte wahrscheinlich am Sonntag (gegen die Red Sox) pitchen, um die aktuelle Heimserie zu beenden", sagte Boone.

Didi Gregorius vor Rückkehr Anfang Juni

Zudem gibt es Neuigkeiten zu weiteren aktuell verletzten Spielern: