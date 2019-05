MLB - New York Yankees: Gleyber Torres' Homerun-Dominanz über Baltimore Orioles

Die New York Yankees haben die Baltimore Orioles am Mittwoch mit 7:5 geschlagen und Shortstop Gleyber Torres sorgte dabei für ein paar historische Topleistungen. Unter anderem schaffte er mit seinen zwei Homeruns etwas, was seit 60 Jahren niemandem mehr in der MLB gelungen war.

Insgesamt schlugen die Yankees fünf Homeruns bei 13 Hits in Camden Yards. Es war bereits ihr neunter Sieg im elften Spiel in dieser Saison gegen die O's. Mehr noch: Sie haben in diesen elf Spielen nun bereits 34 Homeruns geschlagen.

Anführer auf dieser Liste ist dabei Torres, der allein zehn gegen Baltimore auf dem Konto hat. Genau genommen schlägt er 20-43 mit drei Doubles und zehn Homeruns. Beide Teams treffen zudem noch acht Mal in dieser Saison aufeinander.

Hier sind die wichtigsten Fakten zu Torres' Dominanz über die Orioles in dieser Saison: