MLB - Tampa Bay Rays: Pitcher Blake Snell bricht sich Zeh im Badezimmer

Die Tampa Bay Rays haben Pitcher Blake Snell auf die Injured List gesetzt. Der Linkshänder brach sich einen Zeh, wie das Team am Dienstag verkündete.

Snell brach sich den vierten Zeh am rechten Fuß in seinem Badezimmer. Nachdem er aus der Dusche kam, versuchte er offenbar, ein Regal aus Granit zu bewegen. Dabei zog er sich die Verletzung zu.

"Es war wirklich dumm", sagte Snell gegenüber Reportern. "Es ist ein dreiteiliges Set und hat eine Stange, die circa 90 Zentimeter hoch ist. Ich wollte es bewegen, hob es hoch und da es nicht an der Stange festgeklebt war, krachte die Stange zu Boden", beschrieb Snell den Unfall.

Snell gab weiter an, dass er wohl nur einen Start verpassen werde.

Snell ist 2-1 mit einem 2.16 ERA in vier Starts in dieser Saison. Snell sammelte bereits 36 Strikeouts in nur 25 Innings. Um den Platz im Kader zu füllen aktivierten die Rays indes Emilio Pagan von Triple-A Durham.