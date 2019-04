MLB: Philadelphia Phillies setzen David Robertson auf Injured List

Die Philadelphia Phillies haben David Robertson auf die Injured List gesetzt. Der Closer leidet an Schmerzen an seinem Ellenbogen.

Zuletzt pitchte Robertson am Sonntag und warf zwei Shutout-Innings gegen die Miami Marlins. Die Phillies gewannen die Partie nach 14 Innings.

Noch sind keine weiteren Einzelheiten zur Verletzung bekannt, weitere Tests stehen noch aus.

Robertson hatte in der Offseason einen Zweijahresvertrag in Philly in Höhe von 23 Millionen Dollar unterschrieben. Zuvor spielte Robertson für die New York Yankees.

Robertsons Platz im 25-Spielerkader der Phillies übernahm derweil Rechtshänder Drew Anderson, der bislang für Triple-A Lehigh Valley aktiv war.