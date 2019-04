MLB News - Nächster Yankees-Star fällt aus: Schulterverletzung bei Andujar

Die New York Yankees werden auf unbestimmte Zeit auf Third Baseman Miguel Andujar verzichten müssen. Der 24-Jährige hat sich am Sonntag gegen die Baltimore Orioles an der Schulter verletzt.

Am Montag wurde bei Andujar, der in der vergangenen Saison bei der Wahl zum Rookie des Jahres in der American League auf Rang zwei landete, ein kleiner Labrumriss in der rechten Schulter diagnostiziert.

Wie lange Andujar ausfallen wird, ist noch unklar. Er wurde zunächst auf die 10-day-injured-list gesetzt. "Eine Operation ist nicht auszuschließen, was seine Saison zunichte machen würde", erklärte Skipper Aaron Boone nach dem 3:1-Sieg der Yankees gegen die Detroit Tigers. "Es gibt Optimismus, dass er auf konservative Behandlungsmethoden reagiert und wieder zurückkommen kann." Das werde man allerdings erst in einigen Wochen wissen.

Andujar hatte sich am Sonntag verletzt, als er im vierten Inning zur dritten Base zurücksprang und auf seiner rechten Schulter landete. "Er blieb im Spiel und konnte normal werfen", erklärte Boone. Erst ein MRI am Montag zeigte die Verletzung.

Als Ersatzmann für Andujar beriefen die Yankees Tyler Wade aus dem Triple-A-Team Scranton/Wilkes-Barre in den Kader. Andujar ist nicht die erste Verletzung der Bronx Bombers in dieser Saison: Mit Giancarlo Stanton, Aaron Hicks, Shortstop Didi Gregorius und den Pitchern CC Sabathia, Luis Severino und Dellin Betances ist der Kader derzeit erheblich geschwächt.