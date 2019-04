MLB News: Ein Dutzend Verletzte! Yankees setzen auch Gary Sanchez auf Injured List

Das Verletzungspech der New York Yankees reißt nicht ab: Am Freitag gaben die Bronx Bombers bekannt, dass auch Star-Catcher Gary Sanchez mit einer Wadenzerrung erst einmal ausfallen wird. Sanchez wurde als bereits zwölfter Spieler auf die Injured List gesetzt.

Austin Romine wird für Sanchez die Catcher-Position im Lineup übernehmen. Als Ersatzmann beriefen die Yankees Kyle Higashioka vom Triple-A-Team Scranton/Wilkes-Barre in den Kader.

Sanchez hatte am Montag noch als Catcher gespielt und war am Dienstag als DH zum Einsatz gekommen. Am Mittwoch gebrauchten ihn die Yankees nur noch als Pinch-Hitter, dennoch war Manager Aaron Boone zu diesem Zeitpunkt noch optimistisch. Sanchez hatte breits am Montag über Probleme an der linken Wade geklagt.

In bislang elf Einsätzen in dieser Saison kam Sanchez auf sechs Homeruns und 11 RBI. Für die schwach in die Saison gestarteten Yankees ist es nach Ausfällen von All-Stars wie Luis Severino, Dellin Betances oder Giancarlo Stanton der nächste Rückschlag. Nur fünf der ersten zwölf Saisonspiele konnten gewonnen werden. Am Freitag beginnt eine Heimserie gegen die Chicago White Sox (3-8).