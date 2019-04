MLB News - 8 Jahre und 100 Millionen: Atlanta Braves verlängern mit Ronald Acuna Jr.

Die Atlanta Braves haben den Vertrag mit Leftfielder Ronald Acuna Jr. für 100 Millionen Dollar um acht Jahre verlängert. Die Braves halten für zwei weitere Saisons eine Teamoption für den Jungstar, dem in der vergangenen Spielzeit der Durchbruch gelang.

Der Vertrag ist einschließlich der Saison 2026 gültig. Für die beiden folgenden Jahre verfügen die Braves über Optionen. Wie Jeff Passan von ESPN berichtet, belaufen sich diese auf jeweils 17 Millionen Dollar und beinhalten einen Buyout in Höhe von zehn Millonen Dollar.

Damit steht Acuna theoretisch bis 2028 unter Teamkontrolle, vorher war dies lediglich bis 2024 der Fall. In dieser Saison hätte der Venezuelaner unter seinem alten Kontrakt 560.000 Dollar kassiert.

Der 20-Jährige trat in der vergangenen Saison ins Rampenlicht, als er zum National League Rookie of the Year gewählt wurde und die Braves zum National League East-Title führte. Acuna kam dabei auf 26 Homeruns und 64 RBIs bei einem Average von .293/.366/.552.

In der aktuellen Spielzeit traf er beim 8:0-Sieg gegen die Chicago Cubs am Montag seinen ersten Homerun. Ursprünglich unterschrieb Acuna als internationaler Free Agent bei den Braves für 100.000 Dollar, am 25. April 2018 feierte er als eines der Top-Prospects sein MLB-Debüt.