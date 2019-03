MLB: Mike Trout unterschreibt größten Vertrag im US-Sport bei Los Angeles Angels

Mike Trout und die Los Angeles Angels haben sich offenbar auf einen bahnbrechenden Rekordvertrag geeinigt. Der Center Fielder wird einen Zwölfjahresvertrag im Wert von mehr als 430 Millionen Dollar unterschreiben und damit alle Rekorde im US-Sport brechen.

Der Vertrag wird Trout (27) voraussichtlich für den Rest seiner Karriere bei den Angels halten. Trout übertrifft damit sowohl die 34,4 Millionen Dollar an Durchschnittsgehalt, die Zack Greinke von den Arizona Diamondbacks bekommt als auch die 330 Millionen, für die Bryce Harper vor wenigen Wochen bei den Philadelphia Phillies unterschrieben hat.

Die größten Verträge in der Geschichte des US-Sports © getty 1/22 20. Jason Heyward - 8 Jahre/184 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Chicago Cubs 2016 (MLB). © getty 2/22 20. Joe Mauer - 8/184 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Minnesota Twins 2011 (MLB). © getty 3/22 19. Derek Jeter - 10 Jahre/189 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den New York Yankees 2001 (MLB). © getty 4/22 18. Stephen Curry - 5 Jahre/201,2 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Golden State Warriors 2017 (MLB). © getty 5/22 17. Russell Westbrook - 5 Jahre/205 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Oklahoma City Thunder 2018 (NBA). © getty 6/22 17. Zack Greinke - 6 Jahre/206,5 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Arizona Diamondbacks (MLB). © getty 7/22 15. Max Scherzer - 7 jahre/210 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Washington Nationals 2015 (MLB). © getty 8/22 14. Prince Fielder - 9 Jahre/214 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Detroit Tigers 2012 (MLB). © getty 9/22 13. Clayton Kershaw - 7 Jahre/215 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Los Angeles Dodgers 2014 (MLB). © getty 10/22 12. David Price - 7 Jahre/217 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Boston Red Sox 2016 (MLB). © getty 11/22 11. Joey Votto - 10 Jahre/225 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Cincinnati Reds 2014 (MLB). © getty 12/22 10. James Harden - 6 Jahre/228 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Houston Rockets 2017 (NBA). © getty 13/22 9. Albert Pujols - 10 Jahre/240 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Los Angeles Angels 2012 (MLB). © getty 14/22 9. Robinson Cano - 10 Jahre/240 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Seattle Mariners 2014 (MLB). © getty 15/22 8. Miguel Cabrera - 8 Jahre/247 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Detroit Tigers 2016 (MLB). © getty 16/22 7. Alex Rodriguez - 10 Jahre/252 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Texas Rangers 2001 (MLB). A-Rod löste diesen Vertrag mithilfe einer Ausstiegsklausel nach der Saison 2007 auf. © getty 17/22 6. Nolan Arenado - 8 Jahre/260 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Colorado Rockies (MLB). © getty 18/22 5. Alex Rodriguez - 10 Jahre/275 Millionen Dollar (Free Agent) bei den New York Yankees 2008 (MLB). © getty 19/22 4. Manny Machado - 10 Jahre/300 Millionen Dollar (Free Agent) bei den San Diego Padres 2019 (MLB). Dies ist der höchstdotierte Free-Agent-Vertrag in der Geschichte des US-Sports! © getty 20/22 3. Giancarlo Stanton - 13 Jahre/325 Millionen Dollar (Vertragsverlängerung) bei den Miami Marlins 2014 (MLB). © getty 21/22 2. Bryce Harper - 13 Jahre/330 Millionen Dollar (Free Agent) bei den Philadelphia Phillies 2019 (MLB). © getty 22/22 1. Mike Trout - 12 Jahre/430 Millionen Dollar (Verlängerung) bei den Los Angeles Angels 2019 (MLB).

Ursprünglich wäre Trout nach der Saison 2020 Free Agent geworden, was wohl zu einem Bieterwettkampf sondergleichen geführt hätte.

Trout steht aktuell bei 240 Homeruns mit 647 RBI, 793 Runs und 189 Stolen Bases. Zudem bringt er es auf 64,3 Wins Above Replacement, mehr als jeder andere Spieler am Ende einer Saison, in der er 26 Jahre alt war.

Wie ESPN berichtet, ist die Verlängerung formell für zehn Jahre, sodass sein bisheriger Deal im Wert von 66,5 Millionen Dollar über die kommenden zwei Spielzeiten bestandhaben wird.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.