MLB: St. Louis Cardinals verlängern mit Pitcher Miles Mikolas über vier Jahre

Die St. Louis Cardinals haben sich mit Pitcher Miles Mikolas auf eine Vertragsverlängerung über vier Jahre geeinigt. Die Verlängerung wird dem Rechtshänder 68 Millionen Dollar an neuem Gehalt einbringen.

Die Verlängerung tritt ab der Saison 2020 in Kraft. Mikolas befand sich zuvor im letzten Jahr eines Zweijahresvertrag im Gesamtwert von 15,5 Millionen Dollar.

Der "Lizard King" kehrte 2018 in die MLB zurück, nachdem er die vorherigen drei Jahre in Japan aktiv war. 2018 war Mikolas 18-4 mit einem 2.83 ERA über 32 Starts. Damit belegte er Platz 1 in der MLB mit den meisten Siegen.

Mikolas war zudem erstmals in seiner Karriere All-Star und ist insgesamt 22-10 in der MLB mit einem 3.61 ERA über vier Spielzeiten bei den Cardinals, Rangers und Padres.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.