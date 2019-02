MLB News: Nächster Rekordvertrag? Arenado vor Vertragsverlängerung mit den Colorado Rockies

Nolan Arenado hat sich mit den Colorado Rockies offenbar auf eine langfristige Vertragsverlängerung geeinigt. Wie Jeff Passan von ESPN berichtet, soll es sich um einen Achtjahresvertrag handeln, der Arenado über 255 Millionen Dollar einbringt.

Damit wäre der neue Einjahresvertrag hinfällig, auf den sich Third Baseman Arenado und die Rockies erst Anfang Februar geeinigt hatten. Dieser hätte Arenado in der Saison 2019 26 Millionen Dollar garantiert, danach wäre er zum Free Agent geworden.

So haben sich die Rockies die Dienste ihres besten Spielers langfristig gesichert. Ausschlag gegeben hat wohl das garantierte achte Jahr im Vertrag. Arenado hat zusätzlich eine Option, um nach der Saison 2021 aus dem Vertrag auszusteigen.

Mit diesem Vertrag verzichtet Arenado auf die Free Agency und die Chance, einen Vertrag über 300 oder mehr Millionen Dollar zu unterschreiben, wie zuletzt Manny Machado, hat allerdings schon jetzt eine exorbitante Summe sicher. Zudem ist er erst 27 Jahre alt, könnte also mit 30 immer noch den Markt testen.

Gleichzeitig ist es ein Rekordvertrag: Fast 32 Millionen Dollar pro Jahr verdient Arenado nun, das ist das höchste Durchschnittsgehalt eines Feldspielers in der Geschichte der MLB. Lediglich Pitcher Zack Greinke von den Arizona Diamondbacks bekommt mit 34,4 Millionen Dollar noch mehr als Arenado.

Der hat sich seinen Vertrag durch starke Leistungen verdient: Arenado ist vierfacher All-Star, sechsfacher Gewinner des Gold Gloves auf seiner Position, und führte die National League bereits dreimal in der Kategorie Homeruns an. In der letzten Saison kam er auf 38 Homeruns, 110 RBIs und einen Average von .297.

In seinen sechs Spielzeiten in Colorado schlug er 186 Homeruns und 616 RBIs - niemand in der NL war in dieser Zeit besser.