MLB The Show 19: Alle Infos zum offiziellen Videospiel der Major League Baseball

MLB The Show 19 ist das offizielle Videospiel der Major League Baseball und wird exklusiv auf der Playstation veröffentlicht. SPOX liefert Euch alle wichtigen Informationen zum Spiel, dem Veröffentlichungstag, den Features, den Kommentatoren und weiteren Fakten.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

Was ist MLB The Show 19?

MLB The Show 19 ist die neueste Ausgabe des offiziell lizensierten Videospiels der Major League Baseball. Es ist die 14. Ausgabe der Franchise, die erstmals im Jahr 2006 als "MLB 06: The Show" veröffentlicht wurde.

Das Spiel ist eine Sportsimulation, die so nah wie möglich am realen Geschehen dran sein will, was Gameplay, Präsentation und Grafik betrifft.

Wann wird MLB The Show 19 veröffentlicht?

Die neue Version von "The Show" wird in Nordamerika am 26. März veröffentlicht, im europäischen Playstation Store ist das Spiel derweil ab dem 27. März zum Download verfügbar. In den Läden wird es das Spiel allerdings nicht in Deutschland - oder Europa - geben.

Auf welchen Plattformen ist MLB The Show verfügbar?

MLB The Show ist seit jeher ein Exklusivtitel für die Playstation. Die 2019er Version erscheint daher ausschließlich auf der Playstation 4. Das Spiel ist zudem ein sogenannter "Playstation 4 Pro enhanced"-Titel, wird also in 4K-Auflösung produziert und kann somit auf der Playstation 4 Pro in voller Auflösung gespielt werden.

Gibt es noch andere Baseball-Videospiele?

Neben MLB The Show 19 wird es auch "RBI Baseball 19" geben. Auch dieser Titel ist mit einer offiziellen MLB-Lizenz ausgestattet. "RBI" wird im Gegensatz zu "The Show" auf mehreren Plattformen erhältlich sein: Xbox One, PS4 und Nintendo Switch. Zudem wird es mobile Versionen im App Store und bei Google Play geben. RBI Baseball 19 erscheint bereits am 5. März in Nordamerika.

Welche Versionen von The Show gibt es in Deutschland und was kosten sie?

Die drei Versionen, die im Playstation Store angeboten werden, sind die Standard-Version (Preis: 59,99 Euro), eine MVP Edition (69,99 Euro) sowie die Digital Deluxe Edition (99,99 Euro). Alle drei Versionen enthalten die Vollversion des Spiels, wobei die zwei teureren Ausgaben bestimmte Bonus-Inhalte umfassen, die gerade für Onlinespieler von Interesse sein dürften.

Welche Spielmodi sind in MLB The Show 19 verfügbar?

Zu den Spielmodi sind noch keine detaillierten Informationen vorhanden. Lediglich die Weiterführung des Einzelspieler-Karrieremodus "Road to the Show" wurde bereits bestätigt. Zudem wird es weiterhin einen Franchise-Modus sowie den Online-Franchise-Modus "Diamond Dynasty" geben.

Welche Teams und Spieler sind in MLB The Show 19 enthalten?

Dank der offiziellen Lizenz sind alle 30 Franchises der MLB enthalten. Zudem sind auch alle Minor-League-Franchises der Klassen Double- und Triple-A enthalten. Allerdings gibt es bei den Spielern eine entscheidende Einschränkung: Nur Spieler, die mindestens ein MLB-Spiel absolviert haben und damit Teil der Spielergewerkschaft MLBPA sind, dürfen im Spiel abgebildet werden.

Welche Ballparks gibt es in MLB The Show 19?

Es sind wie üblich alle 30 offiziellen Stadien der MLB enthalten. Darüber hinaus dürften auch wieder zahlreiche klassische Stadien spielbar sein, Einzelheiten dazu sind noch nicht bekannt. Darüber hinaus werden auch wieder diverse generische Ballparks für die Minor Leagues und das Spring Training im Franchise-Modus zur Auswahl stehen.

© playstation

Wer ist auf dem Cover von MLB The Show 19?

Der Cover-Athlet ist Superstar Bryce Harper, der bis 2018 für die Washington Nationals aktiv war. Wo er allerdings ab 2019 spielen wird, steht noch nicht fest, weshalb das Cover noch nicht final ist - die Uniform seines künftigen Teams fehlt noch.

Bisherige Cover-Athleten von MLB The Show

Jahr US Kanada Korea Taiwan 2006 David Ortiz (Red Sox) - Chan-ho Park (Padres) - 2007 David Wright (Mets) - - - 2008 Ryan Howard (Phillies) - - - 2009 Dustin Pedroia (Red Sox) - - - 2010 Joe Mauer (Twins) - - - 2011 Joe Mauer (Twins) - - - 2012 Adrian Gonzalez (Red Sox) Jose Bautista (Blue Jays) - - 2013 Andrew McCutchen (Pirates) Jose Bautista (Blue Jays) - Wei-Yin Chen (Orioles) 2014 Miguel Cabrera (Tigers) Brett Lawrie (Blue Jays) Shin-Soo Choo (Rangers) Wei-Yin Chen (Orioles) 2015 Yasiel Puig (Dodgers) Russell Martin (Blue Jays) Shin-Soo Choo (Rangers) Wei Yin Chen (Orioles) 2016 Josh Donaldson (Blue Jays) - Jung-ho Kang (Pirates) Wei-Yin Chen (Marlins) 2017 Ken Griffey Jr. (Mariners) Aaron Sanchez (Blue Jays) Hyun-soo Kim (Orioles) Wei-Yin Chen (Marlins) 2018 Aaron Judge (Yankees) Marcus Stroman (Blue Jays) - - 2019 Bryce Harper (Team offen) ? ? ?

Wer sind die Kommentatoren in MLB The Show 19?

Im Vergleich zur 2019er Version gibt es keine Veränderungen in der Kommentatoren-Kabine: Erneut ist Matt Vasgersian, bekannt von "ESPN Sunday Night Baseball" und dem MLB Network, der Hauptkommentator. Ihm zur Seite stehen die Experten Mark DeRosa und Dan Plesac. Zudem gibt Mike Carlucci erneut den Stadionsprecher - er ist in gleicher Rolle für die Los Angeles Dodgers tätig.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.