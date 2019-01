MLB: Max Kepler einigt sich mit Minnesota Twins auf Gehalt für 2019

Outfielder Max Kepler hat sich in der MLB ein Millionen-Gehalt gesichert. Der 25-Jährige einigte sich mit den Minnesota Twins auf ein Gehalt in Höhe von 3,125 Million Dollar. Damit entgehen beide Seiten dem Arbitration-Prozess.

Der gebürtige Berliner, der bereits seit 2009 in der Organisation der Minnesota Twins aktiv ist, hatte in der vergangenen Spielzeit noch das garantierte Mindest-Gehalt der MLB von 587.000 Dollar erhalten.

Kepler hätte erstmals in seiner Karriere das Recht gehabt, sich durch eine Schlichtungs-Verhandlung ("Arbitration") ein höheres Gehalt zu erstreiten. Durch das stark verbesserte Jahreseinkommen vermieden die Twins diesen Schritt.

Kepler, der bei den Twins als Outfielder zum Einsatz kommt, erzielte in der vergangenen Saison erstmals in seiner Karriere 20 Homeruns. Die Twins treffen zum Auftakt der neuen Spielzeit am 28. März auf die Cleveland Indians.