New York Yankees verpflichten Shortstop Troy Tulowitzki

Die New York Yankees haben Troy Tulowitzki unter Vertrag genommen. Der Shortstop war zuletzt Free Agent und muss nur noch den Medizincheck in New York absolvieren.

Tulowitzki erfüllt sich damit einen Traum. Der 34-Jährige wollte unbedingt zu den Yankees, da dort sein Idol, Derek Jeter, lange Jahre aktiv war.

2018 verpasste Tulowitzki die gesamte Saison, nachdem er sich Operationen an beiden Fersen unterzogen hatte. Daraufhin wurde er von seinem vorherigen Team, den Toronto Blue Jays, im Dezember entlassen.

Die Kanadier zahlen noch den Großteil seines 20-Millionen-Dollar-Vertrags. New York muss nur das Liga-Minimum in Höhe von 555.000 US-Dollar aufbringen.