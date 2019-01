MLB All-Star Game 2019 live sehen: Alle Infos zum Spiel und der Übertragung im Livestream

Das MLB All-Star Game 2019 findet am 9. Juli im Progressive Field, der Heimstätte der Cleveland Indians, in Cleveland/Ohio statt. SPOX gibt Euch alle wichtigen Infos zum Ablauf, der Wahl der Spieler sowie der Zusammensetzung der beiden Kader. Außerdem sagen wir Euch, wo Ihr das Spiel live sehen könnt.

Was ist das MLB All-Star Game?

Das All-Star Game, auch Midsummer Classic genannt, ist das alljährliche Aufeinandertreffen der Auswahlmannschaften der zwei Ligen, die die Major League Baseball bilden, American und National League. Mit dem Spiel einher geht der sogenannte All-Star Break, der symbolisch die Trennung zwischen der ersten und zweiten Saisonhälfte darstellt. Einen Tag vor und zwei Tage nach dem Spiel finden traditionell keine Regular-Season-Spiele statt.

Wann und wo fand das MLB All-Star Game 2019 statt?

Das All-Star Game 2018 fand in der Nacht zum 10. Juli 2019 statt. Austragungsort ist in diesem Jahr das Progressive Field von Cleveland/Ohio. Generell findet das Spiel am zweiten oder dritten Dienstag im Juli statt.

Wer überträgt das MLB All-Star Game 2019 live?

Das MLB All-Star Game 2019 wird in Deutschland auf mehreren Wegen zu sehen sein. DAZN und MLB.TV zeigen die Partie im kostenpflichtigen Livestream, wobei DAZN das Spiel auf deutsch kommentiert, während MLB.TV den Original-US-Feed vom TV-Sender FOX mit den Kommentatoren Joe Buck und John Smoltz präsentieren wird.

Wie ging das All-Star Game 2018 aus?

Im Jahr 2018 besiegte die American League die National League nach einer fulminanten Schlussphase mit 8:6.

© mlb

Zum wievielten Mal fand das MLB All-Star Game statt?

Das All-Star Game am 10. Juli 2019 wird die 90. Auflage des Midsummer Classics sein. 1933 wurde es ins Leben gerufen, 1945 wegen des Zweiten Weltkriegs ausgesetzt.

Welche Spieler dürfen am MLB All-Star Game teilnehmen?

Am All-Star Game dürfen alle Spieler teilnehmen, die zur Zeit des Spiels im aktiven, 25 Mann starken Kader eines der 30 Teams der MLB stehen. Das heißt, die Spieler dürfen zur Zeit des Spiels auch nicht auf der Disabled List stehen. Seit ein paar Jahren gilt zudem: Sollte ein Starting Pitcher am Sonntag vor dem All-Star Game für sein Team im Einsatz gewesen sein, darf er nicht am All-Star Game teilnehmen und wird ersetzt. Er darf dann aber dennoch an den Festivitäten teilnehmen.

Wer wählt die All-Star-Teams der MLB?

Die All-Star-Teams der MLB, die aus je 34 Spielern bestehen, werden von Fans, Spielern, Managern, Coachs und dem Büro des Commissioners of Baseball gewählt. Die Fans, die seit 2015 exklusiv im Internet abstimmen, wählen dabei die Starter - neun in der AL, acht in der NL, da Teams der National League standardmäßig keinen Designated Hitter haben, der aber im All-Star Game von beiden Teams unabhängig vom Austragungsort eingesetzt wird. Der DH der National League wird vom Manager des Teams bestimmt.

Weitere 16 Spieler werden durch die Spieler, Coachs und Manager der beiden Ligen gewählt. Von den 16 sind acht Pitcher, die wiederum in fünf Starter und drei Reliever aufgeteilt sind. Die anderen acht sind Backups für jede Position im Feld. Sollten die Auserwählten bei Spielern und Fans identisch sein, wird der jeweils zweite einer Position eingeladen.

Die restlichen neun NL- und acht AL-Spieler bestimmen die All-Star-Manager in Abstimmung mit ihren Manager-Kollegen und dem Büro des Commissioners, sodass am Ende je 33 Spieler im Kader stehen. Ein Kriterium muss dabei erfüllt sein: Jedes der 30 Teams der MLB muss mindestens einen Spieler stellen.

Im Anschluss an die Auswahl und Verkündung der Kader findet eine weitere Internet-Abstimmung über den jeweils 34. und finalen Spieler statt, der bis zu diesem Zeitpunkt keine Berücksichtigung gefunden hatte.

MLB All-Star: Was passiert mit verletzten Spielern?

Was passiert, wenn sich Spieler im Vorfeld verletzen oder anderweitig ersetzt werden müssen? Nach Verkündung der vollständigen Kader kann es immer zu Absagen aufgrund von Verletzungen oder aus anderen Gründen kommen. Auch müssen eventuell Starting Pitcher ausgetauscht werden, weil sie am Sonntag vor dem Spiel noch aktiv waren. In diesem Fall entscheiden der Manager und das Büro des Commissioners über den jeweiligen Ersatz.

MLB All-Star Game: Wie werden Manager bestimmt?

Die Manager sind die der jeweiligen League Champions - also der Teilnehmer an der World Series des Vorjahres. 2019 sind es also Alex Cora als Manager der AL und World Series Champions Boston Red Sox und Dave Roberts, der die Los Angeles Dodgers zum zweiten Mal in Serie zum Titel in der National League geführt hatte. Beide bringen jeweils ihren Trainerstab mit, der aus First und Third Base Coach, Hitting und Pitching sowie Bench Coach und Bullpen Coach besteht.

MLB All-Star Game: Welche Trikots werden getragen?

Im MLB All-Star Game ist es üblich, dass die Spieler keine speziell angefertigten Jerseys, sondern einfach die Uniformen ihrer Teams tragen. Sie bekommen lediglich einen speziellen All-Star-Patch auf den Ärmel sowie an die Seite des Caps. Die Spieler der gastgebenden Liga tragen ihre Heimtrikots, die Gäste entsprechend die Auswärtstrikots. Während des am Abend davor stattfindenden Homerun Derbys tragen die Spieler allerdings sehr wohl spezielle All-Star-Uniformen der jeweiligen Liga.

Gibt es einen Award für den besten Spieler des All-Star Games?

Wie im amerikanischen Sport üblich, wird auch im All-Star Game ein Most Valuable Player (MVP) ausgezeichnet. Der Auserwählte erhält den "Ted Williams Most Valuable Player Award", dessen Namensgeber als bester Hitter in der Geschichte des Sports gilt und als letzter Spieler überhaupt einen Schlagdurchschnitt von über .400 in einer Saison erzielt hatte - er schlug .406 im Jahr 1941. Gewählt wird der MVP von Journalisten im Stadion sowie von Zuschauern im Internet.

Das 89. MLB All-Star Game: Wenn Kate Upton und J.Lo zur Nebenattraktion werden ... © getty 1/23 Die American League gewann zum sechsten Mal in Serie das All-Star Game und durfte am Ende erneut jubeln. SPOX liefert dazu die besten Bilder. © getty 2/23 Bevor der Wahnsinn seinen Lauf nahm, hieß es erstmal antreten zur Vorstellung und zur Nationalhymne. © getty 3/23 Bevor die All-Stars die Bühne übernahmen standen jedoch erstmal Träger der Medal of Honor des amerikanischen Militär im Mittelpunkt. Sie wurden vor dem Spiel geehrt. © getty 4/23 Los ging es dann mit Max Scherzer von den Washington Nationals. Er eröffnete das Spiel mit purer Dominanz und drei Strikeouts. Im zweiten Inning jedoch machte er einen kleinen Fehler ... © getty 5/23 ... er ließ einen hohen Pitch gegen Yankees-Star Aaron Judge zu weit oben in der Zone ... © getty 6/23 All Rise! Judge schlug als erster Yankee seit 2003 einen Homerun im All-Star Game und feierte anschließend mit Noch-Oriole Manny Machado und seinen AL-Kollegen. © getty 7/23 Machado (l.) blieb zwar ohne Hit, fand aber die Zeit für ein Selfie mit Matt Kemp - seinem wahrscheinlich neuen Teamkollegen bei den Los Angeles Dodgers. Kurz zuvor schlug Kemp ein Double und beide standen an der zweiten Base! © getty 8/23 Bryce Harper schaffte zwar keinen Hit, doch sein Schuhe machten einiges her. © getty 9/23 Astros-Star-Pitcher Justin Verlander pitchte am Sonntag und stand daher nicht zur Verfügung. Also konzentrierte er sich auf Social-Media-Aktivitäten wie einem Facebook-Livestream während des Spiels. © getty 10/23 Mike Trout steuerte auch einen Homerun bei und baute damit seine ohnehin schon überragenden All-Star-Zahlen weiter aus. © getty 11/23 Nationals Park machte generell einen guten Eindruck, da störte auch die zeitweilige Regenfront nicht wirklich. © getty 12/23 Jose Altuve wiederum dankte dem Herrn, denn ihm gelang endlich ein Hit im All-Star Game - im sechsten Anlauf! © getty 13/23 Für besondere Unterhaltung sorgte Francisco Lindor, der die Zeit für ein paar Pushups fand. Man muss eben fit bleiben, auch während des Spiels! © getty 14/23 Die NL glich spät aus, doch dann kam Jean Segura und hämmerte einen 3-Run-Homerun über den Zaun - 5:2 AL. Die Entscheidung, oder? © getty 15/23 Nein! Denn Scooter Gennett hatte etwas dagegen und glich doch noch mit einem dramatischen Homerun im neunten Inning aus. Extra Innings! © getty 16/23 Doch die Houston Astros hatten keine Lust auf ein unendliches Spiel. Alex Bregman schlug einen Homerun zur Führung im zehnten Inning ... © getty 17/23 ... und brachte die American League damit doch wieder auf die Siegerstraße. © getty 18/23 Den erwischte selbst Christian Yelich von den Brewers nicht mehr. © getty 19/23 Anschließend legte dessen Teamkollege George Springer noch einen Solo-Shot drauf. © getty 20/23 MVP! Für seinen heroischen Homer am Ende wurde Bregman gar zum MVP des Spiels gewählt und machte damit einen Supertag für ihn noch rund. © getty 21/23 Und was bekommt der MVP neben dem gläsernen Schläger? Ein sehenswertes Auto vom Sponsor Chevy. © getty 22/23 J.Lo war übrigens auch da - an der Seite von TV-Experte Alex Rodriguez, der für FOX das Geschehen analysierte. © getty 23/23 Und auch Kate Upton kam an der Seite von Justin Verlander zum All-Star Game. Auch wenn es hier nicht so aussieht: Am Ende war das Supermodel wie J.Lo angesichts des Baseball-Spektakels nur Nebenattraktion.

Welche Bedeutung hat das MLB All-Star Game?

Anders als in den vergangenen Jahren ist das All-Star Game seit 2017 wieder "nur" ein Freundschaftsspiel. Nachdem das All-Star Game 2002 in einem Unentschieden endete, entschied die Liga, dem Spiel eine größere Bedeutung beizumessen. Fortan erhielt der Champion der im All-Star Game siegreichen Liga Heimvorteil in der World Series. Mit dem neuen Collective Bargaining Agreement von Ende 2016 wurde dies wieder abgeschafft. Stattdessen erhält jeder Spieler des Siegerteams ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Dollar.

Wer sind die letzten 20 Sieger des MLB All-Star Games?

Nach dem Erfolg der American League im Jahr 2018 hat selbige ihre Gesamtführung wieder etwas ausgebaut. Die AL führt somit im Allzeit-Vergleich mit 45-42-2.

Jahr Austragungsort Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 1999 Fenway Park (Boston/Massachusetts) American League National League 4:1 2000 Turner Field (Atlanta/Georgia) National League American League 3:6 2001 Safeco Field (Seattle/Washington) American League National League 4:1 2002 Miller Park (Milwaukee/Wisconsin) National League American League 7:7 (11 Inn.) 2003 U.S. Cellular Field (Chicago/Illinois) American League National League 7:6 2004 Minute Maid Park (Houston/Texas) National League American League 4:9 2005 Comerica Park (Detroit/Michigan) American League National League 7:5 2006 PNC Park (Pittsburgh/Pennsylvania) National League American League 2:3 2007 AT&T Park (San Francisco/Kalifornien) National League American League 4:5 2008 Yankee Stadium (The Bronx/New York) American League National League 4:3 (15 Inn.) 2009 Busch Stadium (St. Louis/Missouri) National League American League 3:4 2010 Angel Stadium (Anaheim/Kalifornien) American League National League 1:3 2011 Chase Field (Phoenix/Arizona) National League American League 5:1 2012 Kauffman Stadium (Kansas City/Missouri) American League National League 0:8 2013 Citi Field (Flushing/New York) National League American League 0:3 2014 Target Field (Minneapolis/Minnesota) American League National League 5:3 2015 Great American Ball Park (Cincinnati/Ohio) National League American League 6:3 2016 Petco Park (San Diego/Kalifornien) American League National League 4:2 2017 Marlins Park (Miami/Florida) National League American League 1:2 (11 Inn.) 2018 Nationals Park (Washington/D.C.) National League American League 6:8 (10 Inn.)

Wo findet das nächste All-Star Game der MLB statt?

Das All-Star Game im Jahr 2020 wird im Dodger Stadium von Los Angeles/Kalifornien stattfinden. Ausgetragen wird die 91. Auflage des Midsummer Classics am 14. Juli.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.