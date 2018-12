MLB: Lance Lynn schließt sich Texas Rangers an

Pitcher Lance Lynn schließt sich den Texas Rangers an. Der Rechtshänder unterschreibt einen Dreijahresvertrag über 30 Millionen Dollar. Lynn spielte zuletzt für die New York Yankees und Minnesota Twins.

Lynn war 10-10 mit einem 4.77 ERA in 29 Starts in der Saison 2018. Er begann die Saison bei den Twins und wurde dann zu den Yankees getradet.

In seinen sieben Jahren in der MLB ist Lynn 82-57 mit einem 3.57 ERA. Er verbrachte seine ersten sechs Spielzeiten bei den St. Louis Cardinals und war 2012 All-Star in der National League.

Anschließend wechselte er als Free Agent vor der Saison 2018 zu den Twins, wo er für ein Jahr und 12 Millionen Dollar unterschrieb.

