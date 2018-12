MLB: J.A. Happ unterschreibt für zwei Jahre bei New York Yankees

Die New York Yankees haben sich mit Linkshänder J.A. Happ auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der 36-Jährige unterschreibt für zwei Jahre und 34 Millionen Dollar. Hinzu kommt eine Option für ein weiteres Jahr.

Dem Vertrag steht nur noch ein Medizincheck im Weg. Zudem erhält der Kontrakt eine Option für ein weiteres Jahr, die bei einer festgelegten Anzahl von gepitchten Innings und Starts greift. Sie ist 17 Millionen Dollar wert.

Happ galt als einer der begehrtesten Free-Agent-Pitcher in diesem Winter, nachdem ihn die Yankees im Laufe der Vorsaison von den Toronto Blue Jays via Trade geholt hatten. Für New York war Happ in elf Starts 7-0 mit einem 2.69 ERA über 63 2/3 Innings.

Insgesamt ist Happ in zwölf Major-League-Spielzeiten 109-82 mit einem 3.90 ERA und 1357 Strikeouts über 1530 2/3 Innings.

Er gesellt sich zu einer Rotation, die nun aus ihm, Masahiro Tanaka, Luis Severino, Neuzugang James Paxton und CC Sabathia besteht.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.